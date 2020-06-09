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Полная девушка не влезла в одежду и прославилась 

Елизавета Назарова 20 часов назад
Полная девушка не влезла в одежду и прославилась
Фото: @katiesturino
Полная девушка хотела купить платье, но не влезла в него и возмутилась в Сети. Ее сообщения принесли ей популярность. Об этом сообщает Daily Mail.
Кэти Стурино из США обвинила производителей одежды в том, что они не производят товары для полных женщин. Она начала публиковать снимки в одежде, которая на ней не сходится, под хэштегом #MakeMySize. Ее посты набирали тысячи лайков.
В своем профиле Стурино примеряет различные вещи. Платья и рубашки не сходятся у нее на груди, а брюки и юбки не налезают выше бедер. Среди брендов, которые не производят одежду для полных, оказались известные марки одежды: Ganni, Frame, Marmot и Abercrombie and Fitch.
@katiesturino
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