Полная девушка не влезла в одежду и прославилась 

Полная девушка хотела купить платье, но не влезла в него и возмутилась в Сети. Ее сообщения принесли ей популярность. Об этом сообщает Daily Mail.

Кэти Стурино из США обвинила производителей одежды в том, что они не производят товары для полных женщин. Она начала публиковать снимки в одежде, которая на ней не сходится, под хэштегом #MakeMySize. Ее посты набирали тысячи лайков.

В своем профиле Стурино примеряет различные вещи. Платья и рубашки не сходятся у нее на груди, а брюки и юбки не налезают выше бедер. Среди брендов, которые не производят одежду для полных, оказались известные марки одежды: Ganni, Frame, Marmot и Abercrombie and Fitch.