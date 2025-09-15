Кимчи – это не только про пекинскую капусту. Из огурцов можно приготовить один из самых простых и освежающих вариантов кимчи. На приготовление уйдет всего 15 минут.

Ингредиенты:

Огурцы 4-5 шт.

Соль 2 щепотки

Чеснок 3-4 зубчика

Соевый соус 1 ст. л.

Рисовый уксус 2 ст. л.

Паприка 1 ч. л.

Красный молотый перец 1 ч. л.

Сахар 1 ч. л.

Кунжут 2-3 ч. л.

Как готовить:

Огурцы нарезать кружочками средней толщины, посолить и оставить на 20 минут. За это время приготовить заправку: измельчить чеснок и смешать с остальными ингредиентами до состояния густой пасты. С огурцов слить выделившуюся жидкость, добавить заправку и хорошо перемешать, чтобы каждый ломтик был покрыт пряным соусом. Блюдо можно есть сразу или дать настояться в холодильнике пару часов.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @borisovtv_.