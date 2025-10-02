Оливковое масло часто называют самым полезным – благодаря высокому содержанию антиоксидантов и омега-9 жирных кислот оно действительно способствует здоровью сердца и обладает противовоспалительными свойствами. Но его главная польза проявляется только при правильном использовании.

У нерафинированного оливкового масла, особенно сорта extra virgin, низкая точка дымления – около 170°C. При жарке, особенно на сильном огне, температура легко превышает 200°C. В этих условиях масло начинает разрушаться, теряя витамины и выделяя вредные соединения – акролеин и альдегиды. Эти вещества могут провоцировать воспаления и повышать риск хронических заболеваний.

Для жарки безопаснее выбирать рафинированные масла: рафинированное оливковое, подсолнечное или рапсовое. Их точка дымления – около 230–240°C. Extra virgin лучше оставить для салатов или блюд на слабом огне.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер Сергей Малоземов.