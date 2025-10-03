Сырный соус не обязательно готовить часами, особенно если в холодильнике есть камамбер. Он сам по себе обладает ярким вкусом и идеально плавится при запекании. Все, что нужно – немного терпения и четыре ингредиента.

В форму для запекания кладут камамбер, добавляют зубчики чеснока, черри и немного оливкового масла. Все это посыпают специями, подойдет розмарин, тимьян или прованские травы, и отправляют в духовку на 20 минут при температуре 170 °C. Пока смесь запекается, отваривают пасту и сохраняют немного воды для соуса.

Как безопасно использовать оливковое масло

Готовый камамбер вместе с овощами пробивают в блендере, добавляют немного той самой воды и смешивают с пастой. Подать можно с тертым пармезаном и свежим базиликом. Получается просто, быстро и очень вкусно.