Как готовят жюльен в ресторанах: видео
Жюльен – горячая закуска, которая ассоциируется с ресторанным блюдом, но на самом деле готовится просто и быстро.
Ингредиенты:
- 300 гр. куриного филе
- 200 гр. шампиньонов
- 1 луковица
- 150 мл. сливок
- 100 гр. твердого сыра
- соль, перец по вкусу
Обжарьте нарезанный лук до золотистого цвета, добавьте кусочки куриного филе и готовьте пять минут. Затем добавьте шампиньоны, посолите, поперчите и обжарьте еще пару минут. Влейте сливки, добавьте немного тертого сыра, перемешайте и разложите смесь по формам.
Как сделать полезную замену магазинным бульонным кубикам
Сверху посыпьте еще немного сыра и отправьте в духовку, разогретую до 200 градусов, на 7 минут.
Жюльен получится нежным, с насыщенным вкусом и тянущейся сырной корочкой. Подробнее о том, как приготовить домашний жюльен, рассказал в своем видео блогер @mr.kulinar.