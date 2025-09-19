Суп за 20 минут: четыре рецепта

Современный ритм жизни почти не оставляет времени на долгие кулинарные эксперименты, но это не значит, что нужно отказываться от домашней пищи. Особенно, от полезных супов. Правильно подобрав продукты, можно приготовить вкусное, питательное и полезное первое блюдо всего за 20 минут. «‎Рамблер» собрал лучшие рецепты.

© etorres69/iStock.com

1. Суп с курицей и вермишелью

Ингредиенты:

куриное филе — 300 г

вода — 2 л

морковь — 1 шт.

лук — 1 шт.

вермишель мелкая — 100 г

лавровый лист — 1 шт.

зелень — по вкусу

соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

Куриное филе нарежьте небольшими кусочками и залейте водой. Доведите до кипения, снимите пенку. Морковь натрите на терке и мелко нарежьте лук, затем добавьте овощи в кастрюлю. Через десять минут положите вермишель и лавровый лист. Варите еще семь–восемь минут на медленном огне. В самом конце добавьте соль, перец и рубленую зелень.

2. Томатный суп с фасолью

© ArtCookStudio/iStock.com

Ингредиенты:

консервированная фасоль — 1 банка

помидоры в собственном соку — 400 г

лук — 1 шт.

чеснок — 2 зубчика

оливковое масло — 2 ст. л.

овощной бульон или вода — 700 мл

паприка — 1 ч. л.

соль, перец — по вкусу

свежая зелень — по вкусу

Способ приготовления:

Лук и чеснок мелко нарежьте, обжаривайте на оливковом масле две–три минуты. Добавьте помидоры, слегка разомните их ложкой, всыпьте паприку. Влейте овощной бульон, доведите до кипения. Добавьте фасоль вместе с соусом из банки. Варите еще десять минут. Посолите, поперчите и подавайте с зеленью и кусочком хлеба.

3. Сырный суп с брокколи

Ингредиенты:

брокколи — 300 г

плавленый сыр — 150 г

картофель — 2 шт.

вода или бульон — 1,5 л

соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

Вскипятите воду. Картофель нарежьте кубиками и варите десять минут на медленном огне. Добавьте соцветия брокколи и варите еще пять минут. Добавьте плавленый сыр, тщательно размешайте до растворения. Приправьте специями и доведите до кипения. Можно пробить его блендером, получится крем-суп.

4. Рыбный суп с овощами

Ингредиенты:

филе белой рыбы (треска, хек, минтай) — 400 г

картофель — 2 шт.

морковь — 1 шт.

лук — 1 шт.

лавровый лист — 1 шт.

вода — 2 л

соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

В кипящую воду положите нарезанный картофель, морковь и лук. Варите десять минут. Рыбное филе нарежьте кусочками, добавьте в суп. Положите лавровый лист, посолите и поперчите. Варите еще семь–восемь минут. Перед подачей посыпьте зеленью.

Всего 20 минут на кухне — и у вас готово полноценное первое блюдо для всей семьи. Куриный, томатный, сырный или рыбный — выбирайте рецепт по вкусу и радуйте близких вкусным обедом/ужином.

