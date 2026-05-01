Опасно ли готовить оладьи на просроченном кефире

Кефир часто остается в холодильнике на пару дней дольше, чем планировалось. Выбрасывать жалко, но и использовать не всегда понятно как. Один из самых частых способов — приготовление из него оладий. Однако так ли это безопасно на самом деле? Читайте в материале «Рамблера».

Кефир — это уже ферментированный продукт, и со временем его кислотность естественно увеличивается. Если он хранился в холодильнике и просто стал более резким на вкус, это нормально. В таком состоянии он безопасен и даже лучше подходит для теста. Кислая среда активнее вступает в реакцию с содой или разрыхлителем, за счет чего тесто становится более воздушным, а структура — пористой.

Именно поэтому вчерашний или даже слегка перестоявший кефир часто дает более пышные оладьи, чем свежий. Ведь чем выше кислотность, тем активнее выделяется углекислый газ при нагреве.

Но кефир, который просто стал немного кислее, и кефир, который начал портиться, — это разные вещи. Во втором случае речь уже не о вкусе, а о безопасности.

Как понять, можно использовать кефир или нет?

Если появляется резкий неприятный запах, горечь, слизистая текстура или упаковка вздувается, использовать такой продукт нельзя. Термическая обработка абсолютно не гарантирует безопасность.

В среднем ориентир простой: кефир можно использовать через один–три дня после даты, если он все время хранился в холодильнике и не изменился по запаху и структуре. Это соответствует рекомендациям по хранению кисломолочных продуктов, которые дает Роспотребнадзор — после истечения срока продукт оценивают по состоянию, а не только по дате.

Есть еще один нюанс, который важно учитывать: чем гуще и «старше» кефир, тем плотнее получается тесто. Это значит, что нужно быть чуть осторожнее с замесом теста: иногда требуется добавить немного жидкости, чтобы оладьи не вышли тяжелыми.

При этом сам принцип приготовления остается максимально простым. Важно не перемешивать тесто слишком долго и не пытаться сделать его идеально гладким — небольшая неоднородность как раз помогает сохранить воздушность. Ниже — более подробно расписанный классический рецепт.

Рецепт оладий на кефире

Ингредиенты:

кефир — 250 мл

яйцо — 1 шт.

мука — 160–180 г

сахар — 1–2 ст. л.

сода — ½ ч. л.

соль — щепотка

растительное масло — для жарки

Способ приготовления:

Вылейте кефир в миску и добавьте яйцо. Всыпьте сахар и соль, перемешайте. Добавьте соду и сразу перемешайте — начнется реакция. Постепенно вмешайте муку до густой, но мягкой консистенции. Оставьте тесто на пять–семь минут, не перемешивая. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Выкладывайте тесто ложкой и жарьте на среднем огне. Когда появятся пузырьки, переверните оладьи и доведите до готовности.

Такие оладьи получаются мягкими внутри и с легкой корочкой снаружи. За счет более кислого кефира они поднимаются лучше и дольше остаются воздушными.

