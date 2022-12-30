Стилист предложила аксессуар для новогоднего образа

Маленькая черная сумка идеально дополнит новогодний наряд. Об этом "Газете.ру" рассказала стилист Юлия Манукова.
"Классика никогда не устаревает, советую выбирать зимой черные, небольшие сумки на коротких ручках. Они отлично подойдут для новогоднего образа", — порекомендовала эксперт.
По словам Юлии Мануковой, хорошо будут смотреться и сумки из искусственного меха, особенно с "овчиной". Помимо этого, стоит обратить внимание на "городские сумки":
"Это очень строгие, но невероятно стильные модели с претензией на ваш безумный график. Смело выбирайте сумки ярких расцветок с огромными буквами. В такую поместится как записная книжка, так и ноутбук", — пояснила стилист.
Актуальны также аксессуары из серебра. Добавить в новогодний лук можно как "скромное колье", так и элегантные наручные часы.