Жюльен – горячая закуска, которая ассоциируется с ресторанным блюдом, но на самом деле готовится просто и быстро.

Ингредиенты:

300 гр. куриного филе

200 гр. шампиньонов

1 луковица

150 мл. сливок

100 гр. твердого сыра

соль, перец по вкусу

Обжарьте нарезанный лук до золотистого цвета, добавьте кусочки куриного филе и готовьте пять минут. Затем добавьте шампиньоны, посолите, поперчите и обжарьте еще пару минут. Влейте сливки, добавьте немного тертого сыра, перемешайте и разложите смесь по формам.

Сверху посыпьте еще немного сыра и отправьте в духовку, разогретую до 200 градусов, на 7 минут.

Жюльен получится нежным, с насыщенным вкусом и тянущейся сырной корочкой. Подробнее о том, как приготовить домашний жюльен, рассказал в своем видео блогер @mr.kulinar.