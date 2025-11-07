Семь оригинальных подлив для картошки
Картошка остается самым универсальным гарниром. Меняя только соус, каждый раз будет получаться новое блюдо. «Рамблер» поделится необычными подливами, которые легко приготовить из продуктов, которые под рукой.
1. Сливочно-горчичная подлива
Ингредиенты:
- сливки 20–30% — 200 мл
- дижонская горчица — 1 ч. л.
- мед — 1 ч. л.
- мука — 1 ч. л.
- сливочное масло — 20 г
- соль, белый перец — по вкусу
Способ приготовления:
- На слабом огне растопите масло, добавьте муку и перемешайте до однородности.
- Влейте сливки, быстро размешайте венчиком.
- Добавьте горчицу, мед, соль и перец.
- Прогрейте две–три минуты, пока соус не загустеет.
- Подходит к пюре и запеченным долькам.
2. Кофейно-грибная подлива
Ингредиенты:
- шампиньоны — 150 г
- лук — 1 шт.
- растворимый кофе — ½ ч. л.
- сливочное масло — 1 ст. л.
- мука — 1 ч. л.
- вода или бульон — 200 мл
- соль, перец, тимьян — по вкусу
Способ приготовления:
- Обжарьте нарезанные грибы и лук до румяности.
- Добавьте кофе и муку, перемешайте.
- Влейте воду или бульон, приправьте и тушите пять–семь минут до легкой густоты.
- Подавайте с картофельным пюре или отварной картошкой.
3. Томатно-кунжутная подлива
Ингредиенты:
- томатная паста — 2 ст. л.
- тахини (кунжутная паста) — 1 ч. л.
- чеснок — 1 зубчик
- вода — 100 мл
- оливковое масло — 1 ст. л.
- соль, перец — по вкусу
Способ приготовления:
- На масле слегка обжарьте измельченный чеснок.
- Добавьте томатную пасту, воду и тахини.
- Варите четыре–пять минут до однородной консистенции.
- Соус идеально дополнит картошку по-деревенски и запеканку.
4. Сметанно-укропная подлива
Ингредиенты:
- сметана — 150 г
- укроп — ½ пучка
- лимонный сок — 1 ч. л.
- мука — 1 ч. л.
- сливочное масло — 10 г
- соль, перец — по вкусу
Способ приготовления:
- В растопленное масло добавьте муку, перемешайте.
- Влейте сметану, лимонный сок, добавьте нарезанный укроп.
- Прогрейте три–четыре минуты, пока соус не загустеет.
- Подавайте с молодой отварной картошкой.
Что добавить в воду для варки картошки, чтобы она не развалилась
5. Чесночная подлива на йогурте
Ингредиенты:
- натуральный йогурт — 100 мл
- чеснок — 2 зубчика
- зеленый лук — 2–3 перышка
- растительное масло — 1 ст. л.
- соль, перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Чеснок обжарьте на масле до легкого золотистого цвета, остудите.
- Смешайте с йогуртом, добавьте нарезанный зеленый лук, соль и перец.
- Подходит к жареной картошке и картофельным котлетам.
6. Луково-бальзамическая подлива
Ингредиенты:
- лук — 2 шт.
- сливочное масло — 1 ст. л.
- сахар — 1 ч. л.
- бальзамический уксус — 1 ч. л.
- вода — 100 мл
- соль — по вкусу
Способ приготовления:
- Лук нарежьте тонко и обжаривайте на масле десять минут.
- Добавьте сахар, готовьте до карамелизации.
- Влейте уксус и воду, тушите до легкого загустения.
- Подавайте с пюре и картофельной запеканкой.
7. Греческая подлива с фетой и лимоном
Ингредиенты:
- фета — 100 г
- оливковое масло — 2 ст. л.
- лимонный сок — 1 ч. л.
- мед — ½ ч. л.
- орегано — щепотка
Способ приготовления:
- Разомните фету вилкой, добавьте масло, лимонный сок и мед. Перемешайте до кремовой текстуры.
- Посыпьте орегано.
- Соус хорошо сочетается с запеченной картошкой и овощами.
Все эти подливы готовятся за 10–15 минут, из продуктов, которые легко найти в ближайшем магазине. Меняйте сочетания, пробуйте разные варианты подачи — и привычная картошка каждый день будет звучать по-новому.
