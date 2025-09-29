Чипсы – это не всегда вредный перекус. Существуют альтернативы из простых и полезных ингредиентов. Например, белковые чипсы, которые готовятся всего из одного продукта – куриной грудки.

Мясо измельчается в блендере с добавлением копченой паприки, сухого чеснока, соли и перца. Полученный фарш выкладывается на пергаментную бумагу, накрывается пакетом и равномерно раскатывается в тонкий пласт.

Трендовый осенний салат с запеченным картофелем

Перед выпеканием пласт нарезается на квадраты или треугольники. Затем запекается при температуре 200 °C в течение 40 минут. Готовые чипсы легко ломаются, приятно хрустят и отлично подходят для перекуса после тренировки или в течение дня.

Это простой способ включить больше белка в рацион без лишнего жира и углеводов. Отличная альтернатива магазинным снэкам.

Подробнее о том, как приготовить такой снэк, рассказала в своем видео блогер @Polina_gotovit.