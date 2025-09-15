Пирожное «картошка» из СССР: простой рецепт

«Картошка» знакома каждому со школьных лет. Это пирожное любят за насыщенный вкус и необычную текстуру. «Рамблер» поделится пошаговым рецептом и секретами приготовления десерта.

Пирожное «картошка» по праву можно назвать символом советской кулинарии. Впервые оно появилось в кондитерских СССР в середине XX века и сразу стало популярным. Причина проста: десерт готовили из доступных ингредиентов, чаще всего из крошек бисквита и крема, оставшихся после других тортов. Таким образом, рецепт изначально задумывался как рациональный способ использования остатков.

Классическая «картошка» получила свое название благодаря внешнему виду. Небольшие овальные пирожные, обвалянные в какао, напоминали маленькие клубни картофеля. В советских кондитерских это лакомство стоило совсем недорого, поэтому его можно было купить практически в каждой столовой, буфете или магазине.

Рецепт «Картошки»

Ингредиенты:

печенье («Юбилейное» или «Топленое молоко») — 400 г

масло сливочное — 150 г

сгущенное молоко — 150 г

какао-порошок — 3 ст. л.

сахарная пудра — 2 ст. л.

щепотка ванилина

Способ приготовления:

Приготовление пирожного «картошка» не требует особых навыков, но важно соблюдать несколько простых правил, чтобы десерт получился нежным и сохранил форму.

1. Подготовка печенья

Возьмите любое песочное печенье, лучше всего — простое без ароматизаторов. Измельчите его в мелкую крошку. Это можно сделать в блендере, мясорубке или просто положив печенье в плотный пакет и раскатав скалкой. Крошка должна быть мелкой и однородной, без крупных кусков — тогда тесто получится гладким.

2. Создание сливочной основы

Масло достаньте из холодильника заранее. Оно должно быть мягким, но не растаявшим. Смешайте масло с сгущенным молоком и ванилином, можно добавить немного сахарной пудры. Взбейте массу венчиком или миксером, чтобы она стала однородной и воздушной.

3. Замес теста

Всыпьте печенье в масляно-молочную смесь. Перемешивайте ложкой или руками до тех пор, пока масса не станет густой и пластичной. Если тесто слишком густое, можно добавить немного сгущенки; если жидковатое — досыпать печенья.

4. Формирование пирожных

Влажными руками отщипывайте небольшие кусочки теста и формируйте из них овальные заготовки. Размер выбирайте сами: кто-то делает пирожные с ладонь, а кто-то — совсем маленькие, на один укус.

5. Обсыпка

Каждую заготовку обваляйте в какао-порошке. Для более мягкого вкуса можно смешать какао с сахарной пудрой. Чтобы пирожные были еще красивее, их можно украсить орехами или кокосовой стружкой.

6. Охлаждение

Разложите пирожные на тарелке или подносе, накройте пищевой пленкой и уберите в холодильник минимум на два–три часа. За это время масса уплотнится, и десерт станет более насыщенным по вкусу.

Секреты приготовления

Если хотите сделать вкус богаче, добавьте в тесто измельченные грецкие орехи или немного коньяка. Для детского варианта можно использовать больше сгущенки или добавить немного варенья. Чтобы пирожные напоминали настоящие «картошки», на поверхности можно сделать легкие углубления ножом. Если нет какао, можно обсыпать «картошку» дробленым печеньем или молотыми орехами.

С течением времени появились много новых вариаций десерта: кто-то готовит «картошку» из печенья, кто-то добавляет суперфуды, ромовую эссенцию или цукаты. Но главное остается неизменным — это десерт, который можно приготовить дома всего за полчаса. До сих пор «картошка» ассоциируется у многих с детством, вкусом школьных буфетов и домашними чаепитиями.

