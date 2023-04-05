$79.50+0.1487.10+0.37
43 минуты назад

Стилист Казарян перечислил актуальные модели тренчей на весну-2023

Мира Маркина

Классические тренчи, а также плащи из денима и кожи будут наиболее уместны этой весной. Такое мнение стилист Владимир Казарян высказал "Газете.ру".

Стилист перечислил актуальные модели тренчей на весну-2023
Фото: PxherePxhere

По словам эксперта, в моде останутся классические двубортные тренчи с погонами и отложным воротником. Если подобные модели надоели, стоит обратить внимание на аналогичные в дизайнерских линейках, с авторскими элементами.

Аналогично будут актуальны джинсовые тренчи. Плащ из денима, отмечает эксперт, способен стать центром капсульного гардероба весной 2023 года: его можно сочетать как с вещами в стиле casual, так и с классическими элементами гардероба.

Стилист Абабкова рассказала, какие шапки навсегда вышли из моды

Владимир Казарян также рекомендует тренчи из кожи. Такие модели, считает он, подойдут любительницам ретро-эстетики девяностых. Подобную верхнюю одежду можно не только использовать в повседневных луках, но и превратить в деталь вечернего образа.

Ранее "Рамблер" писал о самой модной обуви весны.

Мода,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий