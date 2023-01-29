Модный эксперт объяснила, как создать базовый весенний гардероб

Для актуального весеннего гардероба лучше всего подойдут классическое пальто универсального оттенка, платье с цветочным принтом, прямые синие джинсы и белые кроссовки. Об этом модный эксперт Екатерина Храмкова рассказала "Газете.ру".

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По словам специалиста, для базового гардероба на весеннее время достаточно всего нескольких вещей, которые будут хорошо сочетаться. В первую очередь, Храмкова посоветовала приобрести классическое пальто. Главное, по ее словам, отдавать предпочтение бежевым, коричневым или черному оттенкам.

Еще один обязательный атрибут, на взгляд эксперта, — платье с цветочным принтом.

"Уютный джемпер предлагаю не только миксовать с джинсами или платьем, но и использовать в качестве шарфа. Как? Просто завяжите его поверх пальто, как это часто делают звезды стритстайла", — пояснила Екатерина Храмкова.

В новом сезоне также будут актуальны синие и голубые джинсы прямого кроя, которые можно сочетать с футболками и белыми кедами. В качестве альтернативы кедам эксперт предлагает "стильные казаки, которые отлично смотрятся не только с платьями и юбками, но и с джинсами".