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2 часа назад

Стилист Симачева назвала главный аксессуар весны и лета 2023

Мира Маркина

Бейсболка — самый модный аксессуар весенне-летнего сезона 2023 года. Об этом стилист Александра Симачева рассказала изданию "Подмосковье сегодня".

Стилист назвала главный аксессуар весны и лета 2023
Фото: PxherePxhere

По мнению специалиста, эта вещь станет одним из главных стильных дополнений в разных образах весной и летом. Ее можно сочетать как со спортивными элементами гардероба, так и с классическими: бейсболка будет хорошо смотреться и с толстовкой, и с черным пальто.

Кроме того, названный аксессуар комбинируется с платьями и джинсовыми юбками-макси, бомберами, пиджаками оверсайз и кожаными куртками, подчеркивает стилист. Джинсовую куртку любого фасона также можно дополнить бейсболкой. Цвет аксессуара уместнее выбрать яркий: розовый, красный, зеленый.

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