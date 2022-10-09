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2 часа назад

Что было модно в 90-е

Екатерина Сурина

90-е оказались для России самым неоднозначным десятилетием в истории. Волна перемен, обрушившаяся на россиян, сметала на своем пути жизненный уклад прошлых десятилетий, не жалея никого и ничего. Вместо советского ширпотреба в страну хлынули бренды со всего мира. Дешевые рынки с импортными товарами из Китая и Турции вместе с Голливудским кинематографом стали задавать моду в стране. Стиль, который казался немыслимым всего несколько лет назад, теперь превратились в эталон. О моде того времени вспомнил журнал The Voice.

1/13 Джинсы Mawin, или как называли их в России «Мальвины», были крайне популярными благодаря низкой цене
Фото: ТАСС
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2/13 Мини-юбки из порицаемого советской пропагандой предмета одежды превратили в модный символ новой эпохи
Фото: ТАСС
3/13 Пиджаки, пальто и куртки носили с крайне широкими плечами
Фото: РИА Новости
4/13 Настоящие модницы с помощью лака для волос возводили у себя на голове огромные начесы
Фото: ТАСС
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5/13 Тату-чокеры — хитросплетенные проволочные «украшения» носила каждая школьница во дворе
Фото: AliExpress
6/13 Лосины были крайне популярными среди молодежи в сочетании с футболкой с принтом и «джинсовкой»
Фото: ТАСС
7/13 Кроссовки идеально подходили к общему стилю 90-х, где свой бал правили джинсы, лосины и футболки
Фото: ТАСС
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8/13 Спортивные костюмы пришли в мир моды того времени от «братков» и стали повседневной одеждой среди детворы, подростков и даже взрослых
Фото: РИА Новости
9/13 Свитеры Boys по мнению модников того времени идеально сочетались с «Мальвинами»
Фото: Авито
10/13 Электронные часы Montana пользовались бешеной популярностью. Они могли воспроизводить музыкальные композиции, что стало настоящим открытием того времени
Фото: AliExpress
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11/13 Молодой Ди Каприо благодаря своей роли в «Титанике» приобрел поистине народную любовь среди представительниц слабого пола, которые скупали футболки с принтами из фильма
Фото: Авито
12/13 Роликовый бум 90-х открыл для подростков того времени эпоху уличного экстрима
Фото: ТАСС
13/13 Темные очки и бейсболки стали желанными аксессуарами среди молодежи
Фото: РИА Новости
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