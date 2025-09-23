Шесть рецептов для начинающих кондитеров
Нет ничего лучше домашних пирожных и тортов. «Рамблер» собрал шесть рецептов, чтобы вы могли начать свой путь в кондитерском деле.
1. Лимонные пирожные
Ингредиенты:
- мука пшеничная — 150 г
- сливочное масло — 100 г
- сахар — 80 г
- яйцо — 1 шт.
- лимон — 1 шт.
- сахарная пудра — 50 г
- разрыхлитель — 1 ч. л.
Способ приготовления:
- Размягчите сливочное масло при комнатной температуре.
- Смешайте масло с сахаром в миске и взбейте миксером до кремовой текстуры.
- Добавьте яйцо и продолжайте взбивать до однородности.
- Выжмите сок из лимона и натрите цедру на мелкой терке.
- Добавьте сок и цедру в масляную смесь, перемешайте.
- Просейте муку с разрыхлителем и постепенно введите в жидкую массу.
- Замесите мягкое тесто, чтобы оно не прилипало к рукам.
- Сформируйте из теста шар и уберите в холодильник на 30 минут, завернув в пленку.
- Разогрейте духовку до 180 градусов.
- Раскатайте тесто в пласт толщиной 5 мм и вырежьте круглые заготовки.
- Выложите их на противень с пергаментом.
- Выпекайте 12–15 минут до светло-золотистого цвета.
- Остудите пирожные и посыпьте сахарной пудрой перед подачей.
2. Шоколадные трюфели
© kajakiki/iStock.com
Ингредиенты:
- темный шоколад — 200 г
- сливки 33% — 100 мл
- сливочное масло — 30 г
- какао-порошок — 50 г
Способ приготовления:
- Измельчите шоколад на мелкие кусочки и положите в глубокую миску.
- Нагрейте сливки в сотейнике до горячего состояния, но не кипятите.
- Залейте горячими сливками шоколад и оставьте на две минуты.
- Перемешайте смесь до полного растворения шоколада.
- Добавьте сливочное масло и размешайте до гладкости.
- Поставьте массу в холодильник на два часа, чтобы она затвердела.
- Достаньте массу и сформируйте маленькие шарики размером с грецкий орех.
- Обваляйте каждый шарик в какао-порошке.
- Выложите трюфели на тарелку и уберите в холодильник на 30 минут перед подачей.
3. Малиновый муссовый торт
© Irina Taskova/iStock.com
Ингредиенты:
- бисквитное печенье — 150 г
- сливочное масло — 70 г
- сливки 33% — 300 мл
- малина свежая — 200 г
- сахар — 100 г
- желатин — 10 г
- вода — 50 мл
Способ приготовления:
- Измельчите бисквитное печенье в крошку с помощью блендера.
- Растопите сливочное масло и смешайте с крошкой.
- Выложите смесь в форму диаметром 18 см, утрамбуйте ложкой, чтобы получился плотный корж.
- Уберите форму в холодильник на 20 минут.
- Замочите желатин в холодной воде на десять минут.
- Пюрируйте малину с сахаром в блендере до однородности.
- Нагрейте малиновое пюре в сотейнике, не доводя до кипения.
- Добавьте разбухший желатин в пюре и размешайте до полного растворения.
- Остудите малиновую массу до комнатной температуры.
- Взбейте сливки до устойчивых пиков.
- Аккуратно смешайте сливки с малиновым пюре лопаткой.
- Вылейте мусс на корж в форме и разровняйте.
- Поставьте торт в холодильник на четыре часа для застывания.
- Украсьте свежей малиной перед подачей.
4. Кокосовые макаруны
© undefined undefined/iStock.com
Ингредиенты:
- кокосовая стружка — 150 г
- сахар — 100 г
- яичный белок — 2 шт.
- мука — 30 г
Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 160 градусов.
- Смешайте кокосовую стружку с сахаром в миске.
- Добавьте яичные белки и тщательно перемешайте.
- Просейте муку и введите в кокосовую смесь.
- Перемешайте до получения однородной массы.
- Застелите противень пергаментом.
- Сформируйте из массы небольшие шарики и выложите на противень.
- Выпекайте 15–18 минут до золотистого цвета.
- Остудите макаруны на противне перед подачей.
5. Апельсиновые эклеры
© Irina Khabarova/iStock.com
Ингредиенты:
- вода — 100 мл
- сливочное масло — 50 г
- мука — 70 г
- яйца — 2 шт.
- сливки 33% — 200 мл
- сахар — 80 г
- апельсин — 1 шт.
Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 200 градусов.
- В сотейнике смешайте воду и сливочное масло, доведите до кипения.
- Всыпьте муку и быстро перемешайте до образования теста, которое отстает от стенок.
- Остудите тесто 5 минут.
- Добавьте яйца по одному, тщательно вымешивая после каждого.
- Переложите тесто в кондитерский мешок.
- Отсадите полоски теста длиной 8–10 см на противень с пергаментом.
- Выпекайте 20–25 минут до золотистого цвета, не открывая духовку.
- Остудите эклеры.
- Взбейте сливки с сахаром до устойчивых пиков.
- Выжмите сок из апельсина и добавьте в крем, аккуратно перемешайте.
- Наполните эклеры кремом с помощью кондитерского мешка через небольшое отверстие.
- Подавайте сразу или храните в холодильнике.
6. Торт «Медовый пушок»
© igorr1/iStock.com
Ингредиенты:
- мука — 200 г
- мед — 100 г
- сахар — 100 г
- яйца — 2 шт.
- сливочное масло — 50 г
- сода — 1 ч. л.
- сметана — 300 г
- сахарная пудра — 80 г
Способ приготовления:
- Растопите мед с сливочным маслом в сотейнике на слабом огне.
- Добавьте соду и перемешайте, масса начнет пениться.
- Снимите с огня и остужайте пять минут.
- Взбейте яйца с сахаром до пышности.
- Смешайте яичную массу с медовой смесью.
- Просейте муку и постепенно добавьте в тесто, перемешивая до однородности.
- Разогрейте духовку до 180 градусов.
- Вылейте тесто в форму диаметром 20 см, смазанную маслом.
- Выпекайте корж 25–30 минут, проверьте готовность шпажкой.
- Остудите корж и разрежьте на два пласта.
- Взбейте сметану с сахарной пудрой до густого крема.
- Смажьте коржи кремом и соберите торт.
- Уберите торт в холодильник на два часа перед подачей.
Эти рецепты помогут начинающим кондитерам создать вкусные и необычные десерты без сложных техник. От лимонных пирожных до медового торта — каждый найдет вариант по душе.
