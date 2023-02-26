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4 часа назад

Модель Ким Кардашьян пришла на вечеринку Dolce & Gabbana в архивном наряде: видео

Мира Маркина

Модель Ким Кардашьян выбрала для визита в бутик Dolce & Gabbana, показа дома моды и закрытой вечеринки бренда в рамках Недели моды в Милане архивное обтягивающее платье. Об этом сообщает Daily Mail.

Ким Кардашьян прибыла вечером на ужин Dolce & Gabbana. Она была одета в архивное обтягивающие платье бренда. Этот наряд со змеиным принтом создали в рамках коллекции 2005 года.

Дизайнеры Доменико Дольче и Стефано Габбана лично помогали Ким Кардашьян подняться по ступенькам — узкое платье затрудняло ходьбу — и встречали толпу на площади, которая хотела увидеть модель и ее образ.

Модель Ким Кардашьян сравнили с Волан-де-Мортом

Ранее Ким Кардашьян показала, как качает ягодицы.

Мода,Видео,Ким Кардашьян,
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