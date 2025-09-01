Сливовый пирог с хрустящей крошкой: рецепт

Сейчас сезон слив — а значит, время домашних пирогов. Один из самых удачных вариантов — нежный пирог с орехами, корицей и мучнисто-маслянистой крошкой. За счет штрейзеля верх у него получается румяным и рассыпчатым, а сама начинка — сочной и ароматной. Готовится он просто, выглядит эффектно, а съедается моментально. Рецепт — в материале «‎Рамблера».

Рецепт сливового пирога с хрустящей крошкой

Ингредиенты

Для теста:

сливы — 500 г

мука — 200 г

сахар белый — 100 г

сахар коричневый — 50 г

масло сливочное мягкое — 100 г

яйца — 2 шт

разрыхлитель — 1 ч. л.

соль — щепотка

корица молотая — 0,5 ч. л.

грецкие орехи — 50 г, мелко рубленые

Для штрейзеля:

мука — 70 г

сахар — 50 г (можно половину заменить коричневым)

масло сливочное холодное — 50 г, кубиками

соль — щепотка

корица молотая — щепотка

миндальные лепестки или рубленый миндаль — 2 ст. л. по желанию

Дополнительно:

масло для смазывания формы

сахарная пудра для подачи по желанию

Способ приготовления

Подготовка:

Разогрейте духовку до 180 °C. Подготовьте форму для выпечки — смажьте маслом дно и бортики. Лучше использовать форму с невысокими бортиками диаметром 22–24 см. Сливы вымойте, обсушите, разрежьте пополам и удалите косточки. Если сливы очень сочные, можно посыпать их небольшим количеством сахара и оставить на пять минут, чтобы стек лишний сок. Затем сок слейте.

Тесто:

Мягкое сливочное масло положите в миску, добавьте обычный и коричневый сахар. Взбейте миксером до светлой пышной массы — это займет две–три минуты. По одному введите яйца, каждый раз тщательно перемешивая массу венчиком или миксером на низкой скорости. Отдельно просейте муку с разрыхлителем. Добавьте щепотку соли и молотую корицу. Постепенно всыпайте сухую смесь в масляно-яичную основу, аккуратно перемешивая лопаткой или венчиком. В конце добавьте рубленые грецкие орехи. Перемешайте, чтобы орехи равномерно распределились по тесту.

Штрейзель:

В миску насыпьте муку, сахар, соль и щепотку корицы. Добавьте холодное сливочное масло, нарезанное небольшими кубиками. Пальцами или вилкой разотрите масло с мукой до состояния крошки. Добавьте миндальные лепестки или рубленый миндаль, если используете. Поставьте миску с крошкой в холодильник минимум на пять–десять минут, чтобы масло немного застыло — так штрейзель будет хрустящим после выпечки.

Сборка пирога:

Выложите тесто в подготовленную форму, разровняйте лопаткой. Сверху выложите половинки слив срезом вверх. Слегка вдавите их в тесто, но не полностью. Равномерно посыпьте поверхность пирога охлажденным штрейзелем. Не засыпайте сливы полностью — пусть часть плодов остается на виду, чтобы пирог пропекся равномерно и выглядел аппетитнее.

Выпечка:

Поставьте форму в разогретую духовку. Выпекайте 40–45 минут. Проверьте готовность деревянной палочкой — она должна выходить сухой из центра пирога. Крошка сверху должна стать золотистой, а края — подрумяниться. Если верх начал румяниться слишком быстро, а серединка еще сырая, накройте форму листом пергамента и допекайте пять–десять минут.

Подача:

Достаньте пирог из духовки. Дайте ему остыть 15 минут в форме, затем переложите на тарелку, красивое блюдо или подавайте прямо в форме. Перед подачей, по желанию, присыпьте сахарной пудрой. Пирог вкусен как теплым, так и полностью остывшим. Он останется сочным, а крошка хрустящей и на следующий день.

Полезные советы

Если сливы слишком кислые, слегка посыпьте их сахаром или смажьте медом. Чтобы сок не растекался, на дно формы можно насыпать ложку манки или крахмала. Орехи в тесте легко заменить на миндаль или фундук, а корицу — на щепотку кардамона. В крошке часть муки можно заменить молотым миндалем — получится ярче по вкусу и текстуре.

В этом пироге есть все: коричневый сахар придает тесту мягкий карамельный вкус, орехи дают хруст и плотность, штрейзель делает верх пирога рассыпчатым. Корица объединяет аромат слив, теста и крошки, а миндальные лепестки добавляют текстуру и аппетитный вид. В итоге получается простой и вкусный десерт, который всегда будет кстати!

