Сладкая выпечка на сковороде: четыре рецепта

Когда хочется выпечки, но нет времени или желания разогревать духовку, воспользуйтесь сковородой. Готовы попробовать что-то новое и вкусное? Тогда читайте материал "Рамблера".

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Шоколадные панкейки с жидкой начинкой

Ингредиенты:

1 стакан муки

2 ст. л. какао

1 яйцо

1 стакан молока

2 ст. л. сахара

1 ч. л. разрыхлителя

щепотка соли

50 г темного шоколада (порезать кубиками)

масло для жарки

Приготовление:

Смешайте муку, какао, сахар, соль и разрыхлитель. В отдельной миске взбейте яйцо с молоком и постепенно добавьте сухие ингредиенты. Разогрейте сковороду и выложите ложку теста. На середину каждого панкейка положите кубик шоколада и накройте еще одним слоем теста. Жарьте на среднем огне до готовности, аккуратно переворачивая.

Лимонные пончики с сахарной глазурью

Ингредиенты:

1,5 стакана муки

2 ст. л. сахара

1 ч. л. разрыхлителя

щепотка соли

1 яйцо

1/2 стакана молока

2 ст. л. растительного масла

2 лимона (сок и цедра)

100 г сахарной пудры

Приготовление:

Смешайте муку, сахар, разрыхлитель и соль. Взбейте яйцо с молоком и маслом, добавьте цедру и сок лимона. Соедините с сухими ингредиентами. Разогрейте сковороду с маслом, жарьте пончики небольшими порциями по две-три минуты с каждой стороны. Для глазури смешайте сахарную пудру с лимонным соком и полейте остывшие пончики.

Карамельные блинчики с яблоками

Ингредиенты:

1 стакан муки

1 яйцо

1 стакан молока

1 ст. л. сахара

щепотка соли

2 яблока (очистить и нарезать кубиками)

3 ст. л. сахара для карамели

1 ст. л. сливочного масла

Приготовление:

Приготовьте тесто для блинов, смешав муку, яйцо, молоко, сахар и соль. В отдельной сковороде растопите сливочное масло, добавьте сахар и карамелизируйте яблоки до золотистого цвета. Выпекайте блинчики на разогретой сковороде, затем заворачивайте в них карамелизированные яблоки и подавайте с корицей или взбитыми сливками.

Пирожки с клубничной начинкой

Ингредиенты:

1 стакан муки

1/2 стакана воды

щепотка соли

200 г свежей или замороженной клубники

2 ст. л. сахара

1 ч. л. крахмала

масло для жарки

Приготовление:

Замесите тесто из муки, воды и соли, раскатайте его и нарежьте небольшими кругами. Приготовьте начинку: клубнику нарежьте кубиками, смешайте с сахаром и крахмалом. Выложите начинку на середину каждого кружка, сложите пополам и защипните края. Жарьте пирожки на сковороде с маслом до золотистой корочки с обеих сторон.

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