Что приготовить из редиса, кроме салата: шесть рецептов
У редиса яркий, слегка перечный вкус, много сока и плотная хрустящая мякоть. После тепловой обработки становится мягче, слаще и деликатнее. Именно поэтому его можно смело использовать не только в закусках, но и в горячих блюдах, намазках и даже в быстрых заготовках. «Рамблер» поделится рецептами.
1. Тако с запеченным редисом и соусом из авокадо
Ингредиенты:
- редис — 250 г
- авокадо — 1 шт.
- лайм — 1 шт.
- йогурт натуральный — 2 ст. л.
- чеснок — 1 зубчик
- оливковое масло — 1 ст. л.
- паприка — ½ ч. л.
- лепешки тортилья — 4 шт.
- кинза — по вкусу
- соль — по вкусу
Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 200 °C.
- Вымойте редис.
- Разрежьте его на половинки.
- Смешайте редис с оливковым маслом, паприкой и солью.
- Выложите на противень.
- Запекайте 20 минут.
- Очистите авокадо.
- Пробейте его с йогуртом, соком лайма и чесноком до кремовой консистенции.
- Подогрейте тортильи.
- Выложите в них запеченный редис.
- Добавьте соус из авокадо.
- Посыпьте кинзой.
- Подавайте сразу.
2. Теплый сэндвич с редисом, моцареллой и медово-горчичной глазурью
Ингредиенты:
- редис — 150 г
- моцарелла — 120 г
- цельнозерновой хлеб — 4 ломтика
- горчица — 1 ч. л.
- мед — 1 ч. л.
- сливочное масло — 15 г
- руккола — по вкусу
Способ приготовления:
- Вымойте редис.
- Нарежьте его тонкими кружочками.
- Смешайте мед и горчицу.
- Разогрейте сковороду.
- Растопите сливочное масло.
- Обжарьте редис три–четыре минуты.
- Добавьте медово-горчичную смесь.
- Перемешайте и готовьте еще одну минуту.
- Выложите редис на хлеб.
- Добавьте моцареллу.
- Накройте вторым ломтиком.
- Подрумяньте сэндвич с двух сторон до расплавления сыра.
- Добавьте рукколу перед подачей.
3. Намазка из редиса и яиц
Ингредиенты:
- редис — 120 г
- яйца — 2 шт.
- сметана — 1 ст. л.
- горчица — ½ ч. л.
- укроп — по вкусу
- соль — по вкусу
Способ приготовления:
- Сварите яйца вкрутую.
- Остудите и очистите их.
- Натрите яйца на терке.
- Вымойте редис.
- Натрите его на крупной терке.
- Смешайте яйца и редис.
- Добавьте сметану и горчицу.
- Посолите.
- Посыпьте мелко нарезанным укропом.
- Перемешайте.
- Подавайте с хлебом или хлебцами.
4. Паста с редисом, лимоном и рикоттой
Ингредиенты:
- паста — 120 г
- редис — 150 г
- рикотта — 80 г
- лимонный сок — 1 ч. л.
- оливковое масло — 1 ст. л.
- чеснок — 1 зубчик
- пармезан — 20 г
- соль — по вкусу
- черный перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Отварите пасту до готовности.
- Сохраните немного воды от варки.
- Нарежьте редис тонкими ломтиками.
- Разогрейте сковороду с оливковым маслом.
- Обжарьте чеснок.
- Добавьте редис.
- Готовьте три–четыре минуты.
- Переложите пасту в сковороду.
- Добавьте немного воды от варки.
- Добавьте рикотту и лимонный сок.
- Перемешайте.
- Посыпьте пармезаном.
- Посолите и поперчите.
- Подавайте сразу.
5. Бутерброды с редисом, творожным сыром и зеленью
Ингредиенты:
- редис — 6–8 шт.
- творожный сыр — 120 г
- цельнозерновой хлеб — 4 ломтика
- укроп — по вкусу
- зеленый лук — по вкусу
- черный перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Подсушите хлеб.
- Намажьте его творожным сыром.
- Вымойте редис.
- Нарежьте его тонкими кружочками.
- Выложите редис на хлеб.
- Посыпьте мелко нарезанным укропом и зеленым луком.
- Добавьте немного черного перца.
- Подавайте сразу.
6. Жареный редис с картофелем и луком
Ингредиенты:
- редис — 200 г
- картофель — 3 шт.
- лук — 1 шт.
- растительное масло — 1 ст. л.
- соль — по вкусу
- черный перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Очистите картофель.
- Нарежьте его небольшими кусочками.
- Нарежьте лук полукольцами.
- Вымойте редис.
- Разрежьте его на половинки.
- Разогрейте сковороду с растительным маслом.
- Обжарьте картофель почти до готовности.
- Добавьте лук.
- Готовьте еще несколько минут.
- Добавьте редис.
- Посолите и поперчите.
- Жарьте все вместе пять–семь минут.
- Подавайте горячим.
Редис хорош не только в салате, потому что его вкус меняется в зависимости от способа приготовления. В сыром виде он хрустит, в маринаде становится ярче, а после запекания или обжаривания — мягче и слаще. Поэтому с ним легко можно экспериментировать, создавая самые разнообразные блюда — от закусок до горячего.
