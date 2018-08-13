Бикини из скотча: что нас ждет дальше? 

Мода не щадит никого. То мы привыкаем к массивным кроссовкам под платья, то к зеленым волосам, то новые виды купальников засветятся где-то на подиуме, и вот — они уже на пляжах.
Так, совсем недавно мир познакомился с микробикини, которые прикрывают самую малость всего того, что им нужно бы прикрывать. Однако привлечение внимания сейчас, пожалуй, один из основных критериев в выборе одежды для многих людей. Девушек — в особенности. Поэтому мода пошла дальше и выдумала купальники из скотча.
Словом, если вы хотите быть звездой пляжа, вперед — нарезать клейкую ленту. Немного фантазии, скотч и острые ножницы — рецепт модного купальника лета 2018.