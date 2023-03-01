55-летняя Карла Бруни вышла в свет в одном жакете

Топ-модель, певица, бывшая первая леди Франции Карла Бруни пришла на показ модного дома Saint Laurent 28 февраля в Париже в откровенном наряде. Фотографии оттуда разместил фотобанке Global Look Press.

55-летняя Карла Бруни вышла в свет в жакете с широкими плечами и тугим поясом на талии, который использовала как самодостаточный образ — как платье. Топ-модель подчеркнула стройные ноги черными капроновыми колготками и туфлями на шпильке с острыми носами. Завершили образ солнцезащитные очки.

Несмотря на возраст, Карла Бруни продолжает выходить на подиум. В сентябре прошлого года она вместе с Наоми Кэмпбелл участвовала в показе Tod's на Неделе моды в Милане, а также сделала несколько снимков топлес для обложки декабрьского номера журнала Elle.