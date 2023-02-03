Пако Рабан — модельер, которому удалось кардинально изменить традиционные взгляды на одежду и повлиять на многие поколения дизайнеров. 3 февраля 2023 года он умер в возрасте 88 лет. "Рамблер" рассказывает о главных этапах в жизни кутюрье и показывает его знаковые работы.

Пако Рабан родился в Испании в семье портнихи ателье Balenciaga. Когда в стране началась гражданская война, Баленсиага перевез семью Рабана в Париж и вскоре открыл там магазин.

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Пако в середине 1950-х стал изучать архитектуру в Национальной школе изящных искусств и зарабатывал деньги набросками для Dior и Givenchy. Помимо этого, он делал обувные эскизы для Charles Jourdan. Более десяти лет он работал с ведущим французским специалистом по строительству железобетона, но всегда увлекался модой и стремился соединить опыт в архитектуре и инженерии с интересом к одежде.

С 1962 года разрабатывал для перспективных парижских дизайнеров пластиковые аксессуары, которые были удивительно популярны в американских магазинах. А через четыре года, в весенне-летний сезон, запустил собственную линию аксессуаров. Это были яркие украшения из пластика в виде геометрических фигур.

В феврале того же года Рабан дебютировал с коллекцией одежды: представил "12 платьев, сделанных из современных материалов, которые нельзя носить". В нее вошли вечерние туалеты из легких и гибких подвижных пластиковых дисков разной формы и ярких оттенков.

Пако Рабан считал, что молниеносно стал успешным, поскольку его изделия инновационны.

"Мои платья пользуются популярностью, потому что они шокируют. Не может быть, чтобы женщина надела их и осталась незамеченной", — пояснял он.

Модельер считал, что женщина, которая весь день провела на работе в строгом костюме и туфлях без каблука, вечером снова должна стать женственной, загадочной. По собственным словам, Рабан хотел наделить такую женщину практически второй кожей, которая будет "мягкой, но угловатой, гибкой, но жесткой, прозрачной, но непроницаемой".