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1 час назад

5 модных советов: что делать, если мерзнешь зимой

Даша Краснова

Возможно, про вас или ваших близких говорят «мерзляк» или «мерзлячка», и вы действительно плохо переносите низкие температуры. А возможно вы так и не научились одеваться по погоде. Во всяком случае, так считают скандинавы, в чьих странах солнца критически мало, а ветер дует такой, что больше напоминает ураганные вихри. "Рамблер" даст пять модных советов.

5 модных советов: что делать, если мерзнешь зимой
Фото: unsplashunsplash

Замените синтетические вещи

Возможно, вы удивитесь, изучив свой гардероб, но синтетические вещи действительно плохо согревают. Из-за того, что они практически не пропускают воздух, вы можете потеть, а потом резко остывать. В общем, необходимо не только провести ревизию гардероба на предмет осеннего и летнего гардероба, но и поизучать составы тканей, отдав предпочтение вискозе, шерсти и хлопку.

Одевайтесь многослойно

Слои — это залог сохранения тепла, Старайтесь носить нижнее белье, футболки, рубашки и жилетки сверху. Не забывайте о существовании ультратонких курток, которые можно надеть под основную верхнюю одежду.

Закупите аксессуары

Зимние аксессуары — это перчатки, шарфы, шапки и плотные носки (или колготки). Зачастую людям не хочется тратить деньги на такие мелочи, хотя именно конечности замерзают первыми. Стоит их утеплить и сказать себе спасибо за заботу.

Что делать, если пуховик свалялся после стирки

Используйте термобелье

Удивительная вещь заключается в том, что спортивное термобелье сшито из синтетики и не теплее обычной одежд. Секрет в высокотехнологичных материалах, которые быстро впитывают пот. Белье не промокает, а передает влагу верхним слоям одежды (толстовке, куртке) и поддерживает кожу в сухом состоянии. Так вы остаетесь теплым!

Избегайте ветра

Одевайтесь по-умному и не оставляйте мест, которые будет продувать ветер. Напимер, незастегнутое пальто или неумело завязанный шарф легко станут причиной вашего скорейшего замерзания. Некоторые взрослые и правда очень напоминают детей, когда наступает зима.

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