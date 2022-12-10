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2 часа назад

Стилист объяснила, какая одежда на Новый год привлечет любовь

Мира Маркина

Чтобы привлечь внимание мужчин, можно воспользоваться "магией" цвета и выбрать наряд в красных, бежевых и белых тонах. Такую рекомендацию в "Газете.ру" дала имидж-эксперт и стилист Екатерина Эрдман.

Какая одежда на Новый год привлечет любовь
Фото: UnsplashUnsplash

По словам специалиста, красный символизирует любовь, страсть и энергию, бежевый или персиковый — доверие, тепло и телесную чувственность, а белый — чистоту и обаяние.

Стилист назвала главный бюджетный аксессуар сезона

Екатерина Эрдман отмечает, что образы могут быть монохромными, а могут сочетать разные — в том числе неожиданные — цвета. Например, эксперт предложила составить красно-розовый или красно-фиолетовый наряд.

Привлечь любовь и счастье, по мнению Эрдман, помогут также украшения. В эту новогоднюю ночь талисманами станут изделия из розового кварца, лунного камня или граната.

Ранее "Рамблер" рассказывал, какие роковые ошибки можно допустить, выбирая наряд на корпоратив.

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