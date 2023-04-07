Стилист назвала главный аксессуар весны и лета 2023

Бейсболка — самый модный аксессуар весенне-летнего сезона 2023 года. Об этом стилист Александра Симачева рассказала изданию "Подмосковье сегодня".
По мнению специалиста, эта вещь станет одним из главных стильных дополнений в разных образах весной и летом. Ее можно сочетать как со спортивными элементами гардероба, так и с классическими: бейсболка будет хорошо смотреться и с толстовкой, и с черным пальто.
Кроме того, названный аксессуар комбинируется с платьями и джинсовыми юбками-макси, бомберами, пиджаками оверсайз и кожаными куртками, подчеркивает стилист. Джинсовую куртку любого фасона также можно дополнить бейсболкой. Цвет аксессуара уместнее выбрать яркий: розовый, красный, зеленый.
Ранее "Рамблер" писал об актуальных моделях тренчей весной-2023.