Как приготовить кимчи из огурцов: видео
Кимчи – это не только про пекинскую капусту. Из огурцов можно приготовить один из самых простых и освежающих вариантов кимчи. На приготовление уйдет всего 15 минут.
Ингредиенты:
- Огурцы 4-5 шт.
- Соль 2 щепотки
- Чеснок 3-4 зубчика
- Соевый соус 1 ст. л.
- Рисовый уксус 2 ст. л.
- Паприка 1 ч. л.
- Красный молотый перец 1 ч. л.
- Сахар 1 ч. л.
- Кунжут 2-3 ч. л.
Как готовить:
Огурцы нарезать кружочками средней толщины, посолить и оставить на 20 минут. За это время приготовить заправку: измельчить чеснок и смешать с остальными ингредиентами до состояния густой пасты. С огурцов слить выделившуюся жидкость, добавить заправку и хорошо перемешать, чтобы каждый ломтик был покрыт пряным соусом. Блюдо можно есть сразу или дать настояться в холодильнике пару часов.
Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @borisovtv_.