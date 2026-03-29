$81.1493.42

Что приготовить из редиса, кроме салата: шесть рецептов

Катерина Саломе

У редиса яркий, слегка перечный вкус, много сока и плотная хрустящая мякоть. После тепловой обработки становится мягче, слаще и деликатнее. Именно поэтому его можно смело использовать не только в закусках, но и в горячих блюдах, намазках и даже в быстрых заготовках. «Рамблер» поделится рецептами.

Что приготовить из редиса, кроме салата: шесть рецептов
1. Тако с запеченным редисом и соусом из авокадо

Ингредиенты:

  • редис — 250 г
  • авокадо — 1 шт.
  • лайм — 1 шт.
  • йогурт натуральный — 2 ст. л.
  • чеснок — 1 зубчик
  • оливковое масло — 1 ст. л.
  • паприка — ½ ч. л.
  • лепешки тортилья — 4 шт.
  • кинза — по вкусу
  • соль — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 200 °C.
  2. Вымойте редис.
  3. Разрежьте его на половинки.
  4. Смешайте редис с оливковым маслом, паприкой и солью.
  5. Выложите на противень.
  6. Запекайте 20 минут.
  7. Очистите авокадо.
  8. Пробейте его с йогуртом, соком лайма и чесноком до кремовой консистенции.
  9. Подогрейте тортильи.
  10. Выложите в них запеченный редис.
  11. Добавьте соус из авокадо.
  12. Посыпьте кинзой.
  13. Подавайте сразу.

2. Теплый сэндвич с редисом, моцареллой и медово-горчичной глазурью

Ингредиенты:

  • редис — 150 г
  • моцарелла — 120 г
  • цельнозерновой хлеб — 4 ломтика
  • горчица — 1 ч. л.
  • мед — 1 ч. л.
  • сливочное масло — 15 г
  • руккола — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Вымойте редис.
  2. Нарежьте его тонкими кружочками.
  3. Смешайте мед и горчицу.
  4. Разогрейте сковороду.
  5. Растопите сливочное масло.
  6. Обжарьте редис три–четыре минуты.
  7. Добавьте медово-горчичную смесь.
  8. Перемешайте и готовьте еще одну минуту.
  9. Выложите редис на хлеб.
  10. Добавьте моцареллу.
  11. Накройте вторым ломтиком.
  12. Подрумяньте сэндвич с двух сторон до расплавления сыра.
  13. Добавьте рукколу перед подачей.

3. Намазка из редиса и яиц

Ингредиенты:

  • редис — 120 г
  • яйца — 2 шт.
  • сметана — 1 ст. л.
  • горчица — ½ ч. л.
  • укроп — по вкусу
  • соль — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Сварите яйца вкрутую.
  2. Остудите и очистите их.
  3. Натрите яйца на терке.
  4. Вымойте редис.
  5. Натрите его на крупной терке.
  6. Смешайте яйца и редис.
  7. Добавьте сметану и горчицу.
  8. Посолите.
  9. Посыпьте мелко нарезанным укропом.
  10. Перемешайте.
  11. Подавайте с хлебом или хлебцами.

4. Паста с редисом, лимоном и рикоттой

Ингредиенты:

  • паста — 120 г
  • редис — 150 г
  • рикотта — 80 г
  • лимонный сок — 1 ч. л.
  • оливковое масло — 1 ст. л.
  • чеснок — 1 зубчик
  • пармезан — 20 г
  • соль — по вкусу
  • черный перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Отварите пасту до готовности.
  2. Сохраните немного воды от варки.
  3. Нарежьте редис тонкими ломтиками.
  4. Разогрейте сковороду с оливковым маслом.
  5. Обжарьте чеснок.
  6. Добавьте редис.
  7. Готовьте три–четыре минуты.
  8. Переложите пасту в сковороду.
  9. Добавьте немного воды от варки.
  10. Добавьте рикотту и лимонный сок.
  11. Перемешайте.
  12. Посыпьте пармезаном.
  13. Посолите и поперчите.
  14. Подавайте сразу.

5. Бутерброды с редисом, творожным сыром и зеленью

Ингредиенты:

  • редис — 6–8 шт.
  • творожный сыр — 120 г
  • цельнозерновой хлеб — 4 ломтика
  • укроп — по вкусу
  • зеленый лук — по вкусу
  • черный перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Подсушите хлеб.
  2. Намажьте его творожным сыром.
  3. Вымойте редис.
  4. Нарежьте его тонкими кружочками.
  5. Выложите редис на хлеб.
  6. Посыпьте мелко нарезанным укропом и зеленым луком.
  7. Добавьте немного черного перца.
  8. Подавайте сразу.

6. Жареный редис с картофелем и луком

Ингредиенты:

  • редис — 200 г
  • картофель — 3 шт.
  • лук — 1 шт.
  • растительное масло — 1 ст. л.
  • соль — по вкусу
  • черный перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Очистите картофель.
  2. Нарежьте его небольшими кусочками.
  3. Нарежьте лук полукольцами.
  4. Вымойте редис.
  5. Разрежьте его на половинки.
  6. Разогрейте сковороду с растительным маслом.
  7. Обжарьте картофель почти до готовности.
  8. Добавьте лук.
  9. Готовьте еще несколько минут.
  10. Добавьте редис.
  11. Посолите и поперчите.
  12. Жарьте все вместе пять–семь минут.
  13. Подавайте горячим.

Редис хорош не только в салате, потому что его вкус меняется в зависимости от способа приготовления. В сыром виде он хрустит, в маринаде становится ярче, а после запекания или обжаривания — мягче и слаще. Поэтому с ним легко можно экспериментировать, создавая самые разнообразные блюда — от закусок до горячего.

