Как спасти пересоленное блюдо

Катерина Саломе

Даже опытные хозяйки иногда пересаливают еду. Щепотка лишней соли — и любимое блюдо испорчено. Но на самом деле не все потеряно. Есть десятки способов нейтрализовать лишнюю соль — о них расскажет «‎Рамблер».

1. Если пересолен суп или бульон

  • Жидкость. Самый очевидный способ — долить воды, овощного отвара или несоленого бульона. Но просто разбавить — не всегда хорошо: вкус станет водянистым. Лучше добавить немного картошки, крупы или лапши — они впитают часть соли и восстановят баланс.
  • Картофель. Нарежьте несколько ломтиков сырого картофеля и положите в кастрюлю на 10–15 минут. Картошка впитает соль, после чего ее можно удалить.
  • Молочные продукты. Если это крем-суп — добавьте сливки, молоко или сметану. Жир и лактоза смягчают соленый вкус.

Совет: для прозрачных бульонов не подходит разбавление молоком — оно может свернуться. Лучше использовать отвар овощей или риса.

2. Если пересолили мясо или рыбу

Здесь важно не пытаться «вымыть» соль водой — так блюдо потеряет вкус и текстуру. Лучше добавить гарнир или соус, который смягчит соленость.

  • Кислота. Капля лимонного сока или ложка сметаны помогает сбалансировать соленое мясо. Кислота отвлекает рецепторы от избытка соли.
  • Сливочные соусы. Если мясо пересолено, подайте его с нейтральным соусом — бешамель, йогуртовым или сметанным.
  • Овощи. Добавьте несоленый гарнир — тушеные овощи, рис или пюре. Они возьмут на себя часть соли и уравновесят вкус.
  • Сладкий соус. Если пересолили рыбу, выручит сладковатая глазурь — например, немного меда, соевого соуса и лимона. Она замаскирует соленость и сбалансирует вкус блюда.

3. Если пересолен соус или подливка

  • Несоленый компонент. Это может быть ложка сливок, томатного пюре, сметаны или даже воды. Главное — дать соусу потом настояться.
  • Крахмал. Иногда помогает добавление чуть-чуть вареного риса или пюре из картошки — они впитывают соль. После этого соус можно процедить.
  • Сладкий контраст. Щепотка сахара или ложка меда способны «сбить» соленость, не превращая соус в десерт.

Влияние соли на вкус: добавление в начале, в середине или в конце

4. Если пересолили кашу, пюре или пасту

  • Для каши: добавьте немного молока, сливок или кипятка, доварите пару минут и попробуйте снова. Можно ввести немного сахара — соль станет мягче.
  • Для пюре: спасает молоко, сливки или растительное масло. Если пересолено сильно — добавьте немного отварного картофеля без соли и снова взбейте.
  • Для пасты: просто перемешайте с несоленым соусом. Например, с томатным без соли или со сливочным соусом на молоке.

5. Если пересолили салат

  • Свежие овощи. Несоленые помидоры, огурцы или листья салата разбавят вкус.
  • Жирные ингредиенты. Авокадо, яйца, орехи или кусочки сыра смягчат соленость.
  • Кислота. Капля лимонного сока или яблочного уксуса делает вкус ярче и маскирует соль.

6. Для пересоленых запеканок и пирогов

Если пересолено тесто, выпекайте без добавления соли в заливку или начинку — общий баланс выровняется. Если пересолена начинка, исправить ситуацию будет сложнее. Но можно спасти подачей:

  • подайте запеканку с несоленым соусом или сметаной;
  • приготовьте к ней пресное пюре или кашу;
  • добавьте свежие овощи, чтобы сбалансировать вкус.

Как не пересаливать?

Солите поэтапно. Добавляйте соль постепенно и пробуйте.

Учитывайте соли в ингредиентах. Соевый соус, сыр, бульонные кубики и колбасы уже соленые.

Используйте мерные ложки. Глазомер — враг равномерности.

Пробуйте до готовности. Соль в горячем виде ощущается слабее, чем в холодном.

Химия соли проста: она растворяется в воде и связывается с белками и жирами, а значит, если правильно подобрать «нейтрализатор», можно вернуть баланс. Поэтому чуть воды, картофель, сливки или капля лимона легко спасут блюдо.

