Карла Бруни в откровенном комбинезоне выступила в Сан-Ремо

Модель, певица Карла Бруни стала участницей фестиваля итальянской эстрадной песни в Сан-Ремо и вышла на сцену в комбинезоне с глубоким декольте. Информация об этом появилась в Vanity Fair.

Бывшая первая леди Франции выступила на фестивале в театре Ariston в бархатном комбинезоне Versace с глубоким декольте. Обувь дополняла знаменитая пряжка в виде головы медузы и колье со змеей от бренда Bvlgari.

Несмотря на то что Карле Бруни 55 лет, она по-прежнему появляется на подиуме. В прошлом году она участвовала в Неделе моды в Милане вместе с Наоми Кэмпбелл, а на обложке декабрьского номера Elle появилось ее фото топлес.

Пресс-служба Versace