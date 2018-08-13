Бикини из скотча: что нас ждет дальше? 

1/19 Вроде то же микробикини, но чего-то не хватает. Ткани, пожалуй. Фото: @blacktapeproject

2/19 Девочки немного похожи на подтанцовку Бейонсе. Одежды бы вот только хоть чуть-чуть больше. Фото: @blacktapeproject

3/19 Дорогой, где у нас в доме изолента? Фото: @blacktapeproject

4/19 То чувство, когда купальник быстро сохнет и можно снова в водичку. Фото: @blacktapeproject

5/19 Она точно на пляж? Или в кино снимается? Фото: @blacktapeproject

6/19 Чтобы шея не обгорела. Фото: @blacktapeproject

7/19 Не хочется думать, как девушка справа будет это все с себя снимать. Фото: @blacktapeproject

8/19 Еще немного золота. Фото: @blacktapeproject

9/19 Мы бы тоже предпочли такое не видеть. Фото: @kjvoge

10/19 Поле для фантазии — неиссякаемое. Фото: @blacktapeproject

11/19 То чувство, когда у тебя отняли всю клейкую ленту. Фото: @thekingoftape

12/19 Подбородок то зачем? Фото: @blacktapeproject

13/19 Собиралась пойти на пляж наверняка долго. Фото: @blacktapeproject

14/19 Может, так просто экономнее? Фото: @blacktapeproject

15/19 Что-то же в этом должно быть? Фото: @blacktapeproject

16/19 А, может, и не должно... Фото: @dariarottenberk

17/19 Зато на фото красиво. Фото: @xscotthost

18/19 И подтянуть лишнее можно потуже. Фото: @legendmodelsandtalent