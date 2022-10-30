Как отстирать красное вино и другие сложные пятна

Красное вино обладает не только насыщенным вкусом, но и свойством быстро впитываться в ткань. Если пятно засохло, то справиться с ним довольно трудно. "Рамблер" расскажет, как победить трудные пятна.

Фото: unsplash unsplash

Если напиток оказался на ткани только что, избавиться от него несложно. Для начала засыпать пятно мелкой солью, чтобы абсорбировать влагу. Затем промокнуть пятно спиртовой салфеткой, антисептиком или водкой, чтобы нейтрализовать красящий пигмент и промыть под теплой водой. Но если пятно старое?

Самые эффективные вещества:

Столовый уксус. Он безвреден для цветных тканей, но губителен для пятен. Достаточно нанести немного жидкости на ватный диск и обработать им пятно. Можно оставить диск на ткани на полчаса и потом застирать ее.

Соду разводят водой до консистенции густой сметаны, а затем покрывают пятно кашей. Через час вещь можно постирать.

Жидкость для мытья посуды смешать с содой для придания густоты и усиления эффекта. А через полчаса постирать вещь.

Желток и глицерин смешать в равных пропорциях и нанести на винный след, затем оставить на 20 минут. И после все постирать!

Лимонный сок используют в чистом виде, либо разводят с водой в равных пропорциях. Сок наносят на ткань на 15 минут, после чего застирывают. Если пятно свежее, то можно потереть его кусочком лимона, тогда оно исчезнет на глазах.