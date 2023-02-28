Стилист назвал самую модную обувь весны

Весна уже стучится в окна, а значит пришла пора обновлять гардероб. Стилист Александр Рогов в своем Telegram-канале рассказал, какая обувь будет трендом в предстоящем сезоне.

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Дизайнер назвал самой модной моделью обувь "на скале" — на своеобразной танкетке, у которой проходит изгиб каблука вовнутрь. «Мне кажется, выглядит круто и пикантно», — заявил Рогов.

Чтобы выглядеть стильно, необязательно соблюдать все тренды каждого сезона. Тем более, что далеко не все они удобные в повседневной носке.