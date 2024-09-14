$90.93-0.18100.80+0.41
Почта

Сладкая выпечка на сковороде: четыре рецепта

Когда хочется выпечки, но нет времени или желания разогревать духовку, воспользуйтесь сковородой. Готовы попробовать что-то новое и вкусное? Тогда читайте материал "Рамблера".

Сладкая выпечка на сковороде: четыре рецепта
© dreamstime.com

Шоколадные панкейки с жидкой начинкой

Ингредиенты:

  • 1 стакан муки
  • 2 ст. л. какао
  • 1 яйцо
  • 1 стакан молока
  • 2 ст. л. сахара
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • щепотка соли
  • 50 г темного шоколада (порезать кубиками)
  • масло для жарки

Приготовление:

  1. Смешайте муку, какао, сахар, соль и разрыхлитель.
  2. В отдельной миске взбейте яйцо с молоком и постепенно добавьте сухие ингредиенты.
  3. Разогрейте сковороду и выложите ложку теста. На середину каждого панкейка положите кубик шоколада и накройте еще одним слоем теста.
  4. Жарьте на среднем огне до готовности, аккуратно переворачивая.

Лимонные пончики с сахарной глазурью

Ингредиенты:

  • 1,5 стакана муки
  • 2 ст. л. сахара
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • щепотка соли
  • 1 яйцо
  • 1/2 стакана молока
  • 2 ст. л. растительного масла
  • 2 лимона (сок и цедра)
  • 100 г сахарной пудры

Приготовление:

  1. Смешайте муку, сахар, разрыхлитель и соль.
  2. Взбейте яйцо с молоком и маслом, добавьте цедру и сок лимона. Соедините с сухими ингредиентами.
  3. Разогрейте сковороду с маслом, жарьте пончики небольшими порциями по две-три минуты с каждой стороны.
  4. Для глазури смешайте сахарную пудру с лимонным соком и полейте остывшие пончики.

Персики — главный ингредиент: пять рецептов

Карамельные блинчики с яблоками

Ингредиенты:

  • 1 стакан муки
  • 1 яйцо
  • 1 стакан молока
  • 1 ст. л. сахара
  • щепотка соли
  • 2 яблока (очистить и нарезать кубиками)
  • 3 ст. л. сахара для карамели
  • 1 ст. л. сливочного масла

Приготовление:

  1. Приготовьте тесто для блинов, смешав муку, яйцо, молоко, сахар и соль.
  2. В отдельной сковороде растопите сливочное масло, добавьте сахар и карамелизируйте яблоки до золотистого цвета.
  3. Выпекайте блинчики на разогретой сковороде, затем заворачивайте в них карамелизированные яблоки и подавайте с корицей или взбитыми сливками.

Пирожки с клубничной начинкой

Ингредиенты:

  • 1 стакан муки
  • 1/2 стакана воды
  • щепотка соли
  • 200 г свежей или замороженной клубники
  • 2 ст. л. сахара
  • 1 ч. л. крахмала
  • масло для жарки

Приготовление:

  1. Замесите тесто из муки, воды и соли, раскатайте его и нарежьте небольшими кругами.
  2. Приготовьте начинку: клубнику нарежьте кубиками, смешайте с сахаром и крахмалом.
  3. Выложите начинку на середину каждого кружка, сложите пополам и защипните края.
  4. Жарьте пирожки на сковороде с маслом до золотистой корочки с обеих сторон.

Ранее мы публиковали рецепты овощных десертов.

Еда