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3 часа назад

"Я бы вас удивил": как Пако Рабан изменил мир моды

Мария Каткова

Пако Рабан — модельер, которому удалось кардинально изменить традиционные взгляды на одежду и повлиять на многие поколения дизайнеров. 3 февраля 2023 года он умер в возрасте 88 лет. "Рамблер" рассказывает о главных этапах в жизни кутюрье и показывает его знаковые работы.

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2/7 Пако Рабанн на съемках фильма "Казино Рояль в Элстри". Он работал над одеждой для фильма вместе с Джули Харрис. 6 июля 1966 года.
Фото: legion-media.ru
3/7 Одри Хепберн в платье Paco Rabanne.
Фото: Кадр из фильма "Двое в пути"
4/7 Пако Рабан приложил руку к созданию одного из нарядов Барбареллы — зеленому леотарду из кожи со змеиным принтом и пластин из пластика.
Фото: globallookpress.com
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5/7 Модели с показа Paco Rabanne, 1960-е.
Фото: legion-media.ru
6/7 В Пако Рабане сочетались любовь к моде и чувство архитектурных, инженерных трендов.
Фото: legion-media.ru
7/7 Million — один из знаковых аромато Paco Rabanne. Этот мужской парфюм с ягодными и цитрусовыми нотами принадлежит к группе "древесные пряные". Но первым ароматом бренда был парфюм Calandre 1969 года.
Фото: legion-media.ru

Пако Рабан родился в Испании в семье портнихи ателье Balenciaga. Когда в стране началась гражданская война, Баленсиага перевез семью Рабана в Париж и вскоре открыл там магазин.

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Пако в середине 1950-х стал изучать архитектуру в Национальной школе изящных искусств и зарабатывал деньги набросками для Dior и Givenchy. Помимо этого, он делал обувные эскизы для Charles Jourdan. Более десяти лет он работал с ведущим французским специалистом по строительству железобетона, но всегда увлекался модой и стремился соединить опыт в архитектуре и инженерии с интересом к одежде.

С 1962 года разрабатывал для перспективных парижских дизайнеров пластиковые аксессуары, которые были удивительно популярны в американских магазинах. А через четыре года, в весенне-летний сезон, запустил собственную линию аксессуаров. Это были яркие украшения из пластика в виде геометрических фигур.

В феврале того же года Рабан дебютировал с коллекцией одежды: представил "12 платьев, сделанных из современных материалов, которые нельзя носить". В нее вошли вечерние туалеты из легких и гибких подвижных пластиковых дисков разной формы и ярких оттенков.

Пако Рабан считал, что молниеносно стал успешным, поскольку его изделия инновационны.

"Мои платья пользуются популярностью, потому что они шокируют. Не может быть, чтобы женщина надела их и осталась незамеченной", — пояснял он.

Модельер считал, что женщина, которая весь день провела на работе в строгом костюме и туфлях без каблука, вечером снова должна стать женственной, загадочной. По собственным словам, Рабан хотел наделить такую женщину практически второй кожей, которая будет "мягкой, но угловатой, гибкой, но жесткой, прозрачной, но непроницаемой".

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В 1967 году, когда Рабан создал собственный бренд, в его коллекцию вошли платья и пальто из кожи, с кольцами в качестве украшений. Через год модельер вывел на подиум бумажные наряды из склеенных листов. В 1971 году примкнул к Синдикату высокой моды и представил более "целомудренные и утонченные" вариации своих дизайнов. Вместо тяжелой фурнитуры он теперь использовал металлическую сетку и ткани, в том числе бархат и трикотаж.

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