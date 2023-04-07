Стилист назвала главный аксессуар весны и лета 2023

По мнению специалиста, эта вещь станет одним из главных стильных дополнений в разных образах весной и летом. Ее можно сочетать как со спортивными элементами гардероба, так и с классическими: бейсболка будет хорошо смотреться и с толстовкой, и с черным пальто.