Ещё
Бикини из скотча: что нас ждет дальше?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бикини из скотча: что нас ждет дальше? 

Рамблер 35 минут назад
Вы думали, что микробикини — самое ужасное, что вы видели? Нет.
1/19  Вроде то же микробикини, но чего-то не хватает. Ткани, пожалуй.
Фото:
2/19  Девочки немного похожи на подтанцовку Бейонсе. Одежды бы вот только хоть чуть-чуть больше.
Фото:
3/19  Дорогой, где у нас в доме изолента?
Фото:
4/19  То чувство, когда купальник быстро сохнет и можно снова в водичку.
Фото:
5/19  Она точно на пляж? Или в кино снимается?
Фото:
6/19  Чтобы шея не обгорела.
Фото:
7/19  Не хочется думать, как девушка справа будет это все с себя снимать.
Фото:
8/19  Еще немного золота.
Фото:
9/19  Мы бы тоже предпочли такое не видеть.
Фото:
10/19  Поле для фантазии — неиссякаемое.
Фото:
11/19  То чувство, когда у тебя отняли всю клейкую ленту.
Фото:
12/19  Подбородок то зачем?
Фото:
13/19  Собиралась пойти на пляж наверняка долго.
Фото:
14/19  Может, так просто экономнее?
Фото:
15/19  Что-то же в этом должно быть?
Фото:
16/19  А, может, и не должно...
Фото:
17/19  Зато на фото красиво.
Фото:
18/19  И подтянуть лишнее можно потуже.
Фото:
19/19  Вы уже начали вырезать?
Фото:
Мода не щадит никого. То мы привыкаем к массивным кроссовкам под платья, то к зеленым волосам, то новые виды купальников засветятся где-то на подиуме, и вот — они уже на пляжах.
Так, совсем недавно мир познакомился с микробикини, которые прикрывают самую малость всего того, что им нужно бы прикрывать. Однако привлечение внимания сейчас, пожалуй, один из основных критериев в выборе одежды для многих людей. Девушек — в особенности. Поэтому мода пошла дальше и выдумала купальники из скотча.
Словом, если вы хотите быть звездой пляжа, вперед — нарезать клейкую ленту. Немного фантазии, скотч и острые ножницы — рецепт модного купальника лета 2018.
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как «мисс СССР» стала мужем известной теннисистки124
Что скрывает Пугачева?8
Некрасивые супруги знаменитых мужчин17
Фото Высоцкой в прозрачных шортах стало сенсацией37
Киркоров показал горячее фото с Бузовой16
Видео
04:23
Джоли госпитализировали в психиатрическую клинику
Звёзды
01:00
Киркоров показал горячее фото с Бузовой
Звёзды
00:42
Когда «бывший» не отпускает: личная история
Любовь
03:42
Близкие поставили крест на замужестве Ротару
Звёзды
02:17
Психиатр: Анджелина Джоли больна дисморфоманией
Звёзды
03:45
Матильда Шнурова закрутила роман с банкиром?
Звёзды Шоу-бизнес
04:55
Почему мужчина не выбрал вас
Любовь
00:40
Проклятие Кардашьян: как сестры губят своих мужчин
Звёзды
14:42
Ошибки на кухне, которые провоцируют болезни
Здоровье
00:46
Как все-таки правильно наносить консилер
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение