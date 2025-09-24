Шесть вкуснейших осенних пирогов
Осень — идеальное время для домашней выпечки. Пироги с необычными вкусами добавят тепла в холодные дни. «Рамблер» собрал шесть лучших рецептов.
1. Пирог с хурмой и имбирем
Ингредиенты:
- мука пшеничная — 200 г
- сливочное масло — 100 г
- сахар — 50 г
- вода холодная — 3 ст. л.
- хурма спелая — 3 шт.
- имбирь молотый — 0,5 ч. л.
- сахар коричневый — 60 г
- лимон — 1 шт.
Способ приготовления:
- Смешайте муку, сахар и нарезанное масло до крошки.
- Добавьте воду и замесите тесто.
- Заверните в пленку и уберите в холодильник на 20 минут.
- Очистите хурму от кожицы и нарежьте кубиками.
- Сбрызните хурму лимонным соком.
- Смешайте хурму с коричневым сахаром и имбирем.
- Раскатайте тесто и выложите в форму диаметром 20 см с бортиками.
- Выложите начинку из хурмы.
- Выпекайте при 180 градусах 35–40 минут до золотистой корочки.
- Остудите пирог перед подачей.
2. Пирог с каштанами и шоколадом
Ингредиенты:
- мука пшеничная — 200 г
- сливочное масло — 100 г
- сахар — 60 г
- вода холодная — 3 ст. л.
- каштаны вареные — 200 г
- темный шоколад — 100 г
- сливки 20% — 100 мл
- сахар коричневый — 50 г
Способ приготовления:
- Смешайте муку, сахар и нарезанное масло до крошки.
- Добавьте воду и замесите тесто.
- Заверните в пленку и уберите в холодильник на 30 минут.
- Измельчите вареные каштаны в пюре блендером.
- Растопите шоколад на водяной бане.
- Смешайте каштановое пюре, сливки и растопленный шоколад.
- Добавьте коричневый сахар и перемешайте до однородности.
- Раскатайте тесто и выложите в форму диаметром 20 см с бортиками.
- Вылейте каштаново-шоколадную начинку.
- Выпекайте при 180 градусах 35–40 минут, пока начинка не застынет.
- Остудите пирог и подавайте с чаем.
Сливовый пирог с хрустящей крошкой: рецепт
3. Тыквенный пирог с корицей
Ингредиенты:
- мука пшеничная — 200 г
- сливочное масло — 100 г
- сахар — 80 г
- яйцо — 1 шт.
- тыква — 400 г
- сливки 20% — 150 мл
- корица молотая — 1 ч. л.
- сахар коричневый — 100 г
Способ приготовления:
- Размягчите сливочное масло при комнатной температуре.
- Смешайте муку, масло и сахар до состояния крошки.
- Добавьте яйцо и замесите гладкое тесто.
- Сформируйте шар, заверните в пленку и уберите в холодильник на 30 минут.
- Очистите тыкву, нарежьте кубиками и запеките при 180 градусах 20 минут до мягкости.
- Измельчите тыкву в пюре блендером.
- Смешайте пюре, сливки, коричневый сахар и корицу до однородности.
- Раскатайте тесто и выложите в форму диаметром 22 см, сформировав бортики.
- Вылейте начинку на тесто.
- Выпекайте при 180 градусах 40–45 минут, пока начинка не застынет.
- Остудите пирог перед подачей.
4. Яблочный пирог с карамелью
Ингредиенты:
- мука пшеничная — 250 г
- сливочное масло — 120 г
- сахар — 50 г
- вода холодная — 3 ст. л.
- яблоки — 4 шт.
- сахар коричневый — 100 г
- сливки 33% — 100 мл
- лимон — 1 шт.
Способ приготовления:
- Смешайте муку, сахар и нарезанное холодное масло до крошки.
- Добавьте холодную воду и замесите тесто.
- Заверните в пленку и уберите в холодильник на 20 минут.
- Очистите яблоки, удалите сердцевину и нарежьте дольками.
- Сбрызните яблоки лимонным соком.
- Раскатайте тесто и выложите в форму диаметром 20 см с бортиками.
- Разложите яблоки веером.
- Растопите коричневый сахар до карамельного цвета.
- Влейте сливки, перемешайте и остудите карамель.
- Полейте яблоки карамелью.
- Выпекайте при 180 градусах 35–40 минут до румяной корочки.
- Остудите и подавайте теплым.
5. Грушевый пирог с миндалем
Ингредиенты:
- мука пшеничная — 200 г
- сливочное масло — 100 г
- сахар — 50 г
- яйцо — 1 шт.
- груши — 3 шт.
- миндальные лепестки — 50 г
- мед — 3 ст. л.
- сливки 20% — 100 мл
Способ приготовления:
- Смешайте муку, сахар и нарезанное масло до крошки.
- Добавьте яйцо и замесите тесто.
- Заверните в пленку и уберите в холодильник на 20 минут.
- Очистите груши, удалите сердцевину и нарежьте дольками.
- Раскатайте тесто и выложите в форму диаметром 20 см с бортиками.
- Разложите груши веером.
- Смешайте сливки с медом и полейте груши.
- Посыпьте миндальными лепестками.
- Выпекайте при 180 градусах 35–40 минут до золотистого цвета.
- Остудите перед подачей.
6. Грибной пирог с сыром
Ингредиенты:
- мука пшеничная — 200 г
- сливочное масло — 100 г
- вода холодная — 4 ст. л.
- шампиньоны — 300 г
- лук репчатый — 1 шт.
- сыр твердый — 150 г
- сливки 20% — 150 мл
- яйца — 2 шт.
- соль — 0,5 ч. л.
Способ приготовления:
- Смешайте муку и нарезанное холодное масло до крошки.
- Добавьте воду и замесите тесто.
- Заверните в пленку и уберите в холодильник на 30 минут.
- Нарежьте шампиньоны ломтиками, лук — кубиками.
- Обжарьте лук на сливочном масле три минуты.
- Добавьте грибы и жарьте десять минут до испарения жидкости.
- Посолите и остудите начинку.
- Натрите сыр на крупной терке.
- Взбейте яйца со сливками.
- Раскатайте тесто и выложите в форму диаметром 22 см с бортиками.
- Выложите грибы, посыпьте сыром и залейте яично-сливочной смесью.
- Выпекайте при 180 градусах 35–40 минут до корочки.
- Подавайте теплым.
Осенние пироги с сезонными овощами, фруктами и пикантными специями — это простой способ создать уют дома. Эти рецепты смогут даже новички в кулинарии, а результат порадует всех.
Ранее мы писали, чем заменить яйца в выпечке, если их не оказалось под рукой.