Как спасти пересоленное блюдо
Даже опытные хозяйки иногда пересаливают еду. Щепотка лишней соли — и любимое блюдо испорчено. Но на самом деле не все потеряно. Есть десятки способов нейтрализовать лишнюю соль — о них расскажет «Рамблер».
1. Если пересолен суп или бульон
- Жидкость. Самый очевидный способ — долить воды, овощного отвара или несоленого бульона. Но просто разбавить — не всегда хорошо: вкус станет водянистым. Лучше добавить немного картошки, крупы или лапши — они впитают часть соли и восстановят баланс.
- Картофель. Нарежьте несколько ломтиков сырого картофеля и положите в кастрюлю на 10–15 минут. Картошка впитает соль, после чего ее можно удалить.
- Молочные продукты. Если это крем-суп — добавьте сливки, молоко или сметану. Жир и лактоза смягчают соленый вкус.
Совет: для прозрачных бульонов не подходит разбавление молоком — оно может свернуться. Лучше использовать отвар овощей или риса.
2. Если пересолили мясо или рыбу
Здесь важно не пытаться «вымыть» соль водой — так блюдо потеряет вкус и текстуру. Лучше добавить гарнир или соус, который смягчит соленость.
- Кислота. Капля лимонного сока или ложка сметаны помогает сбалансировать соленое мясо. Кислота отвлекает рецепторы от избытка соли.
- Сливочные соусы. Если мясо пересолено, подайте его с нейтральным соусом — бешамель, йогуртовым или сметанным.
- Овощи. Добавьте несоленый гарнир — тушеные овощи, рис или пюре. Они возьмут на себя часть соли и уравновесят вкус.
- Сладкий соус. Если пересолили рыбу, выручит сладковатая глазурь — например, немного меда, соевого соуса и лимона. Она замаскирует соленость и сбалансирует вкус блюда.
3. Если пересолен соус или подливка
- Несоленый компонент. Это может быть ложка сливок, томатного пюре, сметаны или даже воды. Главное — дать соусу потом настояться.
- Крахмал. Иногда помогает добавление чуть-чуть вареного риса или пюре из картошки — они впитывают соль. После этого соус можно процедить.
- Сладкий контраст. Щепотка сахара или ложка меда способны «сбить» соленость, не превращая соус в десерт.
Влияние соли на вкус: добавление в начале, в середине или в конце
4. Если пересолили кашу, пюре или пасту
- Для каши: добавьте немного молока, сливок или кипятка, доварите пару минут и попробуйте снова. Можно ввести немного сахара — соль станет мягче.
- Для пюре: спасает молоко, сливки или растительное масло. Если пересолено сильно — добавьте немного отварного картофеля без соли и снова взбейте.
- Для пасты: просто перемешайте с несоленым соусом. Например, с томатным без соли или со сливочным соусом на молоке.
5. Если пересолили салат
- Свежие овощи. Несоленые помидоры, огурцы или листья салата разбавят вкус.
- Жирные ингредиенты. Авокадо, яйца, орехи или кусочки сыра смягчат соленость.
- Кислота. Капля лимонного сока или яблочного уксуса делает вкус ярче и маскирует соль.
6. Для пересоленых запеканок и пирогов
Если пересолено тесто, выпекайте без добавления соли в заливку или начинку — общий баланс выровняется. Если пересолена начинка, исправить ситуацию будет сложнее. Но можно спасти подачей:
- подайте запеканку с несоленым соусом или сметаной;
- приготовьте к ней пресное пюре или кашу;
- добавьте свежие овощи, чтобы сбалансировать вкус.
Как не пересаливать?
Солите поэтапно. Добавляйте соль постепенно и пробуйте.
Учитывайте соли в ингредиентах. Соевый соус, сыр, бульонные кубики и колбасы уже соленые.
Используйте мерные ложки. Глазомер — враг равномерности.
Пробуйте до готовности. Соль в горячем виде ощущается слабее, чем в холодном.
Химия соли проста: она растворяется в воде и связывается с белками и жирами, а значит, если правильно подобрать «нейтрализатор», можно вернуть баланс. Поэтому чуть воды, картофель, сливки или капля лимона легко спасут блюдо.
