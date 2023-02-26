Модель Ким Кардашьян выбрала для визита в бутик Dolce & Gabbana, показа дома моды и закрытой вечеринки бренда в рамках Недели моды в Милане архивное обтягивающее платье. Об этом сообщает Daily Mail.

Ким Кардашьян прибыла вечером на ужин Dolce & Gabbana. Она была одета в архивное обтягивающие платье бренда. Этот наряд со змеиным принтом создали в рамках коллекции 2005 года.