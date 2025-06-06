Суп Сталина: блюдо, которое подавали как лекарство

Суп «Арагви» был одним из любимых блюд вождя СССР Иосифа Сталина. Он представлял собой вариацию чанахи, адаптированную под вкусы вождя. Блюдо готовилось с использованием мяса, овощей и ароматных специй, что придавало ему насыщенный вкус и питательность. Этот суп отличался насыщенным вкусом и считался не только сытным, но и полезным для здоровья. «‎Рамблер» опубликовал рецепт его приготовления.

Польза супа и калорийность

Суп «Арагви» ценен не только своим насыщенным вкусом, но и составом. Благодаря сочетанию нежирного мяса и большого количества овощей он обеспечивает организм полноценным белком, клетчаткой, витаминами группы B, С, а также микроэлементами — калием, железом и магнием. Баклажаны улучшают пищеварение, болгарский перец богат витамином С, а чеснок и кинза обладают антисептическими свойствами.

Такой суп идеально подходит для восстановления после болезней, как общеукрепляющее и питательное блюдо. Калорийность одной порции (около 300–350 мл) составляет примерно 180–220 ккал — при этом он дает длительное чувство сытости без тяжести.

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Рецепт супа «Арагви»

Ингредиенты:

1 кг нежирного мяса (баранина или говядина, можно 50/50),

300 г картофеля,

2 средних баклажана или 1 большой,

2 крупных болгарских перца,

1 крупная луковица,

7–8 зубчиков чеснока,

пучок кинзы или петрушки,

2 лавровых листа,

соль, перец, кориандр, хмели-сунели – по вкусу.

Способ приготовления:

Мясо нарежьте небольшими кусками. В большой кастрюле обжаривайте его до появления сока, затем добавьте два стакана воды и тушите около часа. Залейте мясо кипятком (1,5–2 л) и варите. Картофель нарежьте крупными кубиками. Баклажаны разрежьте вдоль, залейте кипятком, посолите и оставьте под гнетом на 30 минут, затем нарежьте кубиками. Болгарский перец нарежьте крупно. Добавьте овощи в кастрюлю с мясом. Лук нарежьте крупно и обжаривайте на небольшом огне в растительном масле четыре–пять минут. Помидоры ошпарьте кипятком, снимите кожицу, нарежьте и добавьте к луку. Тушите пять-семь минут, затем добавьте в суп. Готовьте суп еще около 30 минут. За десять минут до окончания варки добавьте лавровый лист, за три минуты – мелко нарезанный чеснок и специи. Подавайте суп горячим, посыпав свежей зеленью.

Суп «Арагви» – это не только вкусное и сытное блюдо, но и часть истории советской кулинарии. Попробуйте приготовить его дома и окунитесь в атмосферу той эпохи.

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