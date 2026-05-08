Пять завтраков победителей к 9 Мая

Катерина Саломе

Праздничный стол 9 Мая обычно ассоциируется с обедом или ужином, но именно завтрак задает тон всему дню. В этот день его можно сделать особенным. «Рамблер» собрал необычные рецепты, которые подойдут для спокойного и символичного начала дня.

© Ann_Zhuravleva/iStock.com

1. Ролл из лаваша с рыбными консервами и зеленью

Ингредиенты:

  • лаваш тонкий — 1 лист
  • рыбные консервы (тунец, горбуша или сардины) — 1 банка
  • творожный сыр или греческий йогурт — 2–3 ст. л.
  • огурец — 1 шт.
  • листья салата — несколько штук
  • укроп или петрушка — небольшой пучок
  • зеленый лук — по вкусу
  • лимонный сок — 1–2 ч. л.
  • соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Слейте лишнюю жидкость из консервов и разомните рыбу вилкой.
  2. Добавьте творожный сыр или йогурт, лимонный сок, зелень и перемешайте.
  3. Нарежьте огурец тонкими полосками.
  4. Разложите лаваш и распределите рыбную начинку тонким слоем.
  5. Сверху выложите салат и овощи.
  6. Плотно сверните ролл.
  7. При желании слегка подрумяньте на сухой сковороде или в аэрогриле три–пять минут.

2. Гречневые лепешки с сыром и яйцом

Ингредиенты:

  • гречка вареная — 120 г
  • яйцо — 1 шт.
  • сыр — 60 г
  • мука — 1 ст. л.
  • соль — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Слегка разомните готовую гречку, чтобы она стала более пластичной.
  2. Добавьте яйцо, натертый сыр, муку и соль.
  3. Перемешайте до густой массы, которая держит форму.
  4. Сформируйте небольшие лепешки.
  5. Разогрейте сковороду и обжарьте их на среднем огне до румяной корочки с двух сторон.
  6. Готовые лепешки выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.

3. Пшенная каша с тыквой и медом

Ингредиенты:

  • пшено — 80 г
  • тыква — 150 г
  • вода — 200 мл
  • мед — 1 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Тщательно промойте пшено несколько раз в теплой воде, пока она не станет прозрачной — это убирает горечь.
  2. Залейте пшено водой и поставьте на средний огонь.
  3. Параллельно нарежьте тыкву небольшими кубиками одинакового размера, чтобы она равномерно приготовилась.
  4. Когда пшено начнет закипать, добавьте тыкву и перемешайте.
  5. Уменьшите огонь до слабого и варите под крышкой 12–15 минут, периодически помешивая.
  6. Следите за консистенцией: при необходимости можно добавить немного воды.
  7. Когда пшено станет мягким, а тыква — полностью разваренной, снимите кашу с огня и дайте ей настояться пять минут под крышкой.
  8. Добавьте мед перед подачей и аккуратно перемешайте.

4. Картофельные оладьи с творожным кремом

© ~UserGI15633745/iStock.com

Ингредиенты:

  • картофель — 3 шт.
  • яйцо — 1 шт.
  • мука — 1 ст. л.
  • творог — 100 г
  • сметана — 1 ст. л.
  • соль — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Очистите картофель и натрите его на мелкой или средней терке.
  2. Переложите массу в сито или марлю и тщательно отожмите лишнюю жидкость — это ключевой этап, от него зависит, будут ли оладьи держать форму.
  3. Переложите картофель в миску, добавьте яйцо, муку и соль.
  4. Тщательно перемешайте до однородной массы, чтобы мука равномерно распределилась.
  5. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла.
  6. Выкладывайте массу ложкой, формируя небольшие оладьи.
  7. Обжаривайте на среднем огне по три–четыре минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
  8. Важно не делать огонь слишком сильным, чтобы оладьи успели прожариться внутри.
  9. Для крема разомните творог вилкой или пробейте блендером до гладкой текстуры.
  10. Добавьте сметану и перемешайте до кремовой консистенции.
  11. Подавайте горячие оладьи с холодным творожным кремом.

5. Лаваш с курицей и яйцом на сковороде

Ингредиенты:

  • лаваш — 1 лист
  • куриная грудка (готовая) — 120 г
  • яйцо — 1 шт.
  • сыр — 60 г
  • соль — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Нарежьте курицу небольшими кусочками или разберите на волокна.
  2. Взбейте яйцо с солью.
  3. Разогрейте сковороду на среднем огне.
  4. Выложите лаваш, распределите по нему курицу и натертый сыр.
  5. Влейте яйцо так, чтобы оно равномерно распределилось внутри начинки.
  6. Сложите лаваш пополам или сверните конвертом.
  7. Обжаривайте по три–четыре минуты с каждой стороны до румяной корочки и полного схватывания яйца.

6. Творожная запеканка на сковороде

Ингредиенты:

  • творог — 200 г
  • яйцо — 1 шт.
  • манка — 1 ст. л.
  • мед — 1 ч. л.
  • соль — щепотка

Способ приготовления:

  1. Разомните творог до однородной массы или пробейте блендером для более гладкой текстуры.
  2. Добавьте яйцо, манку, мед и щепотку соли.
  3. Перемешайте до густой, но мягкой консистенции и оставьте на пять–десять минут, чтобы манка набухла.
  4. Разогрейте сковороду на слабом огне и выложите массу, разровняв ее в виде толстого слоя.
  5. Готовьте под крышкой 10–12 минут, чтобы запеканка «схватилась» снизу.
  6. Аккуратно переверните и доведите до готовности с другой стороны.
  7. К запеканке можно подать сметану, варенье или мед.

