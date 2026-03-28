Обед, после которого не клонит в сон: три интересных блюда

Катерина Саломе

После еды организм перераспределяет ресурсы на переваривание пищи. Если обед получился слишком тяжелым, с избытком быстрых углеводов, жареного и больших порций, уровень энергии сначала может резко подняться, а потом так же резко снизиться. Это и дает ощущение вялости, тяжести и желания поспать. «Рамблер» собрал варианты сбалансированных обедов, после которых сохранится бодрость.

Обеды, после которых не клонит в сон
Чтобы обед не усыплял, лучше собирать его по простой схеме: белки, овощи, умеренная порция сложных углеводов и не слишком много жира. Тогда пища будет перевариваться спокойнее, надолго сохранится чувство сытости и резко не появится желание лечь спать.

Важно и то, как еда приготовлена. После вареных, тушеных, запеченных и слегка обжаренных блюд тяжесть обычно меньше, чем после очень жирной, панированной или глубоко жареной пищи. Не менее важен и размер порции: даже полезный обед в слишком большом объеме может дать ощущение вялости.

1. Теплый салат с булгуром, печеным перцем и индейкой

Ингредиенты:

  • филе индейки — 180 г
  • булгур — 80 г
  • красный болгарский перец — 1 шт.
  • руккола — 40 г
  • оливковое масло — 1 ст. л.
  • лимонный сок — 1 ч. л.
  • соль — по вкусу
  • черный перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Промойте булгур.
  2. Отварите его до готовности.
  3. Разогрейте духовку до 200 °C.
  4. Запеките перец до мягкости.
  5. Нарежьте индейку небольшими кусочками.
  6. Быстро обжарьте ее на сухой или слегка смазанной сковороде.
  7. Очистите перец и нарежьте полосками.
  8. Смешайте булгур, индейку, перец и рукколу.
  9. Добавьте оливковое масло, лимонный сок, соль и перец.
  10. Подавайте салат теплым.

2. Суп с белой фасолью, томатами и розмарином

Ингредиенты:

  • вареная белая фасоль — 180 г
  • томаты в собственном соку — 200 г
  • стебель сельдерея — 1 шт.
  • морковь — 1 шт.
  • лук — ½ шт.
  • оливковое масло — 1 ст. л.
  • розмарин — по вкусу
  • соль — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Нарежьте лук, морковь и сельдерей.
  2. Разогрейте кастрюлю с оливковым маслом.
  3. Обжарьте овощи две–три минуты.
  4. Добавьте томаты и фасоль.
  5. Влейте немного воды.
  6. Добавьте соль и розмарин.
  7. Доведите суп до кипения.
  8. Уменьшите огонь.
  9. Готовьте 15–20 минут.
  10. Подавайте горячим.

3. Фрикадельки из курицы с тахини и цветной капустой

Ингредиенты:

  • куриный фарш — 250 г
  • цветная капуста — 250 г
  • тахини — 1 ст. л.
  • лимонный сок — 1 ч. л.
  • чеснок — 1 зубчик
  • оливковое масло — 1 ст. л.
  • соль — по вкусу
  • черный перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 190 °C.
  2. Разберите цветную капусту на соцветия.
  3. Сбрызните ее оливковым маслом.
  4. Выложите капусту на противень.
  5. Смешайте фарш с солью и перцем.
  6. Сформируйте небольшие фрикадельки.
  7. Выложите их рядом с капустой.
  8. Запекайте 20–25 минут.
  9. Смешайте тахини, лимонный сок и измельченный чеснок.
  10. Подавайте фрикадельки и капусту с соусом.

Эти блюда обеспечат насыщение за счет белка, клетчатки и умеренного количества углеводов, но при этом не перегрузят пищеварение. Поэтому после них вы не проведете вторую половину дня в полусонном состоянии.

Ранее мы писали, как приготовить цветную капусту как в дорогом ресторане.