Шесть вкуснейших осенних пирогов

Катерина Саломе

Осень — идеальное время для домашней выпечки. Пироги с необычными вкусами добавят тепла в холодные дни. «Рамблер» собрал шесть лучших рецептов.

© Irina Taskova/iStock.com

1. Пирог с хурмой и имбирем

Ингредиенты:

  • мука пшеничная — 200 г
  • сливочное масло — 100 г
  • сахар — 50 г
  • вода холодная — 3 ст. л.
  • хурма спелая — 3 шт.
  • имбирь молотый — 0,5 ч. л.
  • сахар коричневый — 60 г
  • лимон — 1 шт.

Способ приготовления:

  1. Смешайте муку, сахар и нарезанное масло до крошки.
  2. Добавьте воду и замесите тесто.
  3. Заверните в пленку и уберите в холодильник на 20 минут.
  4. Очистите хурму от кожицы и нарежьте кубиками.
  5. Сбрызните хурму лимонным соком.
  6. Смешайте хурму с коричневым сахаром и имбирем.
  7. Раскатайте тесто и выложите в форму диаметром 20 см с бортиками.
  8. Выложите начинку из хурмы.
  9. Выпекайте при 180 градусах 35–40 минут до золотистой корочки.
  10. Остудите пирог перед подачей.

2. Пирог с каштанами и шоколадом

Ингредиенты:

  • мука пшеничная — 200 г
  • сливочное масло — 100 г
  • сахар — 60 г
  • вода холодная — 3 ст. л.
  • каштаны вареные — 200 г
  • темный шоколад — 100 г
  • сливки 20% — 100 мл
  • сахар коричневый — 50 г

Способ приготовления:

  1. Смешайте муку, сахар и нарезанное масло до крошки.
  2. Добавьте воду и замесите тесто.
  3. Заверните в пленку и уберите в холодильник на 30 минут.
  4. Измельчите вареные каштаны в пюре блендером.
  5. Растопите шоколад на водяной бане.
  6. Смешайте каштановое пюре, сливки и растопленный шоколад.
  7. Добавьте коричневый сахар и перемешайте до однородности.
  8. Раскатайте тесто и выложите в форму диаметром 20 см с бортиками.
  9. Вылейте каштаново-шоколадную начинку.
  10. Выпекайте при 180 градусах 35–40 минут, пока начинка не застынет.
  11. Остудите пирог и подавайте с чаем.

3. Тыквенный пирог с корицей

Ингредиенты:

  • мука пшеничная — 200 г
  • сливочное масло — 100 г
  • сахар — 80 г
  • яйцо — 1 шт.
  • тыква — 400 г
  • сливки 20% — 150 мл
  • корица молотая — 1 ч. л.
  • сахар коричневый — 100 г

Способ приготовления:

  1. Размягчите сливочное масло при комнатной температуре.
  2. Смешайте муку, масло и сахар до состояния крошки.
  3. Добавьте яйцо и замесите гладкое тесто.
  4. Сформируйте шар, заверните в пленку и уберите в холодильник на 30 минут.
  5. Очистите тыкву, нарежьте кубиками и запеките при 180 градусах 20 минут до мягкости.
  6. Измельчите тыкву в пюре блендером.
  7. Смешайте пюре, сливки, коричневый сахар и корицу до однородности.
  8. Раскатайте тесто и выложите в форму диаметром 22 см, сформировав бортики.
  9. Вылейте начинку на тесто.
  10. Выпекайте при 180 градусах 40–45 минут, пока начинка не застынет.
  11. Остудите пирог перед подачей.

4. Яблочный пирог с карамелью

Ингредиенты:

  • мука пшеничная — 250 г
  • сливочное масло — 120 г
  • сахар — 50 г
  • вода холодная — 3 ст. л.
  • яблоки — 4 шт.
  • сахар коричневый — 100 г
  • сливки 33% — 100 мл
  • лимон — 1 шт.

Способ приготовления:

  1. Смешайте муку, сахар и нарезанное холодное масло до крошки.
  2. Добавьте холодную воду и замесите тесто.
  3. Заверните в пленку и уберите в холодильник на 20 минут.
  4. Очистите яблоки, удалите сердцевину и нарежьте дольками.
  5. Сбрызните яблоки лимонным соком.
  6. Раскатайте тесто и выложите в форму диаметром 20 см с бортиками.
  7. Разложите яблоки веером.
  8. Растопите коричневый сахар до карамельного цвета.
  9. Влейте сливки, перемешайте и остудите карамель.
  10. Полейте яблоки карамелью.
  11. Выпекайте при 180 градусах 35–40 минут до румяной корочки.
  12. Остудите и подавайте теплым.

5. Грушевый пирог с миндалем

Ингредиенты:

  • мука пшеничная — 200 г
  • сливочное масло — 100 г
  • сахар — 50 г
  • яйцо — 1 шт.
  • груши — 3 шт.
  • миндальные лепестки — 50 г
  • мед — 3 ст. л.
  • сливки 20% — 100 мл

Способ приготовления:

  1. Смешайте муку, сахар и нарезанное масло до крошки.
  2. Добавьте яйцо и замесите тесто.
  3. Заверните в пленку и уберите в холодильник на 20 минут.
  4. Очистите груши, удалите сердцевину и нарежьте дольками.
  5. Раскатайте тесто и выложите в форму диаметром 20 см с бортиками.
  6. Разложите груши веером.
  7. Смешайте сливки с медом и полейте груши.
  8. Посыпьте миндальными лепестками.
  9. Выпекайте при 180 градусах 35–40 минут до золотистого цвета.
  10. Остудите перед подачей.

6. Грибной пирог с сыром

Ингредиенты:

  • мука пшеничная — 200 г
  • сливочное масло — 100 г
  • вода холодная — 4 ст. л.
  • шампиньоны — 300 г
  • лук репчатый — 1 шт.
  • сыр твердый — 150 г
  • сливки 20% — 150 мл
  • яйца — 2 шт.
  • соль — 0,5 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Смешайте муку и нарезанное холодное масло до крошки.
  2. Добавьте воду и замесите тесто.
  3. Заверните в пленку и уберите в холодильник на 30 минут.
  4. Нарежьте шампиньоны ломтиками, лук — кубиками.
  5. Обжарьте лук на сливочном масле три минуты.
  6. Добавьте грибы и жарьте десять минут до испарения жидкости.
  7. Посолите и остудите начинку.
  8. Натрите сыр на крупной терке.
  9. Взбейте яйца со сливками.
  10. Раскатайте тесто и выложите в форму диаметром 22 см с бортиками.
  11. Выложите грибы, посыпьте сыром и залейте яично-сливочной смесью.
  12. Выпекайте при 180 градусах 35–40 минут до корочки.
  13. Подавайте теплым.

Осенние пироги с сезонными овощами, фруктами и пикантными специями — это простой способ создать уют дома. Эти рецепты смогут даже новички в кулинарии, а результат порадует всех.

