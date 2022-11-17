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1 час назад

Названа самая модная вещь для новогоднего корпоратива

Диана Товсепова

Российская журналистка Надежда Стрелец в своем Telegram-канале «Стрелец-молодец» назвала самую модную вещь для новогоднего корпоратива.

Названа самая модная вещь для новогоднего корпоратива
Фото: PxherePxhere

По мнению Стрелец, на новогодних вечеринках самым востребованным предметом гардероба станут блестящие брюки, которые составят конкуренцию традиционно популярному для вечеринок блестящему платью.

По словам журналистки, брюки для новогодней вечеринки могут быть с пайетками, люрексом, стразами или сшиты из металлизированной ткани.

Сочетать такие яркие брюки Стрелец предлагает с чем-то нейтральным, оверсайз-свитером или однотонной футболкой. Если быть еще смелее, то можно попробовать сочетать такие брюки с блестящим пиджаком или топом.

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Ранее мы писали о простых закусках из хлеба к Новогоднему столу.

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