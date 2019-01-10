Клей на голове и другие безумия модных дизайнеров

Неделя мужской моды в Лондоне традиционно демонстрирует пренебрежение к авторитетам, стереотипам и любым предрассудкам.

По подиуму разгуливают мужчины на шпильках и мужчины в ластах, мужчины с младенцами и мужчины в костюмах плюшевых инопланетян. Неделя сезона осень-зима 2019-2020 не стала исключением: на излете второго десятилетия XXI века дизайнеры окончательно пренебрегли «носибельностью» одежды в пользу ее экстравагантности. Брюки как арт-объект, майка как средство самовыражения. Консерваторов это пугает, нонконформисты в полном восторге, модные критики говорят о новом изобразительном языке, а байеры концептуальных универмагов думают, что из предложенных молодыми модельерами коллекций можно предложить простым смертным.