Сладкая выпечка на сковороде: четыре рецепта
Когда хочется выпечки, но нет времени или желания разогревать духовку, воспользуйтесь сковородой. Готовы попробовать что-то новое и вкусное? Тогда читайте материал "Рамблера".
Шоколадные панкейки с жидкой начинкой
Ингредиенты:
- 1 стакан муки
- 2 ст. л. какао
- 1 яйцо
- 1 стакан молока
- 2 ст. л. сахара
- 1 ч. л. разрыхлителя
- щепотка соли
- 50 г темного шоколада (порезать кубиками)
- масло для жарки
Приготовление:
- Смешайте муку, какао, сахар, соль и разрыхлитель.
- В отдельной миске взбейте яйцо с молоком и постепенно добавьте сухие ингредиенты.
- Разогрейте сковороду и выложите ложку теста. На середину каждого панкейка положите кубик шоколада и накройте еще одним слоем теста.
- Жарьте на среднем огне до готовности, аккуратно переворачивая.
Лимонные пончики с сахарной глазурью
Ингредиенты:
- 1,5 стакана муки
- 2 ст. л. сахара
- 1 ч. л. разрыхлителя
- щепотка соли
- 1 яйцо
- 1/2 стакана молока
- 2 ст. л. растительного масла
- 2 лимона (сок и цедра)
- 100 г сахарной пудры
Приготовление:
- Смешайте муку, сахар, разрыхлитель и соль.
- Взбейте яйцо с молоком и маслом, добавьте цедру и сок лимона. Соедините с сухими ингредиентами.
- Разогрейте сковороду с маслом, жарьте пончики небольшими порциями по две-три минуты с каждой стороны.
- Для глазури смешайте сахарную пудру с лимонным соком и полейте остывшие пончики.
Персики — главный ингредиент: пять рецептов
Карамельные блинчики с яблоками
Ингредиенты:
- 1 стакан муки
- 1 яйцо
- 1 стакан молока
- 1 ст. л. сахара
- щепотка соли
- 2 яблока (очистить и нарезать кубиками)
- 3 ст. л. сахара для карамели
- 1 ст. л. сливочного масла
Приготовление:
- Приготовьте тесто для блинов, смешав муку, яйцо, молоко, сахар и соль.
- В отдельной сковороде растопите сливочное масло, добавьте сахар и карамелизируйте яблоки до золотистого цвета.
- Выпекайте блинчики на разогретой сковороде, затем заворачивайте в них карамелизированные яблоки и подавайте с корицей или взбитыми сливками.
Пирожки с клубничной начинкой
Ингредиенты:
- 1 стакан муки
- 1/2 стакана воды
- щепотка соли
- 200 г свежей или замороженной клубники
- 2 ст. л. сахара
- 1 ч. л. крахмала
- масло для жарки
Приготовление:
- Замесите тесто из муки, воды и соли, раскатайте его и нарежьте небольшими кругами.
- Приготовьте начинку: клубнику нарежьте кубиками, смешайте с сахаром и крахмалом.
- Выложите начинку на середину каждого кружка, сложите пополам и защипните края.
- Жарьте пирожки на сковороде с маслом до золотистой корочки с обеих сторон.
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