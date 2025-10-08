Этот хот-дог с кукурузной «шапкой» – настоящая находка. Он простой, сытный и настолько вкусный, что точно разлетится за пару минут.

Для начала готовим соус: мелко режем половинку луковицы и маринованный огурец, добавляем немного кетчупа, майонеза и горчицы. Банку консервированной кукурузы высыпаем на сухую сковороду и слегка обжариваем. Добавляем натертый сыр, пару ложек сливок – все перемешиваем до кремовой консистенции. Это и будет та самая тягучая, ароматная «шапка».

Сосиски обжариваем на сковороде до румяной корочки. Булочки разрезаем, смазываем внутри соусом, кладем сосиску и сверху выкладываем кукурузно-сырную массу. Хот-доги отправляем в духовку на 5 минут при 180 градусах. Даем чуть остыть и подаем.