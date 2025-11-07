Семь оригинальных подлив для картошки

Картошка остается самым универсальным гарниром. Меняя только соус, каждый раз будет получаться новое блюдо. «‎Рамблер» поделится необычными подливами, которые легко приготовить из продуктов, которые под рукой.

1. Сливочно-горчичная подлива

Ингредиенты:

сливки 20–30% — 200 мл

дижонская горчица — 1 ч. л.

мед — 1 ч. л.

мука — 1 ч. л.

сливочное масло — 20 г

соль, белый перец — по вкусу

Способ приготовления:

На слабом огне растопите масло, добавьте муку и перемешайте до однородности. Влейте сливки, быстро размешайте венчиком. Добавьте горчицу, мед, соль и перец. Прогрейте две–три минуты, пока соус не загустеет. Подходит к пюре и запеченным долькам.

2. Кофейно-грибная подлива

Ингредиенты:

шампиньоны — 150 г

лук — 1 шт.

растворимый кофе — ½ ч. л.

сливочное масло — 1 ст. л.

мука — 1 ч. л.

вода или бульон — 200 мл

соль, перец, тимьян — по вкусу

Способ приготовления:

Обжарьте нарезанные грибы и лук до румяности. Добавьте кофе и муку, перемешайте. Влейте воду или бульон, приправьте и тушите пять–семь минут до легкой густоты. Подавайте с картофельным пюре или отварной картошкой.

3. Томатно-кунжутная подлива

Ингредиенты:

томатная паста — 2 ст. л.

тахини (кунжутная паста) — 1 ч. л.

чеснок — 1 зубчик

вода — 100 мл

оливковое масло — 1 ст. л.

соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

На масле слегка обжарьте измельченный чеснок. Добавьте томатную пасту, воду и тахини. Варите четыре–пять минут до однородной консистенции. Соус идеально дополнит картошку по-деревенски и запеканку.

4. Сметанно-укропная подлива

Ингредиенты:

сметана — 150 г

укроп — ½ пучка

лимонный сок — 1 ч. л.

мука — 1 ч. л.

сливочное масло — 10 г

соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

В растопленное масло добавьте муку, перемешайте. Влейте сметану, лимонный сок, добавьте нарезанный укроп. Прогрейте три–четыре минуты, пока соус не загустеет. Подавайте с молодой отварной картошкой.

Что добавить в воду для варки картошки, чтобы она не развалилась

5. Чесночная подлива на йогурте

Ингредиенты:

натуральный йогурт — 100 мл

чеснок — 2 зубчика

зеленый лук — 2–3 перышка

растительное масло — 1 ст. л.

соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

Чеснок обжарьте на масле до легкого золотистого цвета, остудите. Смешайте с йогуртом, добавьте нарезанный зеленый лук, соль и перец. Подходит к жареной картошке и картофельным котлетам.

6. Луково-бальзамическая подлива

Ингредиенты:

лук — 2 шт.

сливочное масло — 1 ст. л.

сахар — 1 ч. л.

бальзамический уксус — 1 ч. л.

вода — 100 мл

соль — по вкусу

Способ приготовления:

Лук нарежьте тонко и обжаривайте на масле десять минут. Добавьте сахар, готовьте до карамелизации. Влейте уксус и воду, тушите до легкого загустения. Подавайте с пюре и картофельной запеканкой.

7. Греческая подлива с фетой и лимоном

Ингредиенты:

фета — 100 г

оливковое масло — 2 ст. л.

лимонный сок — 1 ч. л.

мед — ½ ч. л.

орегано — щепотка

Способ приготовления:

Разомните фету вилкой, добавьте масло, лимонный сок и мед. Перемешайте до кремовой текстуры. Посыпьте орегано. Соус хорошо сочетается с запеченной картошкой и овощами.

Все эти подливы готовятся за 10–15 минут, из продуктов, которые легко найти в ближайшем магазине. Меняйте сочетания, пробуйте разные варианты подачи — и привычная картошка каждый день будет звучать по-новому.

