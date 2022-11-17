Названа самая модная вещь для новогоднего корпоратива

Российская журналистка Надежда Стрелец в своем Telegram-канале «Стрелец-молодец» назвала самую модную вещь для новогоднего корпоратива.

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По мнению Стрелец, на новогодних вечеринках самым востребованным предметом гардероба станут блестящие брюки, которые составят конкуренцию традиционно популярному для вечеринок блестящему платью.

По словам журналистки, брюки для новогодней вечеринки могут быть с пайетками, люрексом, стразами или сшиты из металлизированной ткани.

Сочетать такие яркие брюки Стрелец предлагает с чем-то нейтральным, оверсайз-свитером или однотонной футболкой. Если быть еще смелее, то можно попробовать сочетать такие брюки с блестящим пиджаком или топом.