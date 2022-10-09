Что было модно в 90-е

90-е оказались для России самым неоднозначным десятилетием в истории. Волна перемен, обрушившаяся на россиян, сметала на своем пути жизненный уклад прошлых десятилетий, не жалея никого и ничего. Вместо советского ширпотреба в страну хлынули бренды со всего мира. Дешевые рынки с импортными товарами из Китая и Турции вместе с Голливудским кинематографом стали задавать моду в стране. Стиль, который казался немыслимым всего несколько лет назад, теперь превратились в эталон. О моде того времени вспомнил журнал The Voice.