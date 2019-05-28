Какими были бикини в СССР и какие они сейчас

История плавательного костюма начинается с 19 века. С 20-х годов купальники становились более открытыми. И сейчас эта тенденция продолжается.

По сравнению с предыдущими правилами, женщинам разрешалось открывать руки и ноги, но ягодицы обязательно должны были быть прикрыты. Существовал даже отряд добровольцев, который измерял длину шорт до колена.

С 30-х годов купальниками начали интересоваться модные дизайнеры. Именно тогда женщин перестала волновать длина, и больше начали обращать внимание на цвет и фасон. Именно тогда появились первые раздельные купальники. Первый был с высокими шортами и топом.

В 1940-х появились первые бикини. Его создал дизайнер Луи Реар, а первой девушкой, которая его надела, стала танцовщица Мишлин Бернардини. Ее успех хотела повторить претендентка на звание "Мисс мира", но девушку сняли с соревнований за откровенный купальник. Уже позднее выходы в бикини на конкурсе стали обязательными. В 50-х крошечный купальник поддержала Бриджит Бардо. Она прогулялась в бикини в Каннах, а ее смелость восхитила тысячи женщин. Так, бикини стало модным.

Что касается СССР, там девушки были куда скромнее западных, поэтому они предпочитали купальники с высокой талией или слитные. Несмотря на то, что бикини прочно закрепился как самый модный купальник, плавательные костюмы "ретро" до сих пор в ходу.

После изобретения бикини, монокини и трусов танга, которые прозвали "зубной нитью", девушки пошли дальше. Самым смелым трендом пляжного сезона этого года считается полупрозрачный купальник. Современные девушки не стесняются своего тела и готовы показывать его окружающим полностью;