Эпичные провалы дизайнеров одежды

У всех бывают плохие идеи. И дизайнеры — не исключение.

В попытке создать новую трендовую одежду модельеры находят порой не самое лучшее решение. Но провальность созданного костюма зачастую сложно увидеть на манекене — самые грубые недочеты могут всплыть после, когда человек начинает примерять тот или иной костюм. Но и это не спасает от модного провала, а всю эпичность и масштаб катастрофы осознают уже после того, как вещь была отдана на производство.

Карманы, которые выглядят крайне двусмысленно, сомнительный принт и прочие неудачные вещи можно найти, пожалуй, в абсолютно любом магазине одежды.

В нашей фотогалерее мы собрали именно такие примеры.