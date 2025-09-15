Пирожное «картошка» из СССР: простой рецепт
«Картошка» знакома каждому со школьных лет. Это пирожное любят за насыщенный вкус и необычную текстуру. «Рамблер» поделится пошаговым рецептом и секретами приготовления десерта.
Пирожное «картошка» по праву можно назвать символом советской кулинарии. Впервые оно появилось в кондитерских СССР в середине XX века и сразу стало популярным. Причина проста: десерт готовили из доступных ингредиентов, чаще всего из крошек бисквита и крема, оставшихся после других тортов. Таким образом, рецепт изначально задумывался как рациональный способ использования остатков.
Классическая «картошка» получила свое название благодаря внешнему виду. Небольшие овальные пирожные, обвалянные в какао, напоминали маленькие клубни картофеля. В советских кондитерских это лакомство стоило совсем недорого, поэтому его можно было купить практически в каждой столовой, буфете или магазине.
Рецепт «Картошки»
Ингредиенты:
- печенье («Юбилейное» или «Топленое молоко») — 400 г
- масло сливочное — 150 г
- сгущенное молоко — 150 г
- какао-порошок — 3 ст. л.
- сахарная пудра — 2 ст. л.
- щепотка ванилина
Вкус детства: рецепт пирога с щавелем и клубникой
Способ приготовления:
Приготовление пирожного «картошка» не требует особых навыков, но важно соблюдать несколько простых правил, чтобы десерт получился нежным и сохранил форму.
1. Подготовка печенья
Возьмите любое песочное печенье, лучше всего — простое без ароматизаторов. Измельчите его в мелкую крошку. Это можно сделать в блендере, мясорубке или просто положив печенье в плотный пакет и раскатав скалкой. Крошка должна быть мелкой и однородной, без крупных кусков — тогда тесто получится гладким.
2. Создание сливочной основы
Масло достаньте из холодильника заранее. Оно должно быть мягким, но не растаявшим. Смешайте масло с сгущенным молоком и ванилином, можно добавить немного сахарной пудры. Взбейте массу венчиком или миксером, чтобы она стала однородной и воздушной.
3. Замес теста
Всыпьте печенье в масляно-молочную смесь. Перемешивайте ложкой или руками до тех пор, пока масса не станет густой и пластичной. Если тесто слишком густое, можно добавить немного сгущенки; если жидковатое — досыпать печенья.
4. Формирование пирожных
Влажными руками отщипывайте небольшие кусочки теста и формируйте из них овальные заготовки. Размер выбирайте сами: кто-то делает пирожные с ладонь, а кто-то — совсем маленькие, на один укус.
5. Обсыпка
Каждую заготовку обваляйте в какао-порошке. Для более мягкого вкуса можно смешать какао с сахарной пудрой. Чтобы пирожные были еще красивее, их можно украсить орехами или кокосовой стружкой.
6. Охлаждение
Разложите пирожные на тарелке или подносе, накройте пищевой пленкой и уберите в холодильник минимум на два–три часа. За это время масса уплотнится, и десерт станет более насыщенным по вкусу.
Секреты приготовления
- Если хотите сделать вкус богаче, добавьте в тесто измельченные грецкие орехи или немного коньяка.
- Для детского варианта можно использовать больше сгущенки или добавить немного варенья.
- Чтобы пирожные напоминали настоящие «картошки», на поверхности можно сделать легкие углубления ножом.
- Если нет какао, можно обсыпать «картошку» дробленым печеньем или молотыми орехами.
С течением времени появились много новых вариаций десерта: кто-то готовит «картошку» из печенья, кто-то добавляет суперфуды, ромовую эссенцию или цукаты. Но главное остается неизменным — это десерт, который можно приготовить дома всего за полчаса. До сих пор «картошка» ассоциируется у многих с детством, вкусом школьных буфетов и домашними чаепитиями.
Ранее мы делились рецептом густого и пикантного варенья из слив.