Шесть рецептов для начинающих кондитеров

Катерина Саломе

Нет ничего лучше домашних пирожных и тортов. «Рамблер» собрал шесть рецептов, чтобы вы могли начать свой путь в кондитерском деле.

© Tatiana Volgutova/iStock.com

1. Лимонные пирожные

Ингредиенты:

  • мука пшеничная — 150 г
  • сливочное масло — 100 г
  • сахар — 80 г
  • яйцо — 1 шт.
  • лимон — 1 шт.
  • сахарная пудра — 50 г
  • разрыхлитель — 1 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Размягчите сливочное масло при комнатной температуре.
  2. Смешайте масло с сахаром в миске и взбейте миксером до кремовой текстуры.
  3. Добавьте яйцо и продолжайте взбивать до однородности.
  4. Выжмите сок из лимона и натрите цедру на мелкой терке.
  5. Добавьте сок и цедру в масляную смесь, перемешайте.
  6. Просейте муку с разрыхлителем и постепенно введите в жидкую массу.
  7. Замесите мягкое тесто, чтобы оно не прилипало к рукам.
  8. Сформируйте из теста шар и уберите в холодильник на 30 минут, завернув в пленку.
  9. Разогрейте духовку до 180 градусов.
  10. Раскатайте тесто в пласт толщиной 5 мм и вырежьте круглые заготовки.
  11. Выложите их на противень с пергаментом.
  12. Выпекайте 12–15 минут до светло-золотистого цвета.
  13. Остудите пирожные и посыпьте сахарной пудрой перед подачей.

2. Шоколадные трюфели

© kajakiki/iStock.com

Ингредиенты:

  • темный шоколад — 200 г
  • сливки 33% — 100 мл
  • сливочное масло — 30 г
  • какао-порошок — 50 г

Способ приготовления:

  1. Измельчите шоколад на мелкие кусочки и положите в глубокую миску.
  2. Нагрейте сливки в сотейнике до горячего состояния, но не кипятите.
  3. Залейте горячими сливками шоколад и оставьте на две минуты.
  4. Перемешайте смесь до полного растворения шоколада.
  5. Добавьте сливочное масло и размешайте до гладкости.
  6. Поставьте массу в холодильник на два часа, чтобы она затвердела.
  7. Достаньте массу и сформируйте маленькие шарики размером с грецкий орех.
  8. Обваляйте каждый шарик в какао-порошке.
  9. Выложите трюфели на тарелку и уберите в холодильник на 30 минут перед подачей.

3. Малиновый муссовый торт

© Irina Taskova/iStock.com

Ингредиенты:

  • бисквитное печенье — 150 г
  • сливочное масло — 70 г
  • сливки 33% — 300 мл
  • малина свежая — 200 г
  • сахар — 100 г
  • желатин — 10 г
  • вода — 50 мл

Способ приготовления:

  1. Измельчите бисквитное печенье в крошку с помощью блендера.
  2. Растопите сливочное масло и смешайте с крошкой.
  3. Выложите смесь в форму диаметром 18 см, утрамбуйте ложкой, чтобы получился плотный корж.
  4. Уберите форму в холодильник на 20 минут.
  5. Замочите желатин в холодной воде на десять минут.
  6. Пюрируйте малину с сахаром в блендере до однородности.
  7. Нагрейте малиновое пюре в сотейнике, не доводя до кипения.
  8. Добавьте разбухший желатин в пюре и размешайте до полного растворения.
  9. Остудите малиновую массу до комнатной температуры.
  10. Взбейте сливки до устойчивых пиков.
  11. Аккуратно смешайте сливки с малиновым пюре лопаткой.
  12. Вылейте мусс на корж в форме и разровняйте.
  13. Поставьте торт в холодильник на четыре часа для застывания.
  14. Украсьте свежей малиной перед подачей.

Пирожное «картошка» из СССР: простой рецепт

4. Кокосовые макаруны

© undefined undefined/iStock.com

Ингредиенты:

  • кокосовая стружка — 150 г
  • сахар — 100 г
  • яичный белок — 2 шт.
  • мука — 30 г

Способ приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 160 градусов.
  2. Смешайте кокосовую стружку с сахаром в миске.
  3. Добавьте яичные белки и тщательно перемешайте.
  4. Просейте муку и введите в кокосовую смесь.
  5. Перемешайте до получения однородной массы.
  6. Застелите противень пергаментом.
  7. Сформируйте из массы небольшие шарики и выложите на противень.
  8. Выпекайте 15–18 минут до золотистого цвета.
  9. Остудите макаруны на противне перед подачей.

5. Апельсиновые эклеры

© Irina Khabarova/iStock.com

Ингредиенты:

  • вода — 100 мл
  • сливочное масло — 50 г
  • мука — 70 г
  • яйца — 2 шт.
  • сливки 33% — 200 мл
  • сахар — 80 г
  • апельсин — 1 шт.

Способ приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 200 градусов.
  2. В сотейнике смешайте воду и сливочное масло, доведите до кипения.
  3. Всыпьте муку и быстро перемешайте до образования теста, которое отстает от стенок.
  4. Остудите тесто 5 минут.
  5. Добавьте яйца по одному, тщательно вымешивая после каждого.
  6. Переложите тесто в кондитерский мешок.
  7. Отсадите полоски теста длиной 8–10 см на противень с пергаментом.
  8. Выпекайте 20–25 минут до золотистого цвета, не открывая духовку.
  9. Остудите эклеры.
  10. Взбейте сливки с сахаром до устойчивых пиков.
  11. Выжмите сок из апельсина и добавьте в крем, аккуратно перемешайте.
  12. Наполните эклеры кремом с помощью кондитерского мешка через небольшое отверстие.
  13. Подавайте сразу или храните в холодильнике.

6. Торт «Медовый пушок»

© igorr1/iStock.com

Ингредиенты:

  • мука — 200 г
  • мед — 100 г
  • сахар — 100 г
  • яйца — 2 шт.
  • сливочное масло — 50 г
  • сода — 1 ч. л.
  • сметана — 300 г
  • сахарная пудра — 80 г

Способ приготовления:

  1. Растопите мед с сливочным маслом в сотейнике на слабом огне.
  2. Добавьте соду и перемешайте, масса начнет пениться.
  3. Снимите с огня и остужайте пять минут.
  4. Взбейте яйца с сахаром до пышности.
  5. Смешайте яичную массу с медовой смесью.
  6. Просейте муку и постепенно добавьте в тесто, перемешивая до однородности.
  7. Разогрейте духовку до 180 градусов.
  8. Вылейте тесто в форму диаметром 20 см, смазанную маслом.
  9. Выпекайте корж 25–30 минут, проверьте готовность шпажкой.
  10. Остудите корж и разрежьте на два пласта.
  11. Взбейте сметану с сахарной пудрой до густого крема.
  12. Смажьте коржи кремом и соберите торт.
  13. Уберите торт в холодильник на два часа перед подачей.

Эти рецепты помогут начинающим кондитерам создать вкусные и необычные десерты без сложных техник. От лимонных пирожных до медового торта — каждый найдет вариант по душе.

Ранее мы делились домашними рецептами эклеров.