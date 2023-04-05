Стилист перечислил актуальные модели тренчей на весну-2023

Классические тренчи, а также плащи из денима и кожи будут наиболее уместны этой весной. Такое мнение стилист Владимир Казарян высказал "Газете.ру".

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По словам эксперта, в моде останутся классические двубортные тренчи с погонами и отложным воротником. Если подобные модели надоели, стоит обратить внимание на аналогичные в дизайнерских линейках, с авторскими элементами.

Аналогично будут актуальны джинсовые тренчи. Плащ из денима, отмечает эксперт, способен стать центром капсульного гардероба весной 2023 года: его можно сочетать как с вещами в стиле casual, так и с классическими элементами гардероба.

Владимир Казарян также рекомендует тренчи из кожи. Такие модели, считает он, подойдут любительницам ретро-эстетики девяностых. Подобную верхнюю одежду можно не только использовать в повседневных луках, но и превратить в деталь вечернего образа.