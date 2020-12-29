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Ушел из жизни Пьер Карден 

Стелла Шмель 29 декабря 2020
Умер Пьер Карден
Фото: Claude Iverné / Elnour
Скончался известный французский модельер Пьер Карден. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на семью кутюрье.
Известно, что Карден умер в госпитале в пригороде Парижа. Известный кутюрье ушел из жизни в 98 лет.
Вклад Кардена в развитие модных тенденций колоссален. Свою карьеру кутюрье начал в качестве театрального художника по костюмам и портного. Работал в ателье у Кристиана Диора. Сотрудничал с Андре Куррежем и Пако Рабаном и многими другими именитыми дизайнерами.
Впоследствии создал собственный дом моды.
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Мода , Кристиан Диор , Пьер Карден , Марина Зудина
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