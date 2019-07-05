Ультимативный гид по бикини: виды знаменитого купальника

Впервые бикини было официально представлено широкой публике 5 июля 1946 года на показе мод в Париже. На подиум вышла манекенщица Мишлен Бернардини, на теле которой были две узкие полоски ткани, изображавшие купальник. Модель купальника изобрел модельер Луи Реар . Это была усовершенствованная версия купального костюма "Атом" Жака Эймома.

Однако новинка встретила сопротивление во всем мире — в основном, из-за откровенного дизайна. В Советском Союзе ее охарактеризовали так: «Тут черта и там черта, в общем-целом — ни черта». До середины 1950-х годов такой купальник был был запрещен. Но с выходом на экраны киноленты "И Бог создал женщину", где в бикини снялась красавица Бриджит Бардо, все изменилось. Купальный костюм завоевал сердца модниц, а позже было изобретено несколько его разновидностей, о которых сегодня и пойдет речь.

Зная историю бикини, можно сделать вывод, что оно появилось лишь в середине 20 века, но это не так. Прообраз этого вида одежды существовал еще в древние времена. На картинах и вазах древнегреческого периода 1400 года до нашей эры можно разглядеть женщин, одетых в костюмы, состоящие их двух элементов, что напоминает современное бикини. Упоминания этого одеяния есть и в античной литературе. Древнеримский поэт Овидий писал, что женщины имеют потенциальную возможность прятать любовные письма у себя в одежде. Он упоминал женскую блузку, которая выглядела как полоска одежды, обернутая вокруг груди. Она очень походила на то, что в наши дни называется верхней частью бикини, то есть бюстгальтером.