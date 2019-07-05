Впервые бикини было официально представлено широкой публике 5 июля 1946 года на показе мод в Париже. На подиум вышла манекенщица Мишлен Бернардини, на теле которой были две узкие полоски ткани, изображавшие купальник. Модель купальника изобрел модельер Луи Реар. Это была усовершенствованная версия купального костюма "Атом" Жака Эймома.
Однако новинка встретила сопротивление во всем мире — в основном, из-за откровенного дизайна. В Советском Союзе ее охарактеризовали так: «Тут черта и там черта, в общем-целом — ни черта». До середины 1950-х годов такой купальник был был запрещен. Но с выходом на экраны киноленты "И Бог создал женщину", где в бикини снялась красавица Бриджит Бардо, все изменилось. Купальный костюм завоевал сердца модниц, а позже было изобретено несколько его разновидностей, о которых сегодня и пойдет речь.
Зная историю бикини, можно сделать вывод, что оно появилось лишь в середине 20 века, но это не так. Прообраз этого вида одежды существовал еще в древние времена. На картинах и вазах древнегреческого периода 1400 года до нашей эры можно разглядеть женщин, одетых в костюмы, состоящие их двух элементов, что напоминает современное бикини. Упоминания этого одеяния есть и в античной литературе. Древнеримский поэт Овидий писал, что женщины имеют потенциальную возможность прятать любовные письма у себя в одежде. Он упоминал женскую блузку, которая выглядела как полоска одежды, обернутая вокруг груди. Она очень походила на то, что в наши дни называется верхней частью бикини, то есть бюстгальтером.