Пять привычек, из-за которых вы теряете тысячи рублей

Когда люди пытаются сократить расходы, они обычно обращают внимание на крупные траты. Однако ощутимая часть денег теряется из-за повседневных привычек, которые кажутся совершенно незначительными. За год такие мелочи суммируются в кругленькую сумму. «Рамблер» расскажет о бытовых привычках, связанных с едой, из-за которых вы незаметно тратите тысячи рублей в год.

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Ошибка №1

Многие приходят из магазина и первым делом промывают всю упаковку клубники, голубики, малины или винограда. Ведь так продукт будет готов к употреблению в любой момент, и не потребуется дополнительно тратить время на мойку и сушку.

На самом деле такая привычка значительно сокращает срок хранения ягод. После мытья на поверхности остается влага, которая создает благоприятные условия для развития плесени и бактерий. Даже в холодильнике ягоды начинают портиться заметно быстрее.

В результате часть упаковки оказывается в мусорном ведре. По сути, это деньги на ветер, так как цены на ягоды как в магазинах, так и на рынках довольно высокие.

Ошибка №2

Очищенные овощи, нарезанные шампиньоны, тертый сыр, готовые фруктовые наборы и салатные смеси позволяют экономить время. Именно поэтому они становятся все популярнее.

Однако такая экономия времени почти всегда сопровождается переплатой. Иногда цена нарезанного продукта оказывается на 70–100 процентов выше стоимости исходного.

Как хранить зелень, чтобы она не стала вялой и слизистой

Кроме того, после обработки продукты быстрее теряют свежесть. Нарезанные овощи и фрукты хранятся хуже цельных и быстрее отправляются в мусорное ведро. Поэтому, если речь не идет о редких случаях, а является постоянной привычкой, переплата за год окажется весьма существенной.

Ошибка №3

Петрушка, укроп, кинза, базилик и зеленый лук входят в число продуктов, которые чаще всего отправляются в мусор. При этом многие даже не успевают использовать весь пучок.

После покупки зелень нередко остается в тонком пластиковом пакете из супермаркета. Внутри быстро скапливается конденсат, листья начинают терять упругость, темнеть и загнивать. Через несколько дней зелень выглядит настолько плохо, что ее приходится выбрасывать, а вам снова будет нужно идти в магазин за новой порцией и платить второй раз.

Ошибка №4

Забыть шоппер или многоразовый пакет перед походом в супермаркет — святое дело. В итоге раз за разом приходится покупать на кассе новые.

Один пакет стоит несколько монет, поэтому такие расходы обычно никто не замечает. Однако если покупать его даже два-три раза в неделю, за год спокойно набежит несколько сотен или даже тысяч рублей. При этом дома скопится целая коллекция пакетов, большая часть которых так и не будет никогда использована повторно.

Поэтому стоит носить складной шопер в сумке или в машине. Он занимает минимум места, и при этом позволит избежать регулярных мелких трат.

Ошибка №5

У многих есть привычка покупать кофе с собой по дороге на работу или забегать в супермаркет за бутылкой воды перед тренировкой. И на первый взгляд они не выглядят серьезной нагрузкой для бюджета.

Однако если покупать их ежедневно, расходы будут быстро расти. Например, стакан кофе за 200 рублей по будням превращается примерно в четыре–пять тысяч рублей в месяц. Избежать этих бесполезных трат поможет привычка заранее брать многоразовые стаканы и бутылки для воды с собой.

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