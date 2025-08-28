Рецепт сладкого, но низкокалорийного пирога
Сладкая выпечка обычно ассоциируется с лишними калориями. Однако можно использовать легкие ингредиенты и при этом сохранить вкус десерта. «Рамблер» расскажет, как приготовить пирог, который не испортит фигуру и порадует нежным вкусом. С ним вам не придется отказываться от сладкого.
Главная особенность пирога — в составе. Здесь нет сливочного масла и минимальное количество сахара, вместо которого используется мед или стевия. Основу теста составляет нежирный творог и натуральный йогурт — источники белка и кальция. Для аромата добавляется ваниль и немного лимонной цедры. В качестве начинки используются ягоды: они делают вкус свежим и придают ему естественную сладость. Все это делает десерт легким, но при этом питательным. И, кроме всего прочего, готовится он быстро.
Рецепт
Ингредиенты:
- творог обезжиренный — 250 г
- йогурт натуральный — 200 г
- яйцо — 2 шт.
- овсяная мука — 150 г
- мед или стевия — по вкусу
- разрыхлитель — 1 ч. л.
- ванильный сахар — 1 ч. л.
- цедра лимона — щепотка
- ягоды свежие или замороженные — 150 г
Способ приготовления:
- В глубокой миске смешайте творог, йогурт и яйца.
- Взбейте продукты венчиком, чтобы получилась однородная масса.
- Добавьте мед или стевию, ванильный сахар и лимонную цедру.
- Постепенно всыпьте овсяную муку с разрыхлителем и перемешайте. Должно получиться густое, но мягкое тесто.
- Форму для выпечки выстелите пергаментом или слегка смажьте каплей масла.
- Выложите половину теста, сверху распределите часть ягод.
- Накройте оставшимся тестом и украсьте оставшимися ягодами.
- Выпекайте при 180 градусах около 35–40 минут, пока поверхность не подрумянится.
- Готовый пирог остудите, достаньте из формы и разрежьте на кусочки.
Чем полезен этот десерт?
Благодаря творогу и йогурту пирог богат белком, который обеспечивает надолго чувство сытости. В нем нет «плохих» жиров. Ягоды добавляют витамины и антиоксиданты. Овсяная мука дает клетчатку, которая улучшает пищеварение. По калорийности такой пирог значительно легче, чем традиционные варианты с маслом и большим количеством сахара.
Творожно-йогуртовый пирог с ягодами подходит для завтрака, перекуса или к чаю вечером, не перегружает организм и помогает разнообразить питание. Такой десерт доказывает: сладкое может быть легким и не портить фигуру.
