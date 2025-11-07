Семь оригинальных подлив для картошки

Катерина Саломе

Картошка остается самым универсальным гарниром. Меняя только соус, каждый раз будет получаться новое блюдо. «‎Рамблер» поделится необычными подливами, которые легко приготовить из продуктов, которые под рукой.

Семь оригинальных подлив для картошки
© musicphone1/iStock.com

1. Сливочно-горчичная подлива

Ингредиенты:

  • сливки 20–30% — 200 мл
  • дижонская горчица — 1 ч. л.
  • мед — 1 ч. л.
  • мука — 1 ч. л.
  • сливочное масло — 20 г
  • соль, белый перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. На слабом огне растопите масло, добавьте муку и перемешайте до однородности.
  2. Влейте сливки, быстро размешайте венчиком.
  3. Добавьте горчицу, мед, соль и перец.
  4. Прогрейте две–три минуты, пока соус не загустеет.
  5. Подходит к пюре и запеченным долькам.

2. Кофейно-грибная подлива

Ингредиенты:

  • шампиньоны — 150 г
  • лук — 1 шт.
  • растворимый кофе — ½ ч. л.
  • сливочное масло — 1 ст. л.
  • мука — 1 ч. л.
  • вода или бульон — 200 мл
  • соль, перец, тимьян — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Обжарьте нарезанные грибы и лук до румяности.
  2. Добавьте кофе и муку, перемешайте.
  3. Влейте воду или бульон, приправьте и тушите пять–семь минут до легкой густоты.
  4. Подавайте с картофельным пюре или отварной картошкой.

3. Томатно-кунжутная подлива

Ингредиенты:

  • томатная паста — 2 ст. л.
  • тахини (кунжутная паста) — 1 ч. л.
  • чеснок — 1 зубчик
  • вода — 100 мл
  • оливковое масло — 1 ст. л.
  • соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. На масле слегка обжарьте измельченный чеснок.
  2. Добавьте томатную пасту, воду и тахини.
  3. Варите четыре–пять минут до однородной консистенции.
  4. Соус идеально дополнит картошку по-деревенски и запеканку.

4. Сметанно-укропная подлива

Ингредиенты:

  • сметана — 150 г
  • укроп — ½ пучка
  • лимонный сок — 1 ч. л.
  • мука — 1 ч. л.
  • сливочное масло — 10 г
  • соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. В растопленное масло добавьте муку, перемешайте.
  2. Влейте сметану, лимонный сок, добавьте нарезанный укроп.
  3. Прогрейте три–четыре минуты, пока соус не загустеет.
  4. Подавайте с молодой отварной картошкой.

Что добавить в воду для варки картошки, чтобы она не развалилась

5. Чесночная подлива на йогурте

Ингредиенты:

  • натуральный йогурт — 100 мл
  • чеснок — 2 зубчика
  • зеленый лук — 2–3 перышка
  • растительное масло — 1 ст. л.
  • соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Чеснок обжарьте на масле до легкого золотистого цвета, остудите.
  2. Смешайте с йогуртом, добавьте нарезанный зеленый лук, соль и перец.
  3. Подходит к жареной картошке и картофельным котлетам.

6. Луково-бальзамическая подлива

Ингредиенты:

  • лук — 2 шт.
  • сливочное масло — 1 ст. л.
  • сахар — 1 ч. л.
  • бальзамический уксус — 1 ч. л.
  • вода — 100 мл
  • соль — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Лук нарежьте тонко и обжаривайте на масле десять минут.
  2. Добавьте сахар, готовьте до карамелизации.
  3. Влейте уксус и воду, тушите до легкого загустения.
  4. Подавайте с пюре и картофельной запеканкой.

7. Греческая подлива с фетой и лимоном

Ингредиенты:

  • фета — 100 г
  • оливковое масло — 2 ст. л.
  • лимонный сок — 1 ч. л.
  • мед — ½ ч. л.
  • орегано — щепотка

Способ приготовления:

  1. Разомните фету вилкой, добавьте масло, лимонный сок и мед. Перемешайте до кремовой текстуры.
  2. Посыпьте орегано.
  3. Соус хорошо сочетается с запеченной картошкой и овощами.

Все эти подливы готовятся за 10–15 минут, из продуктов, которые легко найти в ближайшем магазине. Меняйте сочетания, пробуйте разные варианты подачи — и привычная картошка каждый день будет звучать по-новому.

Ранее мы писали, что приготовить из вчерашней жареной картошки.