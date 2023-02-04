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1 час назад

Известные модели почтили память кутюрье Пако Рабана

Мира Маркина

Супермодели, в том числе Карла Бруни и Хелена Кристенсен, опубликовали посты в память модельера Пако Рабана, который умер 3 февраля. Материалы, посвященные кутюрье, появились в их личных блогах.

Модели почтили память Пако Рабана
Фото: Global Look PressGlobal Look Press

Модели разместили личные фото с подиума, в том числе с показов Дома Paco Rabanne, в которых участвовали. Они подписали свои публикации:

"Покойся с миром, Пако"

"Спасибо за твое искусство, такой блестящий и уникальный дизайн. Всегда любила носить твою одежду"

"Икона навсегда"

Среди тех, кто почтил память модельера, были Карла Бруни, Изабели Фонтана, Хелена Кристенсен, Стейси Маккензи.

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О смерти Пако Рабана представители его бренда объявили 3 февраля. Сердце кутюрье остановилось, когда он был в своем доме в деревне Портсаль на северо-западе Франции Причина смерти неизвестна. Через две недели, 18 февраля, Рабану должно было исполниться 89 лет.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как Пако Рабан изменил мир моды.

Мода,Хелена Кристенсен,
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