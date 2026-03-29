Что приготовить из редиса, кроме салата: шесть рецептов

У редиса яркий, слегка перечный вкус, много сока и плотная хрустящая мякоть. После тепловой обработки становится мягче, слаще и деликатнее. Именно поэтому его можно смело использовать не только в закусках, но и в горячих блюдах, намазках и даже в быстрых заготовках. «Рамблер» поделится рецептами.

1. Тако с запеченным редисом и соусом из авокадо

Ингредиенты:

редис — 250 г

авокадо — 1 шт.

лайм — 1 шт.

йогурт натуральный — 2 ст. л.

чеснок — 1 зубчик

оливковое масло — 1 ст. л.

паприка — ½ ч. л.

лепешки тортилья — 4 шт.

кинза — по вкусу

соль — по вкусу

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 200 °C. Вымойте редис. Разрежьте его на половинки. Смешайте редис с оливковым маслом, паприкой и солью. Выложите на противень. Запекайте 20 минут. Очистите авокадо. Пробейте его с йогуртом, соком лайма и чесноком до кремовой консистенции. Подогрейте тортильи. Выложите в них запеченный редис. Добавьте соус из авокадо. Посыпьте кинзой. Подавайте сразу.

2. Теплый сэндвич с редисом, моцареллой и медово-горчичной глазурью

Ингредиенты:

редис — 150 г

моцарелла — 120 г

цельнозерновой хлеб — 4 ломтика

горчица — 1 ч. л.

мед — 1 ч. л.

сливочное масло — 15 г

руккола — по вкусу

Способ приготовления:

Вымойте редис. Нарежьте его тонкими кружочками. Смешайте мед и горчицу. Разогрейте сковороду. Растопите сливочное масло. Обжарьте редис три–четыре минуты. Добавьте медово-горчичную смесь. Перемешайте и готовьте еще одну минуту. Выложите редис на хлеб. Добавьте моцареллу. Накройте вторым ломтиком. Подрумяньте сэндвич с двух сторон до расплавления сыра. Добавьте рукколу перед подачей.

3. Намазка из редиса и яиц

Ингредиенты:

редис — 120 г

яйца — 2 шт.

сметана — 1 ст. л.

горчица — ½ ч. л.

укроп — по вкусу

соль — по вкусу

Способ приготовления:

Сварите яйца вкрутую. Остудите и очистите их. Натрите яйца на терке. Вымойте редис. Натрите его на крупной терке. Смешайте яйца и редис. Добавьте сметану и горчицу. Посолите. Посыпьте мелко нарезанным укропом. Перемешайте. Подавайте с хлебом или хлебцами.

4. Паста с редисом, лимоном и рикоттой

Ингредиенты:

паста — 120 г

редис — 150 г

рикотта — 80 г

лимонный сок — 1 ч. л.

оливковое масло — 1 ст. л.

чеснок — 1 зубчик

пармезан — 20 г

соль — по вкусу

черный перец — по вкусу

Способ приготовления:

Отварите пасту до готовности. Сохраните немного воды от варки. Нарежьте редис тонкими ломтиками. Разогрейте сковороду с оливковым маслом. Обжарьте чеснок. Добавьте редис. Готовьте три–четыре минуты. Переложите пасту в сковороду. Добавьте немного воды от варки. Добавьте рикотту и лимонный сок. Перемешайте. Посыпьте пармезаном. Посолите и поперчите. Подавайте сразу.

5. Бутерброды с редисом, творожным сыром и зеленью

Ингредиенты:

редис — 6–8 шт.

творожный сыр — 120 г

цельнозерновой хлеб — 4 ломтика

укроп — по вкусу

зеленый лук — по вкусу

черный перец — по вкусу

Способ приготовления:

Подсушите хлеб. Намажьте его творожным сыром. Вымойте редис. Нарежьте его тонкими кружочками. Выложите редис на хлеб. Посыпьте мелко нарезанным укропом и зеленым луком. Добавьте немного черного перца. Подавайте сразу.

6. Жареный редис с картофелем и луком

Ингредиенты:

редис — 200 г

картофель — 3 шт.

лук — 1 шт.

растительное масло — 1 ст. л.

соль — по вкусу

черный перец — по вкусу

Способ приготовления:

Очистите картофель. Нарежьте его небольшими кусочками. Нарежьте лук полукольцами. Вымойте редис. Разрежьте его на половинки. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Обжарьте картофель почти до готовности. Добавьте лук. Готовьте еще несколько минут. Добавьте редис. Посолите и поперчите. Жарьте все вместе пять–семь минут. Подавайте горячим.

Редис хорош не только в салате, потому что его вкус меняется в зависимости от способа приготовления. В сыром виде он хрустит, в маринаде становится ярче, а после запекания или обжаривания — мягче и слаще. Поэтому с ним легко можно экспериментировать, создавая самые разнообразные блюда — от закусок до горячего.

