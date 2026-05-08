Пять завтраков победителей к 9 Мая
Праздничный стол 9 Мая обычно ассоциируется с обедом или ужином, но именно завтрак задает тон всему дню. В этот день его можно сделать особенным. «Рамблер» собрал необычные рецепты, которые подойдут для спокойного и символичного начала дня.
1. Ролл из лаваша с рыбными консервами и зеленью
Ингредиенты:
- лаваш тонкий — 1 лист
- рыбные консервы (тунец, горбуша или сардины) — 1 банка
- творожный сыр или греческий йогурт — 2–3 ст. л.
- огурец — 1 шт.
- листья салата — несколько штук
- укроп или петрушка — небольшой пучок
- зеленый лук — по вкусу
- лимонный сок — 1–2 ч. л.
- соль, перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Слейте лишнюю жидкость из консервов и разомните рыбу вилкой.
- Добавьте творожный сыр или йогурт, лимонный сок, зелень и перемешайте.
- Нарежьте огурец тонкими полосками.
- Разложите лаваш и распределите рыбную начинку тонким слоем.
- Сверху выложите салат и овощи.
- Плотно сверните ролл.
- При желании слегка подрумяньте на сухой сковороде или в аэрогриле три–пять минут.
2. Гречневые лепешки с сыром и яйцом
Ингредиенты:
- гречка вареная — 120 г
- яйцо — 1 шт.
- сыр — 60 г
- мука — 1 ст. л.
- соль — по вкусу
Способ приготовления:
- Слегка разомните готовую гречку, чтобы она стала более пластичной.
- Добавьте яйцо, натертый сыр, муку и соль.
- Перемешайте до густой массы, которая держит форму.
- Сформируйте небольшие лепешки.
- Разогрейте сковороду и обжарьте их на среднем огне до румяной корочки с двух сторон.
- Готовые лепешки выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.
3. Пшенная каша с тыквой и медом
Ингредиенты:
- пшено — 80 г
- тыква — 150 г
- вода — 200 мл
- мед — 1 ч. л.
Способ приготовления:
- Тщательно промойте пшено несколько раз в теплой воде, пока она не станет прозрачной — это убирает горечь.
- Залейте пшено водой и поставьте на средний огонь.
- Параллельно нарежьте тыкву небольшими кубиками одинакового размера, чтобы она равномерно приготовилась.
- Когда пшено начнет закипать, добавьте тыкву и перемешайте.
- Уменьшите огонь до слабого и варите под крышкой 12–15 минут, периодически помешивая.
- Следите за консистенцией: при необходимости можно добавить немного воды.
- Когда пшено станет мягким, а тыква — полностью разваренной, снимите кашу с огня и дайте ей настояться пять минут под крышкой.
- Добавьте мед перед подачей и аккуратно перемешайте.
Утро в крымской резиденции: чем завтракал Леонид Брежнев в отпуске
4. Картофельные оладьи с творожным кремом
© ~UserGI15633745/iStock.com
Ингредиенты:
- картофель — 3 шт.
- яйцо — 1 шт.
- мука — 1 ст. л.
- творог — 100 г
- сметана — 1 ст. л.
- соль — по вкусу
Способ приготовления:
- Очистите картофель и натрите его на мелкой или средней терке.
- Переложите массу в сито или марлю и тщательно отожмите лишнюю жидкость — это ключевой этап, от него зависит, будут ли оладьи держать форму.
- Переложите картофель в миску, добавьте яйцо, муку и соль.
- Тщательно перемешайте до однородной массы, чтобы мука равномерно распределилась.
- Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла.
- Выкладывайте массу ложкой, формируя небольшие оладьи.
- Обжаривайте на среднем огне по три–четыре минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
- Важно не делать огонь слишком сильным, чтобы оладьи успели прожариться внутри.
- Для крема разомните творог вилкой или пробейте блендером до гладкой текстуры.
- Добавьте сметану и перемешайте до кремовой консистенции.
- Подавайте горячие оладьи с холодным творожным кремом.
5. Лаваш с курицей и яйцом на сковороде
Ингредиенты:
- лаваш — 1 лист
- куриная грудка (готовая) — 120 г
- яйцо — 1 шт.
- сыр — 60 г
- соль — по вкусу
Способ приготовления:
- Нарежьте курицу небольшими кусочками или разберите на волокна.
- Взбейте яйцо с солью.
- Разогрейте сковороду на среднем огне.
- Выложите лаваш, распределите по нему курицу и натертый сыр.
- Влейте яйцо так, чтобы оно равномерно распределилось внутри начинки.
- Сложите лаваш пополам или сверните конвертом.
- Обжаривайте по три–четыре минуты с каждой стороны до румяной корочки и полного схватывания яйца.
6. Творожная запеканка на сковороде
Ингредиенты:
- творог — 200 г
- яйцо — 1 шт.
- манка — 1 ст. л.
- мед — 1 ч. л.
- соль — щепотка
Способ приготовления:
- Разомните творог до однородной массы или пробейте блендером для более гладкой текстуры.
- Добавьте яйцо, манку, мед и щепотку соли.
- Перемешайте до густой, но мягкой консистенции и оставьте на пять–десять минут, чтобы манка набухла.
- Разогрейте сковороду на слабом огне и выложите массу, разровняв ее в виде толстого слоя.
- Готовьте под крышкой 10–12 минут, чтобы запеканка «схватилась» снизу.
- Аккуратно переверните и доведите до готовности с другой стороны.
- К запеканке можно подать сметану, варенье или мед.
Ранее мы писали рассказывали про самые полезные каши для завтрака.