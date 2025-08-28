Рецепт сладкого, но низкокалорийного пирога

Сладкая выпечка обычно ассоциируется с лишними калориями. Однако можно использовать легкие ингредиенты и при этом сохранить вкус десерта. «Рамблер» расскажет, как приготовить пирог, который не испортит фигуру и порадует нежным вкусом. С ним вам не придется отказываться от сладкого.

Главная особенность пирога — в составе. Здесь нет сливочного масла и минимальное количество сахара, вместо которого используется мед или стевия. Основу теста составляет нежирный творог и натуральный йогурт — источники белка и кальция. Для аромата добавляется ваниль и немного лимонной цедры. В качестве начинки используются ягоды: они делают вкус свежим и придают ему естественную сладость. Все это делает десерт легким, но при этом питательным. И, кроме всего прочего, готовится он быстро.

Рецепт

Ингредиенты:

  • творог обезжиренный — 250 г
  • йогурт натуральный — 200 г
  • яйцо — 2 шт.
  • овсяная мука — 150 г
  • мед или стевия — по вкусу
  • разрыхлитель — 1 ч. л.
  • ванильный сахар — 1 ч. л.
  • цедра лимона — щепотка
  • ягоды свежие или замороженные — 150 г

Способ приготовления:

  1. В глубокой миске смешайте творог, йогурт и яйца.
  2. Взбейте продукты венчиком, чтобы получилась однородная масса.
  3. Добавьте мед или стевию, ванильный сахар и лимонную цедру.
  4. Постепенно всыпьте овсяную муку с разрыхлителем и перемешайте. Должно получиться густое, но мягкое тесто.
  5. Форму для выпечки выстелите пергаментом или слегка смажьте каплей масла.
  6. Выложите половину теста, сверху распределите часть ягод.
  7. Накройте оставшимся тестом и украсьте оставшимися ягодами.
  8. Выпекайте при 180 градусах около 35–40 минут, пока поверхность не подрумянится.
  9. Готовый пирог остудите, достаньте из формы и разрежьте на кусочки.

Чем полезен этот десерт?

Благодаря творогу и йогурту пирог богат белком, который обеспечивает надолго чувство сытости. В нем нет «‎плохих» жиров. Ягоды добавляют витамины и антиоксиданты. Овсяная мука дает клетчатку, которая улучшает пищеварение. По калорийности такой пирог значительно легче, чем традиционные варианты с маслом и большим количеством сахара.

Творожно-йогуртовый пирог с ягодами подходит для завтрака, перекуса или к чаю вечером, не перегружает организм и помогает разнообразить питание. Такой десерт доказывает: сладкое может быть легким и не портить фигуру.

