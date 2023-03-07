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27 минут назад

Стилист Абабкова рассказала, какие шапки навсегда вышли из моды

Мира Маркина

Шапки со стразами и брошами стали антитрендами. Об этом изданию "А теперь внимание!" рассказала стилист-имиджмейкер Мария Абабкова.

Стилист рассказала, какие шапки навсегда вышли из моды
Фото: PxherePxhere

По словам эксперта, максимум, чем может быть украшена шапка, — нашивка с надписью или логотипом. Блестящие броши и стразы, говорит Абабкова, из моды вышли.

Помимо этого, Мария рекомендует избавиться от беретов, которые оформлены разными декоративными элементами. Стилист считает, что фасон такого головного убора должен быть классическим.

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