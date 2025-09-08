Иногда, чтобы сделать блюдо вкуснее, вовсе не нужен соус. Достаточно правильно подобрать специи – и привычная еда заиграет новыми оттенками. Вот несколько проверенных комбинаций.

Для мяса:

сладкая паприка – 2 ч. л.

тимьян (чебрец) – 1 ч. л.

сухой чеснок – 1 ч. л.

черный перец – ½ ч. л.

соль по вкусу

Для курицы и картофеля:

куркума – 1 ч. л.

молотый кориандр – 1 ч. л.

сухой чеснок – 1 ч. л.

черный перец – ½ ч. л.

соль по вкусу

Как готовят жюльен в ресторанах

Специи работают не только как приправы, но и как усилители вкуса. Они помогают раскрыть натуральный аромат продуктов, добавить глубину и многослойность даже самым простым блюдам.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @borisovtv_.