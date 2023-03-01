Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+8° в 
USD 75.25EUR 80.10
Войти в почту
1 час назад

55-летняя Карла Бруни вышла в свет в одном жакете

Мира Маркина

Топ-модель, певица, бывшая первая леди Франции Карла Бруни пришла на показ модного дома Saint Laurent 28 февраля в Париже в откровенном наряде. Фотографии оттуда разместил фотобанке Global Look Press.

55-летняя Карла Бруни вышла в свет в жакете с широкими плечами и тугим поясом на талии, который использовала как самодостаточный образ — как платье. Топ-модель подчеркнула стройные ноги черными капроновыми колготками и туфлями на шпильке с острыми носами. Завершили образ солнцезащитные очки.

Несмотря на возраст, Карла Бруни продолжает выходить на подиум. В сентябре прошлого года она вместе с Наоми Кэмпбелл участвовала в показе Tod's на Неделе моды в Милане, а также сделала несколько снимков топлес для обложки декабрьского номера журнала Elle.

Global Look Press

Известные модели почтили память кутюрье Пако Рабана

Ранее Карла Бруни выступила на фестивале в Сан-Ремо в откровенном комбинезоне.

Мода,Видео,Пако Рабан,Наоми Кэмпбелл,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий