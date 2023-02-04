Модели почтили память Пако Рабана

Супермодели, в том числе Карла Бруни и Хелена Кристенсен, опубликовали посты в память модельера Пако Рабана, который умер 3 февраля. Материалы, посвященные кутюрье, появились в их личных блогах.

Фото: Global Look Press Global Look Press

Модели разместили личные фото с подиума, в том числе с показов Дома Paco Rabanne, в которых участвовали. Они подписали свои публикации:

"Покойся с миром, Пако"

"Спасибо за твое искусство, такой блестящий и уникальный дизайн. Всегда любила носить твою одежду"

"Икона навсегда"

Среди тех, кто почтил память модельера, были Карла Бруни, Изабели Фонтана, Хелена Кристенсен, Стейси Маккензи.

О смерти Пако Рабана представители его бренда объявили 3 февраля. Сердце кутюрье остановилось, когда он был в своем доме в деревне Портсаль на северо-западе Франции Причина смерти неизвестна. Через две недели, 18 февраля, Рабану должно было исполниться 89 лет.