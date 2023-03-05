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2 часа назад

Муж скончавшейся Вивьен Вествуд представил новую коллекцию ее модного дома

Мира Маркина

Андреас Кронтхаллер, вдовец дизайнера Вивьен Вествуд, которая умерла в декабре, представил новую коллекцию дома Vivienne Westwood на Неделе моды в Париже. Об этом пишет WWD.

Муж Вивьен Вествуд представил новую коллекцию ее модного дома
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Коллекция выдержана в свойственной Вивьен Вествуд эстетике панк-рока с сетчатыми свитерами, взъерошенными прическами в стиле Сида Вишеза, объемными широкими юбками и туфлями на высокой платформе.

Чтобы отдать дань памяти, в начале показа на подиуме появилась модель в футболке с портретом модельера. Наряды новой коллекции представили Ирина Шейк и Кэндис Свейнпул, а в качестве гостей на показ приехали Жан-Поль Готье, Джаред Лето и Джулия Фокс.

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Андреасу Кронтхаллеру работа над коллекцией помогла пережить потерю жены. Для него было важно продолжать заниматься привычными вещами и наблюдать за тем, как идет жизнь.

Вивьен Вествуд умерла 29 декабря 2022 года.

Ранее "Рамблер" рассказывал о модельере Пако Рабане.

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