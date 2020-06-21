Какими были журналы мод времен перестройки 

В эпоху железного занавеса советским людям было тяжело понять, как одеваются женщины за рубежом. В то время как иностранки всерьез думали, что дамы в СССР вообще знать не знают, что такое мода. Но это не так.

Конечно, было тяжело — один и тот же фасон фабрики могли шить из года в год, но советские женщины проявляли смекалку и несли фабричную вещь швее, а иной раз и сами садились за машинку и совершенствовали абсолютно шаблонную вещь под свой вкус.

Во времена перестройки чувство стиля начало формироваться буквально заново — железный занавес падал, а наши модницы начинали осваивать заморский фэшн.

В галерее "Рамблера" — публикации из модных журналов, которые выходили в одну из самых непростых эпох.