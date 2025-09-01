Сливовый пирог с хрустящей крошкой: рецепт
Сейчас сезон слив — а значит, время домашних пирогов. Один из самых удачных вариантов — нежный пирог с орехами, корицей и мучнисто-маслянистой крошкой. За счет штрейзеля верх у него получается румяным и рассыпчатым, а сама начинка — сочной и ароматной. Готовится он просто, выглядит эффектно, а съедается моментально. Рецепт — в материале «Рамблера».
Рецепт сливового пирога с хрустящей крошкой
Ингредиенты
Для теста:
- сливы — 500 г
- мука — 200 г
- сахар белый — 100 г
- сахар коричневый — 50 г
- масло сливочное мягкое — 100 г
- яйца — 2 шт
- разрыхлитель — 1 ч. л.
- соль — щепотка
- корица молотая — 0,5 ч. л.
- грецкие орехи — 50 г, мелко рубленые
Для штрейзеля:
- мука — 70 г
- сахар — 50 г (можно половину заменить коричневым)
- масло сливочное холодное — 50 г, кубиками
- соль — щепотка
- корица молотая — щепотка
- миндальные лепестки или рубленый миндаль — 2 ст. л. по желанию
Дополнительно:
- масло для смазывания формы
- сахарная пудра для подачи по желанию
Диетический и быстрый «Наполеон» из лаваша: рецепт
Способ приготовления
Подготовка:
- Разогрейте духовку до 180 °C. Подготовьте форму для выпечки — смажьте маслом дно и бортики. Лучше использовать форму с невысокими бортиками диаметром 22–24 см.
- Сливы вымойте, обсушите, разрежьте пополам и удалите косточки. Если сливы очень сочные, можно посыпать их небольшим количеством сахара и оставить на пять минут, чтобы стек лишний сок. Затем сок слейте.
Тесто:
- Мягкое сливочное масло положите в миску, добавьте обычный и коричневый сахар. Взбейте миксером до светлой пышной массы — это займет две–три минуты.
- По одному введите яйца, каждый раз тщательно перемешивая массу венчиком или миксером на низкой скорости.
- Отдельно просейте муку с разрыхлителем. Добавьте щепотку соли и молотую корицу. Постепенно всыпайте сухую смесь в масляно-яичную основу, аккуратно перемешивая лопаткой или венчиком.
- В конце добавьте рубленые грецкие орехи. Перемешайте, чтобы орехи равномерно распределились по тесту.
Штрейзель:
- В миску насыпьте муку, сахар, соль и щепотку корицы. Добавьте холодное сливочное масло, нарезанное небольшими кубиками.
- Пальцами или вилкой разотрите масло с мукой до состояния крошки. Добавьте миндальные лепестки или рубленый миндаль, если используете. Поставьте миску с крошкой в холодильник минимум на пять–десять минут, чтобы масло немного застыло — так штрейзель будет хрустящим после выпечки.
Сборка пирога:
- Выложите тесто в подготовленную форму, разровняйте лопаткой.
- Сверху выложите половинки слив срезом вверх. Слегка вдавите их в тесто, но не полностью.
- Равномерно посыпьте поверхность пирога охлажденным штрейзелем. Не засыпайте сливы полностью — пусть часть плодов остается на виду, чтобы пирог пропекся равномерно и выглядел аппетитнее.
Выпечка:
- Поставьте форму в разогретую духовку. Выпекайте 40–45 минут.
- Проверьте готовность деревянной палочкой — она должна выходить сухой из центра пирога. Крошка сверху должна стать золотистой, а края — подрумяниться.
- Если верх начал румяниться слишком быстро, а серединка еще сырая, накройте форму листом пергамента и допекайте пять–десять минут.
Подача:
- Достаньте пирог из духовки. Дайте ему остыть 15 минут в форме, затем переложите на тарелку, красивое блюдо или подавайте прямо в форме.
- Перед подачей, по желанию, присыпьте сахарной пудрой. Пирог вкусен как теплым, так и полностью остывшим. Он останется сочным, а крошка хрустящей и на следующий день.
Полезные советы
Если сливы слишком кислые, слегка посыпьте их сахаром или смажьте медом. Чтобы сок не растекался, на дно формы можно насыпать ложку манки или крахмала. Орехи в тесте легко заменить на миндаль или фундук, а корицу — на щепотку кардамона. В крошке часть муки можно заменить молотым миндалем — получится ярче по вкусу и текстуре.
В этом пироге есть все: коричневый сахар придает тесту мягкий карамельный вкус, орехи дают хруст и плотность, штрейзель делает верх пирога рассыпчатым. Корица объединяет аромат слив, теста и крошки, а миндальные лепестки добавляют текстуру и аппетитный вид. В итоге получается простой и вкусный десерт, который всегда будет кстати!
Ранее мы делились рецептом сладкого, но низкокалорийного пирога.