Шесть вкуснейших осенних пирогов

Осень — идеальное время для домашней выпечки. Пироги с необычными вкусами добавят тепла в холодные дни. «Рамблер» собрал шесть лучших рецептов.

© Irina Taskova/iStock.com

1. Пирог с хурмой и имбирем

Ингредиенты:

мука пшеничная — 200 г

сливочное масло — 100 г

сахар — 50 г

вода холодная — 3 ст. л.

хурма спелая — 3 шт.

имбирь молотый — 0,5 ч. л.

сахар коричневый — 60 г

лимон — 1 шт.

Способ приготовления:

Смешайте муку, сахар и нарезанное масло до крошки. Добавьте воду и замесите тесто. Заверните в пленку и уберите в холодильник на 20 минут. Очистите хурму от кожицы и нарежьте кубиками. Сбрызните хурму лимонным соком. Смешайте хурму с коричневым сахаром и имбирем. Раскатайте тесто и выложите в форму диаметром 20 см с бортиками. Выложите начинку из хурмы. Выпекайте при 180 градусах 35–40 минут до золотистой корочки. Остудите пирог перед подачей.

2. Пирог с каштанами и шоколадом

Ингредиенты:

мука пшеничная — 200 г

сливочное масло — 100 г

сахар — 60 г

вода холодная — 3 ст. л.

каштаны вареные — 200 г

темный шоколад — 100 г

сливки 20% — 100 мл

сахар коричневый — 50 г

Способ приготовления:

Смешайте муку, сахар и нарезанное масло до крошки. Добавьте воду и замесите тесто. Заверните в пленку и уберите в холодильник на 30 минут. Измельчите вареные каштаны в пюре блендером. Растопите шоколад на водяной бане. Смешайте каштановое пюре, сливки и растопленный шоколад. Добавьте коричневый сахар и перемешайте до однородности. Раскатайте тесто и выложите в форму диаметром 20 см с бортиками. Вылейте каштаново-шоколадную начинку. Выпекайте при 180 градусах 35–40 минут, пока начинка не застынет. Остудите пирог и подавайте с чаем.

Сливовый пирог с хрустящей крошкой: рецепт

3. Тыквенный пирог с корицей

Ингредиенты:

мука пшеничная — 200 г

сливочное масло — 100 г

сахар — 80 г

яйцо — 1 шт.

тыква — 400 г

сливки 20% — 150 мл

корица молотая — 1 ч. л.

сахар коричневый — 100 г

Способ приготовления:

Размягчите сливочное масло при комнатной температуре. Смешайте муку, масло и сахар до состояния крошки. Добавьте яйцо и замесите гладкое тесто. Сформируйте шар, заверните в пленку и уберите в холодильник на 30 минут. Очистите тыкву, нарежьте кубиками и запеките при 180 градусах 20 минут до мягкости. Измельчите тыкву в пюре блендером. Смешайте пюре, сливки, коричневый сахар и корицу до однородности. Раскатайте тесто и выложите в форму диаметром 22 см, сформировав бортики. Вылейте начинку на тесто. Выпекайте при 180 градусах 40–45 минут, пока начинка не застынет. Остудите пирог перед подачей.

4. Яблочный пирог с карамелью

Ингредиенты:

мука пшеничная — 250 г

сливочное масло — 120 г

сахар — 50 г

вода холодная — 3 ст. л.

яблоки — 4 шт.

сахар коричневый — 100 г

сливки 33% — 100 мл

лимон — 1 шт.

Способ приготовления:

Смешайте муку, сахар и нарезанное холодное масло до крошки. Добавьте холодную воду и замесите тесто. Заверните в пленку и уберите в холодильник на 20 минут. Очистите яблоки, удалите сердцевину и нарежьте дольками. Сбрызните яблоки лимонным соком. Раскатайте тесто и выложите в форму диаметром 20 см с бортиками. Разложите яблоки веером. Растопите коричневый сахар до карамельного цвета. Влейте сливки, перемешайте и остудите карамель. Полейте яблоки карамелью. Выпекайте при 180 градусах 35–40 минут до румяной корочки. Остудите и подавайте теплым.

5. Грушевый пирог с миндалем

Ингредиенты:

мука пшеничная — 200 г

сливочное масло — 100 г

сахар — 50 г

яйцо — 1 шт.

груши — 3 шт.

миндальные лепестки — 50 г

мед — 3 ст. л.

сливки 20% — 100 мл

Способ приготовления:

Смешайте муку, сахар и нарезанное масло до крошки. Добавьте яйцо и замесите тесто. Заверните в пленку и уберите в холодильник на 20 минут. Очистите груши, удалите сердцевину и нарежьте дольками. Раскатайте тесто и выложите в форму диаметром 20 см с бортиками. Разложите груши веером. Смешайте сливки с медом и полейте груши. Посыпьте миндальными лепестками. Выпекайте при 180 градусах 35–40 минут до золотистого цвета. Остудите перед подачей.

6. Грибной пирог с сыром

Ингредиенты:

мука пшеничная — 200 г

сливочное масло — 100 г

вода холодная — 4 ст. л.

шампиньоны — 300 г

лук репчатый — 1 шт.

сыр твердый — 150 г

сливки 20% — 150 мл

яйца — 2 шт.

соль — 0,5 ч. л.

Способ приготовления:

Смешайте муку и нарезанное холодное масло до крошки. Добавьте воду и замесите тесто. Заверните в пленку и уберите в холодильник на 30 минут. Нарежьте шампиньоны ломтиками, лук — кубиками. Обжарьте лук на сливочном масле три минуты. Добавьте грибы и жарьте десять минут до испарения жидкости. Посолите и остудите начинку. Натрите сыр на крупной терке. Взбейте яйца со сливками. Раскатайте тесто и выложите в форму диаметром 22 см с бортиками. Выложите грибы, посыпьте сыром и залейте яично-сливочной смесью. Выпекайте при 180 градусах 35–40 минут до корочки. Подавайте теплым.

Осенние пироги с сезонными овощами, фруктами и пикантными специями — это простой способ создать уют дома. Эти рецепты смогут даже новички в кулинарии, а результат порадует всех.

Ранее мы писали, чем заменить яйца в выпечке, если их не оказалось под рукой.