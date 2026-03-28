Обеды, после которых не клонит в сон

После еды организм перераспределяет ресурсы на переваривание пищи. Если обед получился слишком тяжелым, с избытком быстрых углеводов, жареного и больших порций, уровень энергии сначала может резко подняться, а потом так же резко снизиться. Это и дает ощущение вялости, тяжести и желания поспать. «Рамблер» собрал варианты сбалансированных обедов, после которых сохранится бодрость.

Чтобы обед не усыплял, лучше собирать его по простой схеме: белки, овощи, умеренная порция сложных углеводов и не слишком много жира. Тогда пища будет перевариваться спокойнее, надолго сохранится чувство сытости и резко не появится желание лечь спать.

Важно и то, как еда приготовлена. После вареных, тушеных, запеченных и слегка обжаренных блюд тяжесть обычно меньше, чем после очень жирной, панированной или глубоко жареной пищи. Не менее важен и размер порции: даже полезный обед в слишком большом объеме может дать ощущение вялости.

1. Теплый салат с булгуром, печеным перцем и индейкой

Ингредиенты:

филе индейки — 180 г

булгур — 80 г

красный болгарский перец — 1 шт.

руккола — 40 г

оливковое масло — 1 ст. л.

лимонный сок — 1 ч. л.

соль — по вкусу

черный перец — по вкусу

Способ приготовления:

Промойте булгур. Отварите его до готовности. Разогрейте духовку до 200 °C. Запеките перец до мягкости. Нарежьте индейку небольшими кусочками. Быстро обжарьте ее на сухой или слегка смазанной сковороде. Очистите перец и нарежьте полосками. Смешайте булгур, индейку, перец и рукколу. Добавьте оливковое масло, лимонный сок, соль и перец. Подавайте салат теплым.

Семь постных завтраков, которые насытят на полдня

2. Суп с белой фасолью, томатами и розмарином

Ингредиенты:

вареная белая фасоль — 180 г

томаты в собственном соку — 200 г

стебель сельдерея — 1 шт.

морковь — 1 шт.

лук — ½ шт.

оливковое масло — 1 ст. л.

розмарин — по вкусу

соль — по вкусу

Способ приготовления:

Нарежьте лук, морковь и сельдерей. Разогрейте кастрюлю с оливковым маслом. Обжарьте овощи две–три минуты. Добавьте томаты и фасоль. Влейте немного воды. Добавьте соль и розмарин. Доведите суп до кипения. Уменьшите огонь. Готовьте 15–20 минут. Подавайте горячим.

3. Фрикадельки из курицы с тахини и цветной капустой

Ингредиенты:

куриный фарш — 250 г

цветная капуста — 250 г

тахини — 1 ст. л.

лимонный сок — 1 ч. л.

чеснок — 1 зубчик

оливковое масло — 1 ст. л.

соль — по вкусу

черный перец — по вкусу

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 190 °C. Разберите цветную капусту на соцветия. Сбрызните ее оливковым маслом. Выложите капусту на противень. Смешайте фарш с солью и перцем. Сформируйте небольшие фрикадельки. Выложите их рядом с капустой. Запекайте 20–25 минут. Смешайте тахини, лимонный сок и измельченный чеснок. Подавайте фрикадельки и капусту с соусом.

Эти блюда обеспечат насыщение за счет белка, клетчатки и умеренного количества углеводов, но при этом не перегрузят пищеварение. Поэтому после них вы не проведете вторую половину дня в полусонном состоянии.

Ранее мы писали, как приготовить цветную капусту как в дорогом ресторане.