Муж Вивьен Вествуд представил новую коллекцию ее модного дома

Андреас Кронтхаллер, вдовец дизайнера Вивьен Вествуд, которая умерла в декабре, представил новую коллекцию дома Vivienne Westwood на Неделе моды в Париже. Об этом пишет WWD.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Коллекция выдержана в свойственной Вивьен Вествуд эстетике панк-рока с сетчатыми свитерами, взъерошенными прическами в стиле Сида Вишеза, объемными широкими юбками и туфлями на высокой платформе.

Чтобы отдать дань памяти, в начале показа на подиуме появилась модель в футболке с портретом модельера. Наряды новой коллекции представили Ирина Шейк и Кэндис Свейнпул, а в качестве гостей на показ приехали Жан-Поль Готье, Джаред Лето и Джулия Фокс.

Андреасу Кронтхаллеру работа над коллекцией помогла пережить потерю жены. Для него было важно продолжать заниматься привычными вещами и наблюдать за тем, как идет жизнь.

Вивьен Вествуд умерла 29 декабря 2022 года.