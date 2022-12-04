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1 час назад

Что ни в коем случае нельзя надевать на корпоратив

Мира Маркина

Приближается время новогодних корпоративов на работе, и после них у сотрудников всегда остается масса историй, которые они вспоминают еще долго. Однако запоминаются не только забавные истории, но и то, как облажались их коллеги. Чтобы не стать предметом для обсуждений, нужно заранее продумать свой наряд. О том, что не стоит надевать на корпоратив — в материале “Рамблера”.

Что ни в коем случае нельзя надевать на корпоратив
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Платья с глубоким вырезом

Если звезды на красных дорожках могут надевать платья с вырезами различной глубины, то на корпоративе этого делать не стоит. Во-первых, вы можете стать причиной зависти, если вам есть, что показать, и тогда вас точно будут обсуждать. Во-вторых, одно неловкое движение и интригу сохранять будет невозможно. А вот такое коллеги точно запомнят надолго.

Костюм Снегурочки

Вы удивитесь, но существует много креативных решений, касающихся нарядов на корпоративах. Довольно часто девушки хотят казаться желаннее и надевают откровенные костюмы Снегурочек и Санты-Клауса. Делать так, конечно же, не стоит. Это — не самый подходящий наряд для корпоратива, поэтому вы рискуете облажаться.

Строгий костюм

Если у вас в офисе есть дресс-код, то не стоит оставаться в своем стандартном рабочем костюме даже на корпоратив. Вы и ваши коллеги наверняка хотите отдохнуть перед последними днями года и не стоит им лишний раз напоминать о том, сколько дедлайнов их ждет. Это правило касается как женщин, так и мужчин. Вторые так и норовят надеть на корпоратив то, в чем ходят в офис каждый день.

Названа самая модная вещь для новогоднего корпоратива

Нарядные платья в пол

Это — не ваш выпускной и не свадьба, и здесь платья в пол будут неуместными. Не стоит рассматривать корпоратив как самое важное событие в жизни и старайтесь относиться к нему менее серьезно. Идеальным дресс-кодом будет коктейльное платье, а наряд с длинной юбкой в пол будет чересчур вычурным на таком мероприятии.

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