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Какими были журналы мод времен перестройки 

Стелла Шмель 4 часа назад
В эпоху железного занавеса советским людям было тяжело понять, как одеваются женщины за рубежом. В то время как иностранки всерьез думали, что дамы в СССР вообще знать не знают, что такое мода. Но это не так.
Конечно, было тяжело — один и тот же фасон фабрики могли шить из года в год, но советские женщины проявляли смекалку и несли фабричную вещь швее, а иной раз и сами садились за машинку и совершенствовали абсолютно шаблонную вещь под свой вкус.
Во времена перестройки чувство стиля начало формироваться буквально заново — железный занавес падал, а наши модницы начинали осваивать заморский фэшн.
В галерее "Рамблера" — публикации из модных журналов, которые выходили в одну из самых непростых эпох.
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