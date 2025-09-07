Вкус детства: рецепт пирога с щавелем и клубникой

Щавель и клубника — необычное сочетание, которое часто использовали наши бабушки для приготовления пирогов. «Рамблер» расскажет, как приготовить этот пирог дома.

Щавель чаще всего используют для супов или как добавку в салаты. Но в старых кулинарных книгах можно найти и сладкие пироги с этой зеленью. Кислинка щавеля хорошо сочетается с фруктами и особенно с ягодами. Клубника делает пирог нежным, сочным и ароматным, а Вместе эти продукты создают гармоничный вкус.

Рецепт пирога с клубникой и щавелем

Ингредиенты

Для теста:

кефир — 250 мл

яйца — 2 шт.

мука — 280–300 г

сахар — 100 г

сода — 1 ч. л.

растительное масло — 3 ст. л.

щепотка соли

Для начинки:

щавель свежий — 200 г

клубника — 250 г

сахар — 150 г

крахмал — 1 ст. л.

Сливовый пирог с хрустящей крошкой: рецепт

Способ приготовления

Сначала сделайте тесто. В миске смешайте кефир, яйца, сахар, соль и масло. Взбейте венчиком до однородности. Добавьте соду, погашенную уксусом или лимонным соком, затем постепенно подсыпайте муку. Замесите тесто так, чтобы оно напоминало густую сметану. Приготовьте начинку. Листья щавеля промойте, обсушите и мелко нарежьте. Клубнику очистите от хвостиков и порежьте дольками. В отдельной миске соедините щавель, клубнику, сахар и крахмал — это сделает начинку густой и не даст выделиться лишнему соку при выпечке. Форму для пирога смажьте маслом. Вылейте половину теста, распределите его по дну. Выложите начинку равномерным слоем, затем залейте оставшимся тестом. Выпекайте в разогретой до 180 °С духовке около 40 минут. Верх должен подрумяниться, а тесто хорошо подняться. Готовность проверьте деревянной шпажкой — она должна оставаться сухой. Перед подачей дайте пирогу немного остыть, тогда начинка станет плотнее, и кусочки ягод будут поддержать форму.

Если вы любите более сладкую выпечку, увеличьте количество сахара в начинке. Чтобы сделать пирог ароматнее, добавьте в тесто немного ванильного сахара или корицы. А если под рукой нет свежей клубники, можно использовать замороженную, только после разморозки ее нужно слегка отжать от лишнего сока.

Пирог с щавелем и клубникой легко сделать дома — он готовится быстро, без дрожжей и сложных ингредиентов. И теплым, и холодным — он в любом случае понравится вам.

Ранее мы делились другими забытыми рецептами бабушкиных пирогов.