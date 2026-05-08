Пять завтраков победителей к 9 Мая

Праздничный стол 9 Мая обычно ассоциируется с обедом или ужином, но именно завтрак задает тон всему дню. В этот день его можно сделать особенным. «Рамблер» собрал необычные рецепты, которые подойдут для спокойного и символичного начала дня.

© Ann_Zhuravleva/iStock.com

1. Ролл из лаваша с рыбными консервами и зеленью

Ингредиенты:

лаваш тонкий — 1 лист

рыбные консервы (тунец, горбуша или сардины) — 1 банка

творожный сыр или греческий йогурт — 2–3 ст. л.

огурец — 1 шт.

листья салата — несколько штук

укроп или петрушка — небольшой пучок

зеленый лук — по вкусу

лимонный сок — 1–2 ч. л.

соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

Слейте лишнюю жидкость из консервов и разомните рыбу вилкой. Добавьте творожный сыр или йогурт, лимонный сок, зелень и перемешайте. Нарежьте огурец тонкими полосками. Разложите лаваш и распределите рыбную начинку тонким слоем. Сверху выложите салат и овощи. Плотно сверните ролл. При желании слегка подрумяньте на сухой сковороде или в аэрогриле три–пять минут.

2. Гречневые лепешки с сыром и яйцом

Ингредиенты:

гречка вареная — 120 г

яйцо — 1 шт.

сыр — 60 г

мука — 1 ст. л.

соль — по вкусу

Способ приготовления:

Слегка разомните готовую гречку, чтобы она стала более пластичной. Добавьте яйцо, натертый сыр, муку и соль. Перемешайте до густой массы, которая держит форму. Сформируйте небольшие лепешки. Разогрейте сковороду и обжарьте их на среднем огне до румяной корочки с двух сторон. Готовые лепешки выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.

3. Пшенная каша с тыквой и медом

Ингредиенты:

пшено — 80 г

тыква — 150 г

вода — 200 мл

мед — 1 ч. л.

Способ приготовления:

Тщательно промойте пшено несколько раз в теплой воде, пока она не станет прозрачной — это убирает горечь. Залейте пшено водой и поставьте на средний огонь. Параллельно нарежьте тыкву небольшими кубиками одинакового размера, чтобы она равномерно приготовилась. Когда пшено начнет закипать, добавьте тыкву и перемешайте. Уменьшите огонь до слабого и варите под крышкой 12–15 минут, периодически помешивая. Следите за консистенцией: при необходимости можно добавить немного воды. Когда пшено станет мягким, а тыква — полностью разваренной, снимите кашу с огня и дайте ей настояться пять минут под крышкой. Добавьте мед перед подачей и аккуратно перемешайте.

Утро в крымской резиденции: чем завтракал Леонид Брежнев в отпуске

4. Картофельные оладьи с творожным кремом

© ~UserGI15633745/iStock.com

Ингредиенты:

картофель — 3 шт.

яйцо — 1 шт.

мука — 1 ст. л.

творог — 100 г

сметана — 1 ст. л.

соль — по вкусу

Способ приготовления:

Очистите картофель и натрите его на мелкой или средней терке. Переложите массу в сито или марлю и тщательно отожмите лишнюю жидкость — это ключевой этап, от него зависит, будут ли оладьи держать форму. Переложите картофель в миску, добавьте яйцо, муку и соль. Тщательно перемешайте до однородной массы, чтобы мука равномерно распределилась. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Выкладывайте массу ложкой, формируя небольшие оладьи. Обжаривайте на среднем огне по три–четыре минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Важно не делать огонь слишком сильным, чтобы оладьи успели прожариться внутри. Для крема разомните творог вилкой или пробейте блендером до гладкой текстуры. Добавьте сметану и перемешайте до кремовой консистенции. Подавайте горячие оладьи с холодным творожным кремом.

5. Лаваш с курицей и яйцом на сковороде

Ингредиенты:

лаваш — 1 лист

куриная грудка (готовая) — 120 г

яйцо — 1 шт.

сыр — 60 г

соль — по вкусу

Способ приготовления:

Нарежьте курицу небольшими кусочками или разберите на волокна. Взбейте яйцо с солью. Разогрейте сковороду на среднем огне. Выложите лаваш, распределите по нему курицу и натертый сыр. Влейте яйцо так, чтобы оно равномерно распределилось внутри начинки. Сложите лаваш пополам или сверните конвертом. Обжаривайте по три–четыре минуты с каждой стороны до румяной корочки и полного схватывания яйца.

6. Творожная запеканка на сковороде

Ингредиенты:

творог — 200 г

яйцо — 1 шт.

манка — 1 ст. л.

мед — 1 ч. л.

соль — щепотка

Способ приготовления:

Разомните творог до однородной массы или пробейте блендером для более гладкой текстуры. Добавьте яйцо, манку, мед и щепотку соли. Перемешайте до густой, но мягкой консистенции и оставьте на пять–десять минут, чтобы манка набухла. Разогрейте сковороду на слабом огне и выложите массу, разровняв ее в виде толстого слоя. Готовьте под крышкой 10–12 минут, чтобы запеканка «схватилась» снизу. Аккуратно переверните и доведите до готовности с другой стороны. К запеканке можно подать сметану, варенье или мед.

Ранее мы писали рассказывали про самые полезные каши для завтрака.