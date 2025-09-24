Можно ли мыть яйца перед хранением или нет

Многие моют яйца перед тем, как положить в холодильник, думая, что так они станут чище и безопаснее. Но это может навредить их свежести и качеству. «Рамблер» разобрался, почему яйца лучше не мыть перед хранением и как правильно их хранить.

Естественная защита яиц

У куриных яиц есть природная защитная оболочка, которую называют кутикулой. Это тонкая пленка, покрывающая скорлупу сразу после того, как курица снесла яйцо. Кутикула состоит из органических веществ и защищает яйцо от бактерий, таких как сальмонелла, и от потери влаги. Она действует как барьер, который не дает микроорганизмам проникнуть внутрь через поры скорлупы.

Когда вы моете яйцо с мылом или даже просто водой, эта пленка смывается. Без кутикулы яйцо становится уязвимым: бактерии могут легче проникнуть внутрь, а влага из белка испаряется быстрее, что сокращает срок хранения. Яйца с неповрежденной кутикулой сохраняют свежесть до четырех–шести недель при правильном хранении. Если же вымыть яйцо, срок его годности уменьшается, так как скорлупа теряет защитные свойства.

Риск заражения бактериями

Мытье яиц перед хранением повышает риск заражения. Скорлупа яиц пористая, и при контакте с водой, особенно теплой, поры могут открыться. Это облегчает проникновение бактерий, таких как сальмонелла, внутрь яйца. Если на скорлупе есть грязь или следы помета, мытье может разнести микробы по всей поверхности, а вода поможет им проникнуть через поры. Холодная вода снижает этот риск, но не устраняет его полностью. Поэтому специалисты рекомендуют не мыть яйца, а аккуратно удалять загрязнения сухой тканью или щеткой, если это необходимо.

Влажная среда также способствует размножению бактерий. Если вы положите влажное яйцо в холодильник, на скорлупе может образоваться конденсат, который создаст благоприятные условия для микробов. Это особенно опасно, если яйца хранятся рядом с другими продуктами, так как бактерии могут распространиться.

Как мытье влияет на качество яиц?

Яйца лучше хранить в холодильнике при температуре 0–4 градуса, чтобы замедлить процессы порчи. Кутикула помогает сохранять внутреннюю структуру яйца, предотвращая испарение влаги из белка и желтка. Если смыть кутикулу, яйцо быстрее теряет воду, белок становится жидким, а желток — менее упругим. Это влияет на вкус и качество при готовке. Например, яйца без кутикулы хуже взбиваются в пену для выпечки, а при варке желток может быстрее растекаться.

Кроме того, мытые яйца впитывают запахи из холодильника через поры скорлупы. Если рядом лежат продукты с сильным ароматом, например сыр или рыба, яйца могут приобрести неприятный привкус. Немытые яйца с кутикулой лучше защищены от посторонних запахов, что сохраняет их естественный вкус.

Когда можно мыть яйца?

Мыть яйца безопасно только перед их приготовлением. Если вы собираетесь варить, жарить или использовать яйца для выпечки, вымойте их под теплой проточной водой с небольшим количеством мыла, чтобы удалить возможные бактерии с поверхности. После мытья сразу используйте яйца, чтобы они не лежали в холодильнике без защитной пленки. Это снижает риск заражения и сохраняет гигиену при готовке.

Для удаления сильных загрязнений на скорлупе используйте теплую воду с добавлением уксуса или пищевой соды, но делайте это непосредственно перед использованием. После мытья протрите яйца насухо, чтобы избежать лишней влаги. Если вы покупаете фермерские яйца, которые могут быть грязнее магазинных, храните их отдельно и очищайте сухим способом, чтобы сохранить кутикулу.

Как правильно хранить яйца?

Чтобы яйца оставались свежими как можно дольше, следуйте простым правилам хранения:

Держите их в холодильнике на средней или нижней полке, где температура стабильна. Не ставьте яйца в дверцу холодильника, так как там частые перепады температуры из-за открывания. Лучше хранить яйца в оригинальной упаковке или картонной коробке, чтобы защитить скорлупу от повреждений и уменьшить контакт с другими продуктами. Укладывайте яйца острым концом вниз — это помогает желтку оставаться в центре, что важно для свежести. Проверяйте срок годности на упаковке: обычно яйца хранятся до 30 дней с даты производства. Если вы сомневаетесь в свежести, опустите яйцо в стакан с водой. Свежие яйца тонут, а испорченные всплывают из-за скопления газов внутри.

Зачем в некоторых странах яйца моют перед продажей?

В США и некоторых других странах яйца моют на производстве, чтобы снизить риск заражения сальмонеллой. После мытья их покрывают минеральным маслом или воском, чтобы создать искусственный защитный слой. Такие яйца обязательно хранят в холодильнике, так как без кутикулы они быстрее портятся.

В России и странах Европы яйца обычно не моют на производстве, чтобы сохранить их естественную защиту. Это позволяет хранить их при комнатной температуре, хотя холодильник предпочтительнее для длительного хранения.

Разница в подходах связана с санитарными стандартами и традициями. В России фермы и магазины ориентированы на сохранение кутикулы, поэтому мытье яиц дома перед хранением не рекомендуется. Если вы покупаете импортные яйца, обратите внимание на упаковку: там может быть указано, обработаны ли они.

