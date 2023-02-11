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55-летняя Карла Бруни в откровенном комбинезоне выступила в Сан-Ремо

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Модель, певица Карла Бруни стала участницей фестиваля итальянской эстрадной песни в Сан-Ремо и вышла на сцену в комбинезоне с глубоким декольте. Информация об этом появилась в Vanity Fair.

Карла Бруни в откровенном комбинезоне выступила в Сан-Ремо
© РИА Новости

Бывшая первая леди Франции выступила на фестивале в театре Ariston в бархатном комбинезоне Versace с глубоким декольте. Обувь дополняла знаменитая пряжка в виде головы медузы и колье со змеей от бренда Bvlgari.

Несмотря на то что Карле Бруни 55 лет, она по-прежнему появляется на подиуме. В прошлом году она участвовала в Неделе моды в Милане вместе с Наоми Кэмпбелл, а на обложке декабрьского номера Elle появилось ее фото топлес.

Пресс-служба Versace

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Ранее Карла Бруни и другие модели почтили память Пако Рабана.

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