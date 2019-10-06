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Эпичные провалы дизайнеров одежды 

Рамблер 9 часов назад
У всех бывают плохие идеи. И дизайнеры — не исключение.
В попытке создать новую трендовую одежду модельеры находят порой не самое лучшее решение. Но провальность созданного костюма зачастую сложно увидеть на манекене — самые грубые недочеты могут всплыть после, когда человек начинает примерять тот или иной костюм. Но и это не спасает от модного провала, а всю эпичность и масштаб катастрофы осознают уже после того, как вещь была отдана на производство.
Карманы, которые выглядят крайне двусмысленно, сомнительный принт и прочие неудачные вещи можно найти, пожалуй, в абсолютно любом магазине одежды.
В нашей фотогалерее мы собрали именно такие примеры.
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