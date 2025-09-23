Шесть рецептов для начинающих кондитеров

Нет ничего лучше домашних пирожных и тортов. «Рамблер» собрал шесть рецептов, чтобы вы могли начать свой путь в кондитерском деле.

1. Лимонные пирожные

Ингредиенты:

мука пшеничная — 150 г

сливочное масло — 100 г

сахар — 80 г

яйцо — 1 шт.

лимон — 1 шт.

сахарная пудра — 50 г

разрыхлитель — 1 ч. л.

Способ приготовления:

Размягчите сливочное масло при комнатной температуре. Смешайте масло с сахаром в миске и взбейте миксером до кремовой текстуры. Добавьте яйцо и продолжайте взбивать до однородности. Выжмите сок из лимона и натрите цедру на мелкой терке. Добавьте сок и цедру в масляную смесь, перемешайте. Просейте муку с разрыхлителем и постепенно введите в жидкую массу. Замесите мягкое тесто, чтобы оно не прилипало к рукам. Сформируйте из теста шар и уберите в холодильник на 30 минут, завернув в пленку. Разогрейте духовку до 180 градусов. Раскатайте тесто в пласт толщиной 5 мм и вырежьте круглые заготовки. Выложите их на противень с пергаментом. Выпекайте 12–15 минут до светло-золотистого цвета. Остудите пирожные и посыпьте сахарной пудрой перед подачей.

2. Шоколадные трюфели

Ингредиенты:

темный шоколад — 200 г

сливки 33% — 100 мл

сливочное масло — 30 г

какао-порошок — 50 г

Способ приготовления:

Измельчите шоколад на мелкие кусочки и положите в глубокую миску. Нагрейте сливки в сотейнике до горячего состояния, но не кипятите. Залейте горячими сливками шоколад и оставьте на две минуты. Перемешайте смесь до полного растворения шоколада. Добавьте сливочное масло и размешайте до гладкости. Поставьте массу в холодильник на два часа, чтобы она затвердела. Достаньте массу и сформируйте маленькие шарики размером с грецкий орех. Обваляйте каждый шарик в какао-порошке. Выложите трюфели на тарелку и уберите в холодильник на 30 минут перед подачей.

3. Малиновый муссовый торт

Ингредиенты:

бисквитное печенье — 150 г

сливочное масло — 70 г

сливки 33% — 300 мл

малина свежая — 200 г

сахар — 100 г

желатин — 10 г

вода — 50 мл

Способ приготовления:

Измельчите бисквитное печенье в крошку с помощью блендера. Растопите сливочное масло и смешайте с крошкой. Выложите смесь в форму диаметром 18 см, утрамбуйте ложкой, чтобы получился плотный корж. Уберите форму в холодильник на 20 минут. Замочите желатин в холодной воде на десять минут. Пюрируйте малину с сахаром в блендере до однородности. Нагрейте малиновое пюре в сотейнике, не доводя до кипения. Добавьте разбухший желатин в пюре и размешайте до полного растворения. Остудите малиновую массу до комнатной температуры. Взбейте сливки до устойчивых пиков. Аккуратно смешайте сливки с малиновым пюре лопаткой. Вылейте мусс на корж в форме и разровняйте. Поставьте торт в холодильник на четыре часа для застывания. Украсьте свежей малиной перед подачей.

4. Кокосовые макаруны

Ингредиенты:

кокосовая стружка — 150 г

сахар — 100 г

яичный белок — 2 шт.

мука — 30 г

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 160 градусов. Смешайте кокосовую стружку с сахаром в миске. Добавьте яичные белки и тщательно перемешайте. Просейте муку и введите в кокосовую смесь. Перемешайте до получения однородной массы. Застелите противень пергаментом. Сформируйте из массы небольшие шарики и выложите на противень. Выпекайте 15–18 минут до золотистого цвета. Остудите макаруны на противне перед подачей.

5. Апельсиновые эклеры

Ингредиенты:

вода — 100 мл

сливочное масло — 50 г

мука — 70 г

яйца — 2 шт.

сливки 33% — 200 мл

сахар — 80 г

апельсин — 1 шт.

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 200 градусов. В сотейнике смешайте воду и сливочное масло, доведите до кипения. Всыпьте муку и быстро перемешайте до образования теста, которое отстает от стенок. Остудите тесто 5 минут. Добавьте яйца по одному, тщательно вымешивая после каждого. Переложите тесто в кондитерский мешок. Отсадите полоски теста длиной 8–10 см на противень с пергаментом. Выпекайте 20–25 минут до золотистого цвета, не открывая духовку. Остудите эклеры. Взбейте сливки с сахаром до устойчивых пиков. Выжмите сок из апельсина и добавьте в крем, аккуратно перемешайте. Наполните эклеры кремом с помощью кондитерского мешка через небольшое отверстие. Подавайте сразу или храните в холодильнике.

6. Торт «Медовый пушок»

Ингредиенты:

мука — 200 г

мед — 100 г

сахар — 100 г

яйца — 2 шт.

сливочное масло — 50 г

сода — 1 ч. л.

сметана — 300 г

сахарная пудра — 80 г

Способ приготовления:

Растопите мед с сливочным маслом в сотейнике на слабом огне. Добавьте соду и перемешайте, масса начнет пениться. Снимите с огня и остужайте пять минут. Взбейте яйца с сахаром до пышности. Смешайте яичную массу с медовой смесью. Просейте муку и постепенно добавьте в тесто, перемешивая до однородности. Разогрейте духовку до 180 градусов. Вылейте тесто в форму диаметром 20 см, смазанную маслом. Выпекайте корж 25–30 минут, проверьте готовность шпажкой. Остудите корж и разрежьте на два пласта. Взбейте сметану с сахарной пудрой до густого крема. Смажьте коржи кремом и соберите торт. Уберите торт в холодильник на два часа перед подачей.

Эти рецепты помогут начинающим кондитерам создать вкусные и необычные десерты без сложных техник. От лимонных пирожных до медового торта — каждый найдет вариант по душе.

